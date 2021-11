Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

World of watson

So wird dein Weihnachtsessen mit der Firma heuer aussehen đŸ˜±

... sofern es denn stattfindet.

Es ist wieder an der Zeit, wo der CEO deiner Firma am Weihnachtsessen ein Dinner und massig Alkohol kredenzt. Aber wie funktioniert dieses Spektakel nochmals? Schliesslich mussten wir letztes Jahr auf ein Weihnachtsessen mit Chef und Co. verzichten.

Darum könnte es dieses Jahr etwas ... verwirrend sein.

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Letztes Jahr am Weihnachtsessen so:

So sah das Weihnachtsessen 2021 aus:

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Falls du die CD noch nicht auf deiner Wunschliste hast. Hier ist: Corona-Weihnachten mit Maddy & Dave

Video: watson/Knackeboul, Madeleine Sigrist, Emily Engkent

Camille Fédérale: Weihnachten Romandie vs. Deutschschweiz