Mit diesen 11 Fun Facts zu Weihnachtsliedern rockst du jedes Weihnachtsessen

Jeder kennt sie, jeder liebt sie.

Ich hoffe, du sprichst nicht von Weihnachtsliedern. Jeder hasst sie!

Ähm... doch. Hehe. Sei still! Ich muss diesen Artikel jetzt schreiben.

Also. Wo waren wir? Ach ja, JEDER liebt sie, die Weihnachtslieder. Mariah Carey, Wham!, Bing Crosby – Klassiker, die uns seit Jahrzehnten immer wieder die Weihnachtszeit versüssen.

Und weil sie ABSOLUT JEDER so sehr liebt, werden dich alle anderen auch lieben, wenn du mit den folgenden 11 Fun Facts einer lahmen Konversation ein bisschen Fuego verleihst. Feliz Navidad!

«Jingle Bells» Part I

«Jingle Bells» ist kein Weihnachtslied. Es wurde 1857 vom US-Amerikaner James Lord Pierpont geschrieben – und zwar für Thanksgiving.

James Lord Pierpont war ein edler Herr. Er liebte Weihnachts- äh, Thanksgivinglieder. bild: wikimedia

«Jingle Bells» Part II

«Jingle Bells» ist übrigens auch der erste Song, der je im Weltall performt wurde. Im Jahr 1965 spielten die Astronauten Walter Schirra Jr. und Thomas Stafford den Song an Bord des Raumschiffs «Gemini 6».

Der Song zur Evakuierung

Im April 1975 wurde der Song «White Christmas» vom US-Militär über den internen Radiokanal in Saigon, Vietnam gespielt, um den Soldaten das Zeichen zu geben, die Stadt zu verlassen. 1000 Amerikaner und 6000 Vietnamesen wurden so evakuiert.

Die Geschichte hinter «White Christmas»

«White Christmas» wurde übrigens 1940 vom jüdischen Songwriter Irving Berlin geschrieben.

Der gute Berlin wurde 101 Jahre alt – man munkelt, weil er Weihnachtslieder liebte. Bild: AP/AP

Im Jahr 1957 coverte Elvis Presley den Song und nannte ihn «Blue Christmas». Berlin hasste die Coverversion so sehr, dass er eine Kampagne startete, um die Radiostationen dazu zu bringen, das Stück nicht zu spielen. Erfolglos. Elvis' Cover erreichte die Spitze der Charts.

Hier das gute Stück von Elvis: Video: YouTube/ElvisPresleyVEVO

Noch ein letzter Fakt zu «White Christmas»: Laut Guinness-Buch der Rekorde wurden die von Bing Crosby gesungenen Versionen 50 Millionen Mal verkauft. Damit ist der Song die meistvekaufte Single aller Zeiten.

In der Kürze liegt die Würze

Das kürzeste Weihnachtslied der Welt dauert fünf Sekunden und stammt von der Band «Acappella Yuletide Uproar». Passenderweise heisst es «The World’s Shortest Christmas Song».

Wer genug Zeit hat, bitteschön:

Hier noch die Lyrics: «Christmas Song». Video: YouTube/AYUQuartet

Der Weihnachtsbaum

Das erste Weihnachtslied, das den Weihnachtsmann erwähnte, war Benjamin Hanbys «Up On The Housetop». Es wurde 1864 geschrieben.

Doch nicht so weihnachtlich?

«Let It Snow» ist eine der berühmtesten Weihnachts-Hymnen weltweit. Das Wort «Christmas» wird aber nicht ein einziges Mal gesagt.

Obwohl das Wort «Christmas» nicht einmal vorkommt, liebt jeder diesen Song. Video: YouTube/Kyle

Auf gar keinen Fall weihnachtlich

Mel Tormé schrieb das Lied «The Christmas Song» während einer Hitzewelle im Sommer 1944.

Die Liebe zu Weihnachtsliedern war stark bei Tormé. Video: YouTube/maumau1968

Effektives Songwriting

«Feliz Navidad» ist ein sehr simpler Weihnachtssong. Er besteht aus 21 «Feliz Navidad», 16 «I wanna wish you a Merry Christmas» und zwei weiteren Zeilen.

Komponiert wurde er 1970 vom Puertoricaner José Feliciano. Fun Fact im Fun Fact: Feliciano kam blind zur Welt.

Nach eigenen Angaben komponierte er den Song in nur fünf Minuten.

Das älteste Weihnachtslied

Das älteste Weihnachtslied stammt aus dem 14. Jahrhundert. «Sei uns wilkommen, Herre Christ» geht auf ein Fragment aus dem 14. Jahrhundert zurück. Absolut sicher ist das jedoch nicht. Der Dichter Hoffmann von Fallersleben datiert den Ursprung sogar auf das 11. Jahrundert.

In der Universitätsbibliothek Erfurt befindet sich die älteste Niederschrift dieses Liedes. Die Handschrift ist Teil einer über 100 Seiten langen lateinischen Abhandlung über die Logik. Am Ende der Abhandlung wurde von einem Aachener Kaplan das Lied mit Text und vier Notenzeilen notiert.

Grund für diesen skurrilen Mix – Logik-Schrift und Weihnachtslied – soll der hohe Preis für Schreibmaterial sein. Ungenutzte Seiten in einem Buch waren damals ein No-Go und wurden anderweitig aufgefüllt.

Das Genie hinter dem Erfolg

Mariah Careys Song «All I Want For Christmas Is You» wurde vom Songwriter Walter Afanasieff geschrieben. Ebendieser Afanasieff schrieb auch Celine Dions «My Heart Will Go On».

