Spass

Picdump

Picdump #302! Hier kommen die lustigsten Memes & Bilder aus dem Internet



HALLO! Hier ist noch 1 Geschenk für dich! PICDUMP!

HALLO FRÜNDÄ.

Wenn ihr das lest, habe ich Weihnachtsferien. Ihr hoffentlich auch. Und weil ich schon ein bisschen länger Weihnachtsferien habe und diesen Picdump vorproduziert habe, gibt es deshalb kein Userinput. Tchuligom! Dafür geht es aber direkt los, ist doch auch gut, oder? ODER?

Und hopp!

Falls ein Bild in der Zwischenzeit schon mal vorgekommen, superalt, nicht mehr lustig, sonst eifach doof ist: ENTSCHULDIGT – und postet einfach alle neue Lustigkeiten in die Kommentarspalte, ok? Ok!

Haben sich alle zurecht gemacht? Gut! Dann geht's jetzt los!

Wenn es so heiss ist, dass sich der Gehweg biegt. Hier beispielsweise in Melbourne:

Evil Ei:

Mehr Dinge mit Gesicht:

Können wir auch: Schwiizerdütsch, Hochteutsch und ... Österreicherisch.

Für jede Zielgruppe das passende Möbel:

Damit wir auch heute was gelernt haben:

TIGER! NEINNNNNN

Wenn du auf eBay mal wieder die Grössenverhältnisse nicht beachtet hast ...

Wenn du endlich den einzigen Ort im Haus gefunden hast, wo du Empfang hast:

Wenn du dich nicht von den «Coolen» täuschen lässt:

«Geh in den Flötenunterricht», haben sie gesagt, «da machst du sonst nichts Dümmeres», haben sie gesagt:

Nein.

Wenn du einen anstrengenden Tag hattest und dich nur noch ein Glas hiervon aufheitern kann:

Wenn «Mir gönd nur rasch eis go trinke!» eine Rutschbahn wäre:

AHA!

Die wirklich bewegenden Geschichten – sie existieren noch. 🥰

Nein heisst NEIN

Warum.

Aus der Kategorie: Bilder, die Kopfschmerzen machen.

Wenn der Lehrling auch mal ein Bild bearbeiten darf.

Wenn du seit 4h vor dem TV wartest, bis das Zeichen endlich GENAU IN DIE ECKE reingeht:

Wenn dein Klassenlehrer krank ist und irgendein Ersatzlehrer auftaucht, der keinen Plan vom Stoff hat. 😬

🤔

Wenn du das Eine sagst, aber das Andere meinst:

Meine Damen und Herren: ein Pferdeparkplatz.

Wenn dich deine undankbare, ehemalige Klasse nicht zur Zusammenkunft eingeladen hat:

Wenn dir jemand seine allerletzte Zigi abgibt:

Wenn du in deinem Garten einfach mal deine Ruhe haben willst:

Wenn du ein Rezept aus dem Internet ausprobieren willst und es ... nun ja ...

Wenn du und deine Freunde bekifft zum Mac geht:

1 Tipp: Sieh' nicht nach, was sich unter Batmans Maske verbirgt.

Sagt Hoi zum neuen Papst.

Wenn dein Fernseher dich nicht mehr sehen kann.

Wenn sie sagt, dass sie sich gerne auch mit anderen im Park treffen möchte:

Wenn du ein Tattoo für 600 Stutz willst, aber nur 60 dabei hast:

Oder noch weniger als 60 Stutz hast ...

🤔

Jesus liebt Trucks. Glaubst du nicht? Hier:

UND JETZT: BEST OF KLEINANZEIGEN! Echsenmensch.

Was letzte Hering?

Was letzte Eis?

Was letzte Angebot, SONST ANWALT

Was letzte Duzis?

Was letzte Scheiss?

Was letzte Google Translate?

Ok.

Und zum Abschluss:

Komische Geschenke, die wir zum Glück (oder leider) nicht bekommen haben

Für diejenigen, die einen ... frechen Einrichtungsstil haben:

Für denjenigen, der mit seinem Haustier spazieren gehen will:

Für diejenige, die nichts zu verstecken hat(te bis jetzt):

Für Menschen, die Fifty Shades of Grey 2x gesehen haben:

Für dieses eine «soooo verliebte» Pärchen, das sogar beim Znacht essen Händchen halten muss:

Für das Kind, das schon jede erdenkliche Barbie-Puppe besitzt:

Für den Katzenbesitzer, der schon alles hat:

Und für den Essensfanatiker, der schon alles hat:

Und dann noch DAS: EINE HÜHNERSCHAUKEL! 1 dickes Huhn hätte sicher sehr fest Freude gehabt.

Weitere Geschenke, die wir LEIDER nicht bekommen haben:

Und damit du auch heute was gelernt hast, der random Wiki-Eintrag des Tages:

Wusstet ihr, dass es mal eine POSTRAKETE gab? Ja, tatsächlich! Eine Rakete, die Post befördert hat. Oder zumindest versucht hat. Ein bisschen. Aus dem dazugehörigen Wikipedia-Eintrag:

Die Postrakete war eine in den 1930er Jahren entwickelte Rakete zur Beförderung von Briefsendungen. Da die Rakete nur einmal verwendbar war und sowohl von der Zielgenauigkeit als auch von der Kosteneffizienz viel zu wünschen übrig liess, kam sie von Beginn an nie zur kommerziellen Anwendung.

RIP, Postrakete.

Fertig für heute! Tschüss, Freunde! Wir lesen uns übernächsten Mittwoch wieder!

Ahja: Falls du was superlustiges/komisches geschenkt bekommen hast, du weist wohin damit .......

