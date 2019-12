Spass

Populärkultur

Meme of the Decade: Welches dieser 100 Memes war das beste?



Wir suchen das Meme des Jahrzehnts – und du darfst unter 100 davon aussuchen!

Das zweite Jahrzehnt des dritten Milleniums unserer Zeitrechnung geht zu Ende. Es gab viele Dinge, die unseren Alltag in den letzten 10 Jahren geprägt haben – und dazu gehören auch Memes. Deshalb gab es auf vielen Community-Seiten wie Reddit oder KnowYourMeme Abstimmungen zum «Meme of the Decade».

Wir bei watson suchen ebenfalls das Meme des Jahrzehnts und du, lieber User, darfst uns bei der Suche helfen. Wir haben 100 Memes, die uns im Verlaufe des letzten Jahrzehnts begegnet sind, herausgesucht und du darfst jetzt abstimmen. Anfang 2020 werden wir dann die Auswertung präsentieren.

Kleine Anmerkung: Wir haben uns dafür entschieden, nur «echte» Memes zur Auswahl zu stellen. Verschiedene Internet Challenges und Tweets wurden deshalb ausgeschlossen. Und bevor jemand nach Rage Comics schreit: Diese stammen leider aus dem Jahrzehnt davor. Also, fleissig Stimmen bitte!

Das Duell ist beendet! Deine Klicks werden nicht mehr gezählt. Platz Platz

Falls wir nun wirklich ein Meme vergessen haben, das dir am Herzen liegt, poste es in die Kommentarspalte.

Abonniere unseren Newsletter