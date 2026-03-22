Raab ist für seine Musikeinlagen so berühmt wie berüchtigt. (Archivbild) Bild: RTL/julia feldhagen

Stefan Raab stürzt in «Wer weiss wie wann was war?» und erntet Kritik



Ein kurzer Moment reicht und plötzlich wird aus einer lockeren Unterhaltungsshow ein viraler TV-Augenblick. Genau das passierte jetzt bei Stefan Raab und Barbara Schöneberger in «Wer weiss wie wann was war?».

Jennifer Ullrich / watson.de

Mehr «Spass»

In der RTL-Show «Wer weiss wie wann was war?» dreht sich vieles um Erinnerungen an vergangene Jahrzehnte. Requisiten, Spiele und Gäste greifen gezielt Themen aus der Popkultur auf. Dass dabei auch ein Klassiker wie das Bonanza-Rad auftaucht, passt ins Konzept.

Für Stefan Raab wurde genau dieses Requisit jedoch zur Stolperfalle, als das Format am 21. März zum zweiten Mal zur Primetime auf Sendung ging.

«Du hättest tot sein können»

Schon beim Aufsteigen hatte Stefan Raab Zweifel. Er beschwerte sich, die Hose sei zu eng und das Rad ohnehin kaum fahrbar. Trotzdem drehte er zunächst eine Runde durchs Studio.

An der Stelle präsentierte er sich im auffälligen Anzug in Pink, ergänzt durch Perücke und künstliche Zähne – verkleidet als Ken, während Schöneberger die Barbie gab.

Seine Co-Moderatorin zeigte sich eher vorsichtig und schlug vor, lieber Jan Ullrich fahren zu lassen. Der ehemalige Radprofi meisterte seine Runde anschliessend dann auch problemlos.

Im Anschluss wollte Stefan Raab das Rad wieder abstellen. Dabei blieb er jedoch mit dem Schuh an einem Kabel hängen und stürzte zu Boden. Direkt danach rechtfertigte er sich, dass er in diesem Outfit kaum Bewegungsfreiheit habe und machte seinen Anzug für den Unfall verantwortlich.

Barbara Schöneberger reagierte auf ihre typische Art mit einem spitzen Kommentar: «Mein Gott, du hättest tot sein können.» Als das Rad später erneut umfiel, zeigte sich Stefan Raab genervt und liess es einfach liegen.

Neue Show gerät schon in Kritik

Das Publikum nahm die neue Show derweil gemischt auf. Während manche «Wer weiss wie wann was war?» zu den besseren RTL-Spielshows der jüngeren Vergangenheit zählen, waren auf Instagram auch Kommentare wie «Raab parodiert sich selbst» zu lesen.

Dass es in der Sendung musikalisch wurde, kam unter anderem weniger gut an. «Wieso müssen Raab und Schöneberger ihre Profilneurosen unbedingt durch Singen unter Beweis stellen?», meinte ein Zuschauer auf X.

Kritische Beiträge gab es mitunter sogar auch von Fans von Raab und Schöneberger: «So sehr ich die beiden liebe, aber ich kann diese Show nicht ertragen. Raab und Schöneberger sind so peinlich.»