Londoner treffen sich zum hosenlosen U-Bahn-Fahren

Hach, England. Am Sonntag stand in London zum wiederholten Male der «No Trousers Tube Ride» statt, bei dem alle dazu eingeladen wurden, ohne Hosen in die U-Bahn zu steigen.

Oben die Wollmütze, ein dicker Schal und eine gepolsterte Winterjacke. Dann ein Schlüpfer und nackte Beine, ehe die Füsse in warmen Schuhen stecken. Mit diesem abenteuerlichen Look wagten sich am Sonntag zahlreiche Londonerinnen und Londoner in die U-Bahn.

Oben viel, unten wenig: das beliebte Outfit vom vergangenen Sonntag. Bild: keystone

Die Veranstaltung, die «einfach nur zum Spass» stattfindet, ist auch in anderen Grossstädten ein beliebtes Happening. Erstmals wurde der «No Pants Subway Ride» im Jahre 2002 in New York durchgeführt.

In New York waren es 2015 keine «Pants» in der «Subway» statt «Trousers» in der «Tube». Bild: AP

Der Comedian Charlie Todd kam damals auf die Idee. Ihm gefiel der Gedanke, dass zu einem fest vereinbarten Tag Menschen ohne Hose in die U-Bahn stiegen. Er forderte die Teilnehmenden auf, so zu tun, als wäre nichts, wenn sie auf andere hosenlose U-Bahn-Fahrende träfen. Auch auf der Facebookseite des Londoner Events vom Sonntag wurden die Teilnehmenden gebeten, möglichst normale Unzgi zu tragen, damit es aussehen würde, als hätten sie einfach vergessen, sich die Hosen anzuziehen.

Seither haben auch Pendlerinnen und Pendler aus anderen Ländern Spass an der Aktion gefunden. In der Tschechischen Republik und Rumänien etwa haben auch schon mehrmals ähnliche Aktionen stattgefunden.

Auch die Hamburgerinnen und Hamburger habens getan. Hier 2015. Bild: EPA DPA

Ob es auch hierzulande hosenlose Pendlertage geben würde, kann an dieser Stelle Mangels U-Bahn leider nicht beantwortet werden. Bis dahin kann man dem vergnüglichen Treiben im Video zugucken:

(hde)​

Video: youtube/Hanna Dedial

