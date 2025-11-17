Trump bläst Bubba? Ab hier wird es nur noch schlüpfriger
Es sind verrückte Zeiten, in denen wir leben.
Und mittendrin Donald Trump.
Dann kam alles noch schlimmer ...
Was ist passiert?
Falls du die letzten Tage in einer Höhle oder an der frischen Luft (ohne Mobilfunkverbindung) verbracht hast, bringen wir dich auf den neuesten Stand:
Die kürzlich veröffentlichten E-Mails des toten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein enthalten brisante Informationen zu seiner persönlichen Beziehung zum früheren (und heutigen) US-Präsidenten Donald Trump.
In einer Nachricht wird Epstein von seinem Bruder Mark aufgefordert, dem rechtsextremen Vordenker Steve Bannon die folgende Frage zu stellen: «Ask him if Putin has the photos of Trump blowing Bubba?»
Mark Epstein antwortet daraufhin seinem Bruder: «Und ich dachte, ich habe Tsuris.» Was auf Jiddisch so viel wie Ärger oder Schwierigkeiten bedeutet.
Tatsächlich versicherte Mark Epstein inzwischen gegenüber der US-Zeitschrift «Newsweek», dass sich Bubba nicht auf Präsident Clinton bezogen habe. Und ein Sprecher liess verlauten, dass sich die Nachricht aus dem Jahr 2018 auch nicht auf ein Pferd beziehe. Kurz und gut: Bei besagtem Mail handelt es sich laut Darstellung um harmlose Witzeleien zwischen Brüdern.
Zu spät.
Das Internet reagiert
Wer zum Teufel ist Bubba?
Mögliche Antworten (nicht abschliessend):
- Das ist der Spitzname des früheren US-Präsidenten und notorischen Schürzenjägers Bill Clinton, der seit 1975 mit Hillary Clinton verheiratet ist, der US-Aussenministerin unter Barack Obama.
- Der Sohn des sehr reichen Erdöl-Magnaten Dick Saulsbury, ein einflussreicher privater Unterstützer von Donald Trump, wird ebenfalls so genannt.
- Ein Pferd von Ghislaine Maxwell, der Epstein-Gehilfin und verurteilten Straftäterin.
Wie viele Personen waren bei diesem Foto anwesend?
Verstörende Vorstellung
Fast könnte man Mitleid haben mit Trump
Ja, die Bullshit-Bingo-Karten müssen neu gemischt werden
War klar, dass es Hotdog-Memes hagelt
Schlüpfriger geht immer
Geschichte wiederholt sich
Ok, das übersetzen wir nicht
Hmm... 🤔
Leider ebenfalls im Bereich des Möglichen: Es handelte sich um einen ekligen, rassistischen Gefängniswitz zwischen den Epstein-Brüdern. Inhalt: Da Trump als verurteilter Straftäter hinter Gitter kommen sollte, müsste er dort unter Zwang einen (natürlich frei erfundenen) Mithäftling namens Bubba sexuell befriedigen.
Weil du bis hier durchgehalten hast, gibt's zur Belohnung den grossartigen Stephen Colbert (zum Fall):
