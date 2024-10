Picdump 112 (Sorry für das Titelbild!)

Mehr «Spass»

Wenn mini Berächnige stimmund, seltit iär jez der 112. PiDi gseh und ich ine Ferie si. Ja, ich hä ver ew vorgschaft, dass ier kei Üsgab verpasset. Ich bi de aber gli e bitz inu Stress cho und darum isch z Titelbild hitu nit so es Kunstwärch wie suscht immer ... sorry ver das, aber immerhin Memes. Und apropos «Berächnige», hie nu en Fun-Fact: Bim 111. PiDi hets genau 222 Kommentär gigä.

Jetzt zum Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Also «z PiDi Gonzales, die lustigste Maus von watson» oder so ... You get it. =)

So soll das Werk heissen:

z PiDi Gonzales



Die Idee kam von:

Zwiftgerg



Und hier ist es:

Ja, die Zeit war dieses Mal etwas knapp. bild: watson/iwikipedia

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username: Abschicken

Zur Belohnung geht's jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann geht's für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Inhaltsverzeichnis PICDUMP

Und für alle anderen:



Den Picdump nie mehr verpassen? Dann abonniere ihn hier! Picdump

PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch!



bild: internet

R. I. P.

Steve, wo ist Groot?

Wo ist wer?



¯\_(ツ)_/¯

*Täusche ein Gähnen vor und lege meinen Arm um die Schulter*

Der Typ am Pissoir neben mir:

Der Untergang naht.

Wenn du mit deinem Freund Uno spielst und er anfängt, Fotos von seiner Hand zu machen.

Es passiert wirklich so viel.

Einfach alles andere auf meinem Telefon.

Ich.

Der Grund, warum ich mein Telefon geöffnet habe.



Und du kannst nichts dagegen tun …

Wenn ich mein aktives Zuhörgesicht aufsetzte, obwohl ich eigentlich knietief in der Dissoziation stecke.

Sooo falsch ist es gar nicht.

Ich: Wie viel für diese Grufti-Gurke?

Angestellter: Das ist ein Kaktus.

Hatten wir bestimmt schon, aber der ist so gut.

Daves Reparaturen-Laden.

Wir können alles reparieren. (Bitte klopfen Sie laut an die Tür. Die Glocke funktioniert nicht.)

Mutige Aussage.

«Du isst schon wieder? Du hast doch gerade gegessen!»

Ich:

Oje ...

Kinder ... 🙄

Kellnerin: «Polizisten und Kinder bis 5 Jahre essen gratis.»

*Ich, stupse diskret meinen 6-Jährigen an*

Mein 6-Jähriger: «Ich bin Polizist.»

Schmuddel-Dump.

*Tiere f*cken*

National Geographic:

Willkommen in der Realität.

Wow, ich habe lange geschlafen. Die Leute müssen sich fragen, wo ich bin.

*Prüft das Telefon*

Der gute, alte Hundeblick.

Wenn dir jemand etwas siebenmal erklärt hat und du es immer noch nicht verstehst und du hoffst, dass sie dir verzeihen, wie dumm du bist.

Wer kennt den Filmklassiker?

Gib es zurück!

Wenn's schmeckt, dann schmeckt's!

Wenn man in ein schickes Restaurant geht und am Ende trotzdem die Chicken-Tenders bestellt.

Wie die Zeit doch fliegt.

Willst du dich alt fühlen? Das ist die 90er-Popband Hansen heute.

Der Wille zählt. Trotzdem. 🤷‍♂️🤷‍♀️

Motivationsredner: Entfessle den Löwen in dir!

Der Löwe in mir:

Wenn du es einfach nicht zurückhalten kannst ...

«Ich urteile nicht über Menschen.»

Auch mein Gesicht:

Damit es heute noch etwas wissenschaftlich wird.

Wenn du 42 Tassen Kaffee auf einmal trinken würdest, würde die Koffeinüberdosis dich töten.

Also sind 41 Tassen das Limit.

Klassisches Missverständnis.

Man könnte es übersetzen, aber es verliert sich dann etwas.

Danke, Omi!

Wie ich tatsächlich aussehe vs. wie meine Oma denkt, wie ich aussehe.

Versuchen kann man(n) es ja.

Leute, wenn ihr mit eurer Freundin Schluss macht und sie am nächsten Tag den 600-Millionen-Dollar-Jackpot gewinnt ... seid ihr dann sauer oder ist es euch egal?

Ich bin schwanger.

🙄

Freust du dich schon auf Halloween?

Ich:

Der kommt ganz flach.

Oh nein, Bett-Käfer …

Liebe Grüsse an den Chef.

«Wir haben ein ausgezeichnetes Arbeitsumfeld.»

Das Arbeitsumfeld:



Eltern können darüber nur schlecht lachen.

Ein Kleinkind nach dem Verzehr eines Quadrats Schokolade.

Wir werden eben alle älter.

Ich, jedes Mal, wenn 16-Jährige ein neues Wort wie «yeet» benutzen und ich im Urban Dictionary nachschauen muss.

Trau niemandem!

Als sie sagte, sie sei nicht hungrig, aber nach deinen gebratenen Kartoffeln greift.

Eines der besten Gefühle.

Wenn du jemanden anrufst und der nicht abnimmt.

Wer ist auch ein Katzenmensch?

Jeder: *postet Fotos von seiner Katze*

Ich:

Eww ...!

Wenn jemand an dir vorbeigeht und ein bisschen stinkt.

Haben wir nicht alle diese Person in unserem Freundeskreis?

Der eine Freund, der dir den Weg nicht sagen kann.

Rechts oder links?

Ja!​

¯\_(ツ)_/¯

Sie: Bist du bescheuert?

Ich:

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, nächsten Mittwoch bin ich wieder da.

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!

Bild: giphy

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst: