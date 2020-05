Spass

Aus (Quarantäne-)Gründen: Welche Foltermethode bist du?



Weil wir uns in der Quarantäne eh auf die Nerven gehen: Welche Foltermethode bist du?

In der Quarantäne geht man sich mutmasslich öfter und/oder schneller auf die Nerven. Während es klar ist, was dich an deinem Gegenüber nervt, wirst du hier herausfinden, wie genau du das zustande bringst.

Freunde der lauteren Selbstreflektion! Eigenes Fehlverhalten einzugestehen ist keine leichte Kost. Folglich wird auch das folgende Quiz die niedersten Instinkte in dir triggern. Nein, es wird kein zuckerschleckender Ritt auf dem Honigeinhorn über den von Regenbögen übersähten Ponyhof.

Denn irgendwann – ob wir wollen oder nicht – gehen wir zwangsläufig irgendjemandem auf die Nerven. Finden wir immerhin heraus, wie dies genau geschieht. Es folgt ein tiefenpsychologisch wertvolles Quiz, das gesellschaftlich von höchster Relevanz sein dürfte. Lol. Wer liest schon Einleitungen.

Quiz 1. Angenommen, jemand sagt ein Wort falsch – wie reagierst du am ehesten? Ich lach mich schlapp. So dumm. Nü. Ich belehre, weil ich klug bin. Hab's nicht mitgekriegt, weil Handy. Empört. Einfach nur empört. Wie kann man nur. 2. Vervollständige den Satz so, dass er für dich am ehesten zutrifft: «Rücksicht ... ... ist zu anstrengend.» ... ist ein Hemmnis.» ... ist die purste Form der Heuchelei.» ... ist ein Zeichen von Schwäche.» 3. Zwei Extreme, eine Wahl: Was wäre dir in deiner eigenen Wohnung lieber? Alles konstant steril halten. Keine Möglichkeit zum Putzen haben. 4. Welche Form der Auseinandersetzung ist dir am liebsten? Laut und entfesselt Still und verletzend Ansteigend und passiv-aggressiv Episodisch und nachtragend 5. Hach, gemeinsames Kochen! Wenn dein Kochpartner in der Zubereitung eines Gericht markant von deiner Herangehensweise abweicht, dann ... ... kommentier ich jeden einzelnen Handgriff zynisch. Jeden. Bis einer weint. ... koch ich kommentarlos parallel dazu meine (also einfach die richtige) Version. ... zähle ich beim Essen ausführlich die Gründe auf, wieso es falsch schmeckt. ... verlass ich still die Küche und bestell mir etwas zu Essen. 6. Was wäre schlimmer für dich? Keine Ohren haben. Keinen Mund haben. 7. Du schreibst jemandem eine Nachricht, doch die andere Person antwortet nicht, obwohl sie in der Zwischenzeit nachweislich online war. Wie reagierst du am ehesten? Ich schicke kommentarlos einen Beweis-Screenshot und künde die Freundschaft. Ich beginne eine Nachricht mit «Ich finds eifach luschtig, dass ...» und künde die Freundschaft. Ich tue meine Meinung fluchend kund und künde die Freundschaft. Ich schreibe dieser Person nie mehr. Und künde so die Freundschaft. 8. Wenn dich jemand fragt, was du gerne Essen würdest, was wäre die wahrscheinlichste Antwort? 9. Vervollständige den Satz so, dass er am ehesten für dich passt: «Wenn ich eine Geschichte erzähle, ist diese tendenziell ... ... zu lang.» ... übertrieben.» ... erfunden.» ... irrelevant.» 10. Nun zur einzigen Frage, die uns alle wirklich interessiert: Wie hässig haben dich die Fragen dieses Quiz' gemacht? Sehr Enorm Wahnsinnig Unheimlich Resultat

