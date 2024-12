Picdump 120 – Memes vor Weihnachten?

Mehr «Spass»

Zum Glick scho wider Mittwoch und äs git Memes. Egal ob jetz bald Wiähnächtu isch oder nit. Das isch z Schöna am Picdump, der isch eifach immer da.

Zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Eine Badewann gefüllt mit Glühwein

So soll das Werk heissen:

Spa Day



Die Idee kam von:

Bianca Biermann23



Und hier ist es:

Bild: watson/shutterstock

Jetzt bist du dran. Du darfst uns gerne deine Idee für das nächste Titelbild mitteilen.

Deine Picdump-Teaserbild-Idee! Lass uns an deinen Gedanken teilhaben! Deine Idee: Name deines Werkes: Dein Username: Abschicken

Zur Belohnung gehts jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Du hast keine Lust auf das Best-of? Okay, dann gehts für dich direkt weiter zum Picdump mit den neuen Bildern! 🥳

Inhaltsverzeichnis PICDUMP

Und für alle anderen:



Den Picdump nie mehr verpassen? Dann abonniere ihn hier! Picdump

PICDUMP

Endlich wieder Mittwoch!



Bild: internet

Dagegen kannst du nichts sagen.

Immer, wenn Mama einen Streit verliert: Ich habe dich 9 Monate lang in mir getragen.

Bitte für den Ohrwurm.

Es ist ein Weihnachtslied.

Danke ...

Die Avengers: Wir haben es geschafft! Wir haben die Stadt gerettet!

Die Stadt:

Jeden Tag das Gleiche.

*Die Arbeit startet um 08.00 Uhr*

Ich um 07.68 Uhr:



Das ist ein wirklich gutes Argument.

Von zu Hause aus arbeiten? Ich arbeite nicht einmal von der Arbeit aus.

Oh oh ...

Hmmm.... das war kein Stempel.

Absolut verdient!

Dieses Bild wurde einer Klasse von Erstklässler:innen gezeigt und die Kinder sollten eine Überschrift vorschlagen. Die Gewinner-Einreichung: «Verschlucke niemals deinen Kaugummi.»

Hmmm … gute Frage.

Wenn ein Gift abläuft, ist es dann nicht mehr giftig oder wird es giftiger?

Wir kennen es alle.

Er tippt immer noch, warum braucht er so lange?

Wo ist das Emoji …

Immer dieses Drama!

Wie mein Vater seinen Schulweg beschreibt, als er in meinem Alter war.

Zeiten ändern sich eben.

Die Menschen reisten in Wagen über die Berge und ich habe «Wasser trinken» auf meiner To-do-Liste.

Ich sage es euch jetzt schon, mir fehlt die Energie, das zu übersetzen.

Lieben wir!

Normales Foto einer Mutter und eines Babys.

Normales Foto eines Vaters und eines Babys.

Ein sehr flaches Wortspiel …

... das sich nicht übersetzen lässt.

Falls du dieses Jahr keine Geschenke bekommst.

Wie verliefen die Lieferungen?

Fuck ...​

Damit du heute noch etwas gelernt hast.

Ein Atomkrieg ist schlecht für Kätzchen.

Ein Klassiker.

Ja, es ist ein Schwangerschaftstest.

Sinngemäss: Jemand hat im Lift nichts mehr anbrennen lassen.

Ein weiterer Klassiker.

Wenn du bei einer Übernachtungsparty bist und dein Freund dir keine Decke gibt.

Ja, ich weiss, heute waren es einige flache Wortspiele. Aber ich mag sie einfach zu sehr.

Wer ist auch so?

Gast: Du lässt deinen Hund tatsächlich auf die Möbel?

Ich: Ich würde meinem Hund das Auto leihen, wenn er es bräuchte.

LinkedIn mit einem Meme erklärt.

Wirklichkeit: Hilft einmal im Jahr Spielzeug auszuliefern.



LinkedIn: Leader mit mehr als einem Jahrtausend Erfahrung darin, unter hohem Druck und zeitkritischen Bedingungen Freude zu verbreiten | Experte für globale Distributionsnetzwerke, Navigation bei extremen Wetterbedingungen und Stakeholder-Zufriedenheit | Geschickt in der Führung einer Vielzahl von Elfenmitarbeitern und der Aufrechterhaltung operativer Exzellenz in der komplexesten Spielzeugproduktionsanlage am Nordpol.

Wenn man(n) mit Liebe dabei ist.

Männer, die Geschenke einpacken.

Männer, die einen Smoker benutzen.

Sehr schön verbildlicht.



Das Meme wurde nicht von mir so schlecht zugeschnitten.

Wenn du versuchst, die Untertitel zu lesen und gleichzeitig den Film zu sehen.



Passend zur Weihnachtszeit:

Kinder ... 🙄

Kellner: Kinder unter 10 Jahre essen gratis.

Vater: Er ist 9.

Kind: Eigentlich bin ich …

Vater:​

Falsch ist es ja nicht ...

Sag mir, aus welchem Land du kommst, indem du nur zwei Wörter benutzt.

Aus Polen.​

Der kommt flach.

Den verstehst du auch, wenn du kein Englisch kannst.

BMW-Fahrer und Fahrerinnen verstehen dieses Meme nicht.

Es ist immer eine Herausforderung:

*Gesamtbetrag ist $11, gibt der Kassiererin $20*

Kassiererin: Haben Sie noch 1 Dollar mehr, damit ich Ihnen $10 rausgeben kann?

Ich:

Passend zu unserem letzten Titelbild.

Kunst hat einen langen Weg hinter sich.

Tragisch!

Kleiner Jeffy, du bist adoptiert.

Das ist so brutal!

Wenn du jemandem einen Film zeigst, den du magst, und derjenige aufsteht, um auf die Toilette zu gehen, du dann versuchst du, den Film zu pausieren, und derjenige sagt: «Lass nur laufen.»

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!

Bild: giphy

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst: