watson-Redaktion testet trendige Tiktok-Snacks aus aller Welt

So schmecken uns die trendigen Tiktok-Snacks

Die aktuellen Snack-Empfehlungen auf Tiktok reichen von japanischen, mit einem Glasball verschlossenen Süssgetränken über feurig-scharfe Chips aus Mexiko bis hin zu gummigen Marshmallow-Küchlein aus den USA.

Immer mehr dieser ausländischen «Leckereien» finden ihren Weg auch in die Regale von Schweizer Detailhändlern. Doritos, Takis oder Sour Patch Kids sind mittlerweile vielen ein Begriff. Wer bei Migros oder Coop nicht fündig wird, hat wahrscheinlich im Süssigkeitenladen «Lolipop» Glück. So erging es uns jedenfalls bei unserer Suche nach überzuckerten und komisch eingepackten Süssigkeiten. Und wir hätten noch soooo viel mehr kaufen können, als wir schlussendlich getestet haben.

Doch wie gut sind die auf den sozialen Medien angepriesenen «Gourmettrends» wirklich? Die watson-Redaktion hat verschiedene Snacks getestet.

Die Bilanz der Redaktion: Vor allem verzogene Gesichter und abwehrende Hände. Oder gegenteilige Meinungen: «Die Chips find' ich geil», folgt auf ein ganz klares «Uuuh, nein» vom Gegenüber.

Wir finden: alles ein bisschen zu süss oder zu sauer oder zu scharf. Und verstehen einige die meisten Hypes gar nicht.

Wer das glasige «Hata»-Fläschchen bei uns nicht öffnen konnte, erfreute sich dafür (mehr oder weniger) am Energydrink «Prime.» Für die «echte» Erfahrung reicht aber das Sortiment in der Schweiz nicht aus. Das isotonische Getränk enthält in der Originalrezeptur so viel Koffein, dass gemäss dem Konsumentenschutz gesundheitliche Risiken für Konsumentinnen und Konsumenten drohen. Deshalb wird der Energydrink von den bekannten YouTubern Logan Paul und KSI hierzulande nur koffeinfrei verkauft. Wahnsinnig süss ist er trotzdem.

