Spass

Weihnachten

Corona: Skurrile Stockfotos zum Thema Weihnachten während der Pandemie



18 skurrile Stockfotos zum Thema Weihnachten während der Pandemie

Wie in der Branche üblich, arbeitet auch unsere Redaktion in gewissen Storys mit Stockbildern. Stockbilder sind eine Art Symbolbilder, welche von Agenturen gekauft und verwendet werden können.

In den Tiefen dieser Datenbanken finden wir alles, ALLES, was ihr euch vorstellen könnt. Darum ist es fast schon selbstverständlich, dass es Bilder zum Thema «Weihnachten während der Pandemie» gibt. Wir haben für euch die skurrilsten rausgesucht.

Als kleines Supplement gibt es die Original-Bildunterschrift dazu. Diese lesen sich wie ein 5-Sterne-Gourmet-Menü.

Auch die Christbaumkugeln müssen sich schützen.

bild: shutterstock

«Baumäler mit Gesichtsmaske auf Tannenarm, Weihnachten- und Corona-Virus, Covid-19-Pandemie.»

Für diejenigen, die nicht wissen, was sie jetzt mit dem zu viel gekauften WC-Papier machen sollen:

bild: shutterstock

«Weihnachtsbaum aus Toilettenpapier-Rollen, mit glänzendem Bälle, Geschenk- und Tannenästen auf rotem Hintergrund.»

Auch der Weihnachtsmann kümmert sich um sein Personal.

bild: shutterstock

«Rentier wird für einen Covid-19 Test vom Weihnachtsmann ausgetauscht. Der Weihnachtsmann ergreift Massnahmen, um einen sicheren Weihnachtsurlaub während der Pandemie zu gewährleisten.»

Aber natürlich lässt sich der Weihnachtsmann auch selber testen.

bild: shutterstock

«Fröhliche Weihnachtsgrüsse. Der Weihnachtsmann, der den Swab-Test durchführt, das Covid-19-Corona-Virus-Konzept als Weihnachtszeit.»

Dieses Bild kommt sogar mit einem Serviervorschlag daher.

bild: shutterstock

«Lebkuchen in Gesichtsmasken zum Schutz vor Koronavirus und fröhlichen Weihnachten in Holzwürfeln und grosser Gesichtsmaske auf dem Tisch. Feiern der Winterferien 2020. Weihnachtsgebäck.»

Und in den Kommentaren so: «Wo kann ich das kaufen?😍»

bild: shutterstock

«Weihnachtsdekoration mit klarem, 3D gedrucktem Corona / COVID-19-Virus.»

Hier eine Illustration, wie die beliebtesten Perlen dieses Jahr aussehen könnten.

bild: shutterstock

«Corona Concept Illustration: Rote Weihnachtsbaubles in Form von Corona-Viren hängen am Weihnachtsbaum, um uns daran zu erinnern, vorsichtig zu sein, wenn wir unsere Lieben treffen, vor allem im Urlaub.»

Damit es auch den Kindern einfacher fällt, die Maskenpflicht einzuhalten.

bild: shutterstock

«Kleines Mädchen und Teddybär mit Maske, Weihnachtskoronavirus und Pandemie-Konzept.»

Die Bildunterschrift sagt eigentlich schon alles.

bild: shutterstock

«Merry Quarantine Christmas 2020 - Funny wütende Rentiere und Weihnachtsmann in Femask mit Toilettenpapier Turm in Schlitten. Sonnige Grusskarte für Weihnachten in covid-19 Pandemie selbst isoliert Periode.»

Das Sujet für die diesjährige Weihnachtskarte:

bild: shutterstock

«Weihnachtsbaum aus Gesichtsmasken, Weihnachtsbällen und Pinien. Weihnachtsdekoration 2020. Situation durch Coronavirus verursacht. fröhliche Weihnachten in Holzwürfeln.»

Der Kampf beginnt.

bild: shutterstock

«Santa-Claus-Maskottbekämpfung gegen Corona-Virus-Covid-19-Cartoon auf weissem Hintergrund.»

Idealerweise könnt ihr mit zwei Perlen noch die Augen darstellen.

bild: shutterstock

«Weihnachtsbaum mit roten Kugeln, weissen medizinischen Masken und einem Weihnachtsmütze. Koronavirus-Pandemie, Quarantäne, 2020, 2021. Neujahrsfeiern, Urlaub, Selbstisolation, bleiben Sie zu Hause.»

Oh, da kam uns jemand mit der Idee der Augen bereits zuvor.

bild: shutterstock

«Weihnachtsmütze, Coronavirus-Hintergrund xmas.»

Ein weiterer Dekorationstipp. 🤷‍♀️🤷‍♂️

bild: shutterstock

«covid-19 Weihnachtshintergrund. Der Weihnachtsmann zieht sich mit Weihnachtsbällen auf die ärztliche Gesichtsmaske. Weihnachtsbälle in medizinischer Maske. santa-Tasche aus. Corona-Feiertag-Hintergrund.»

Lasst euch von Corona nicht die Stimmung vermiesen.

Bild: shutterstock

«Senior Fest bei Pandemie.»

Masken für Tiere?! Was kommt als Nächstes? bild: shutterstock

«Katze und Hunde unter einem Weihnachtsbaum. Tiere, die in Maske eingepflanzt sind. Coronavirus covid 19.»

Fairerweise müssen wir zugeben, dass wir dazu sogar ein Quiz gemacht haben. 😅

Nur wenn sich ALLE an die Maskenpflicht halten, erreichen wir etwas.

bild: shutterstock

«Blauer Weihnachtsbaum mit blauer chirurgischer Gesichtsmaske auf weissem Hintergrund und Dekorationen der silbernen Kette.»

Da Masken günstiger sind als Perlen, wieso eigentlich nicht.

bild: shutterstock

«Horizontales Farbbild mit Blick auf einen Weihnachtsbaum mit roten Bälle, blauen Koronavirus-Masken und einem großen Stern. Covid und glücklich neues Jahr Konzept.»

(smi)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Heute kommt der Samichlaus! 60 wunderbare Sportler-Bärte «Wie können Familien dieses Jahr Weihnachten feiern?» Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter