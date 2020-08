Spass

Reisen

Welcome to Australia: 26 typische Bilder aus Down Under



bild: shutterstock

Welcome to Australia: 26 typische Bilder aus Down Under

Wir waren bereits in Russland und in Kanada. Wie wäre es jetzt mit einer Reise nach Australien?

Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr an Down Under denkt? Kängurus, das Opernhaus in Sydney, gefährliche Tiere – was hat das Land sonst noch an Vorurteilen zu bieten? Wir zeigen es euch gerne mit 26 Bildern vom roten Kontinent.

Zur Erinnerung, weil immer wieder unklar: Aufgrund der Rivalität zwischen Melbourne und Sydney wurde Canberra zur Hauptstadt Australiens ernannt.

Wenn du dich mit einem Känguru prügeln musst, um deinen Hund zu retten ... 😅 bild: giphy

Diese Jungs spielten am «Australia Day» Kricket auf der Strasse. Als ein Polizist vorbeikam, dachten sie, er wolle ihnen sagen, dass sie aufhören sollen: bild: imgur

Wer in Australien lebt, sollte mit den Emus besser gut auskommen. bild: imgur

Der allmorgendliche Blick in die Nachbarschaft. bild: imgur

Wie wäre es mit einem Bike Trip? bild: imgur

Hoffentlich nur im Outback. bild: imgur

Ist uns bis jetzt noch nie aufgefallen. 🤔 bild: imgur

Wir verzichten darauf, mehr ins Bild zu zoomen – aus Gründen. bild: imgur

In Kanada dienten Gänse und Hockeystöcke als Skala. Was könnte es also in Australien sein? bild: imgur

Immerhin sind es keine Spinnen ... bild: imgur

Die Spinnen sind nämlich hier: bild: imgur

Vielleicht hilft euch ja dieses Video: Video: watson/lea bloch, Jara Helmi

Wenn das Video nicht geholfen hat, überspringt dieses Bild besser ... bild: imgur

Vorbildlich, die «Aussies». 👏 bild: imgur

Wie wir die Australier sehen: bild: imgur

Nicht mal den Hunden kann man trauen ... bild: imgur

Farmer sind in Australien omnipräsent. bild: imgur

Also wenn das nicht nach Spass aussieht! bild: imgur

Ach ja, in Australien soll es zudem noch sehr heiss sein. bild: imgur

Jetzt noch die schönen Seiten Australiens 😍:

Ein Wombat. bild: imgur

Bestimmt an einem Freitag. bild: imgur

Love is in the air! bild: imgur

Uluru bzw. der Ayers Rock! bild: imgur

Sydney bild: imgur

Hier die Hauptstadt Canberra. bild: shutterstock

Und zum Schluss einfach, weil australisch:

bild: shutterstock

(smi)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Schlafende Koalas Orcas attackieren Walmutter mit Kalb Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter