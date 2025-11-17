meist klar-1°
DE | FR
burger
Spass
Social Media

Bubba: Die frechsten Memes zu Donald Trump und Bill Clinton

Trump bläst Bubba? Ab hier wird es nur noch schlüpfriger

Seit der Veröffentlichung von über 20'000 Epstein-Mails kursiert ein wildes Gerücht, dass Donald Trump dem früheren US-Präsidenten einen Blowjob gegeben habe. watson macht sich auf, äh, Spurensuche.
17.11.2025, 19:4518.11.2025, 08:06

Es sind verrückte Zeiten, in denen wir leben.

Und mittendrin Donald Trump.

Dann kam alles noch schlimmer ...

Trump Epstein Memes: Das Bubba-Gerücht und Bill Clinton
Ich brauche den skandalösesten Sexskandal über Präsident Trump. – Nein, das ist zu skandalös.meme: Reddit

Was ist passiert?

Falls du die letzten Tage in einer Höhle oder an der frischen Luft (ohne Mobilfunkverbindung) verbracht hast, bringen wir dich auf den neuesten Stand:

Die kürzlich veröffentlichten E-Mails des toten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein enthalten brisante Informationen zu seiner persönlichen Beziehung zum früheren (und heutigen) US-Präsidenten Donald Trump.

In einer Nachricht wird Epstein von seinem Bruder Mark aufgefordert, dem rechtsextremen Vordenker Steve Bannon die folgende Frage zu stellen: «Ask him if Putin has the photos of Trump blowing Bubba?»

«Frag ihn, ob Putin die Fotos hat, auf denen Trump Bubba einen bläst.»
E-Mail zu Epstein Trump Bubba
Screenshot: x.com

Mark Epstein antwortet daraufhin seinem Bruder: «Und ich dachte, ich habe Tsuris.» Was auf Jiddisch so viel wie Ärger oder Schwierigkeiten bedeutet.

Trump Epstein Memes: Das Bubba-Gerücht und Bill Clinton
meme: Reddit

Tatsächlich versicherte Mark Epstein inzwischen gegenüber der US-Zeitschrift «Newsweek», dass sich Bubba nicht auf Präsident Clinton bezogen habe. Und ein Sprecher liess verlauten, dass sich die Nachricht aus dem Jahr 2018 auch nicht auf ein Pferd beziehe. Kurz und gut: Bei besagtem Mail handelt es sich laut Darstellung um harmlose Witzeleien zwischen Brüdern.

Zu spät.

Clinton Trump Meme
KI-generiertes bild: Reddit

Das Internet reagiert

Wer zum Teufel ist Bubba?

Mögliche Antworten (nicht abschliessend):

  • Das ist der Spitzname des früheren US-Präsidenten und notorischen Schürzenjägers Bill Clinton, der seit 1975 mit Hillary Clinton verheiratet ist, der US-Aussenministerin unter Barack Obama.
  • Der Sohn des sehr reichen Erdöl-Magnaten Dick Saulsbury, ein einflussreicher privater Unterstützer von Donald Trump, wird ebenfalls so genannt.
  • Ein Pferd von Ghislaine Maxwell, der Epstein-Gehilfin und verurteilten Straftäterin.
Trump Epstein Memes: Das Bubba-Gerücht und Bill Clinton
meme: Reddit
Clinton Trump Meme
meme: Reddit

Wie viele Personen waren bei diesem Foto anwesend?

Clinton Trump Meme
meme: Reddit

Verstörende Vorstellung

Clinton Trump Meme
meme: bsky.app

Fast könnte man Mitleid haben mit Trump

Trump Epstein Memes: Das Bubba-Gerücht und Bill Clinton
«Die aktuelle politische Stimmung.»meme: Reddit

Ja, die Bullshit-Bingo-Karten müssen neu gemischt werden

Trump Epstein Memes: Das Bubba-Gerücht und Bill Clinton
meme: Reddit

War klar, dass es Hotdog-Memes hagelt

Trump Epstein Memes: Das Bubba-Gerücht und Bill Clinton
meme: Reddit

Schlüpfriger geht immer

Clinton Trump Meme
meme: Reddit

Geschichte wiederholt sich

Trump Epstein Memes: Das Bubba-Gerücht und Bill Clinton
«Hillary Clinton beobachtet Bill bei seiner Aussage vor dem Kongress über einen Blowjob – schon wieder!»meme: Reddit

Ok, das übersetzen wir nicht

Clinton Trump Meme
meme: Reddit

Hmm... 🤔

Trump Clinton Epstein Meme
«Wenn man ihn als schwul akzeptiert, machen die Frisur, das Make-up, der Ballsaal und die Dekoration im Liberace-Stil plötzlich viel mehr Sinn.»meme: Reddit

Leider ebenfalls im Bereich des Möglichen: Es handelte sich um einen ekligen, rassistischen Gefängniswitz zwischen den Epstein-Brüdern. Inhalt: Da Trump als verurteilter Straftäter hinter Gitter kommen sollte, müsste er dort unter Zwang einen (natürlich frei erfundenen) Mithäftling namens Bubba sexuell befriedigen.

Weil du bis hier durchgehalten hast, gibt's zur Belohnung den grossartigen Stephen Colbert (zum Fall):

Video: YouTube/The Late Show with Stephen Colbert

(dsc)

Für Trump wird's eng – eine absolut verrückte Woche im Karikaturen-Rückblick
Donald Trump und Bill Clinton: Die Oralverkehr-Gerüchte erklärt – Epstein-Files
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wichtigsten Begriffe zur Weltklimakonferenz
1 / 18
Die wichtigsten Begriffe zur Weltklimakonferenz

2015 einigten sich die Staaten der Welt auf das wegweisende Pariser Klimaschutzabkommen. Zehn Jahre später fällt die Bilanz gemischt aus. Diese Bildstrecke dreht sich um wichtige Begriffe rund um die Weltklimakonferenz, die man kennen sollte.
quelle: keystone / fernando llano
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schweizer Männer in ländlichen Regionen haben schlechtere Spermien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
28 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Upsidupsiwiederda
17.11.2025 20:25registriert März 2020
und warum genau habe ich da drauf geklickt und warum zum Teufel kommentiere ich den Schund auch noch.
924
Melden
Zum Kommentar
avatar
s'Paddiesli
17.11.2025 20:14registriert Mai 2017
Das war doch von Anfang an Trumps Versprechen.
Bild
784
Melden
Zum Kommentar
avatar
Psychohirngrütze
17.11.2025 20:11registriert Mai 2025
Tja, wenn Bill Clinton rollig war, dann war ihm wohl alles recht. Trump als Gay, das wäre die Schlagzeile, des Jahrhunderts. Das erste Medienhaus, dass das veröffentlichen könnte, wäre für immer sarniert!
672
Melden
Zum Kommentar
28
Meistgelesen
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
3
Donald Trump und Bill Clinton: Die Oralverkehr-Gerüchte erklärt – Epstein-Files
4
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
5
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
Meistkommentiert
1
Merz und von der Leyen fordern russische Milliarden für die Ukraine
2
UBS-Präsident Kelleher spricht mit US-Vertreter über möglichen Umzug in die USA
3
«Würdest du Ja sagen, wenn du alle Freiheiten haben könntest?»
4
US-Fleisch ist Teil des neuen Zoll-Deals – doch Schweizer Supermärkte wollen dieses nicht
5
Italien will Winterzeit abschaffen – EU droht ein Zeit-Chaos
Meistgeteilt
1
UN-Sicherheitsrat sichert Gaza-Friedensplan ab – so reagieren Israel und die Hamas
2
Ehemaliger Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück
3
Kings verlieren trotz Fiala-Assist +++ Haaland und Co. für WM-Quali gefeiert
4
Wenn Supreme Court Nein zu Trumps Zöllen sagt: Das wären die Folgen für den Schweizer Deal
5
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
Wir präsentieren: «The Great British Meme» – aus den Urtiefen des Webs.
Hand hoch, wer neulich in Grossbritannien war! Nun, ihr werdet die folgenden Memes problemlos verstehen. Und für alle, welche die britischen Inseln etwas weniger oft bereisen: Die folgenden Funde, gesammelt in der Wildnis der Instaredditsphäre, werden euch die dortige Kultur und deren Menschen näher bringen.
Zur Story