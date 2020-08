Quiz

Spass

Hunde mit Maskenpflicht: Kannst du Lucky noch von Bello unterscheiden?



Erkennst du diese Hunderassen trotz Maskenpflicht? bild: pixabay

Masken sind in unserem Alltag angekommen und allgegenwärtig. Wir Menschen schützen uns damit vor der Verbreitung des Coronavirus. Aber he, wer denkt eigentlich an unsere Hunde? Kann bitte nur einmal jemand eine Sekunde an unsere Hunde denken? 😥

Okay, okay, keine Angst. Ich denke natürlich an unsere Hunde und habe mich bereits vorgängig darum gekümmert, dass auch diese durch Masken geschützt werden. Bello, Lucky, Rocky oder Rüdiger dürfen nicht zu kurz kommen!

Bei der Ausstattung mit Masken ist mir aber aufgefallen, dass einige der Hunde damit ihre markanten Erscheinungsmerkmale verbergen (Ich schreibe bewusst nur «einige»). Das hat mich auf die Idee gebracht, ein Quiz aus dem Boden zu stampfen, welches genau dieses Problem vorbeugt: Hunde auch trotz Masken unterscheiden zu können.

Ihr denkt, ich übertreibe es mit der Hunde-Maskenpflicht? Na dann, willkommen im Jahr 2020! 😏

Quiz 1. Welche Hunderasse suchen wir? Europäer EU-Rasierer Amerikanischer Jagd-Collie Eurasier Japanischer Toy-Terrier 2. Was mag das für ein Knirps sein? Skittle Malteser Smartie Daim Caramel 3. Was denkt ihr, wer schützt sich hier besser vor dem Coronavirus als die meisten Amerikaner? Beagle Sopolack 我喜欢猫 Basenji Karen 😏 4. Was sehen wir auf diesem Bild? Bestimmt keinen Hund. Höchstens eine Mischung aus einem Hund und einem Schaf. 🕵️‍♂️ Einen Bedlington-Terrier. Einen Pudel. Das Schaf lässt mich einfach nicht mehr los. Ich bleibe bei Antwort «A». Einen Australian Shepherd. 5. Zu welcher Hunderasse gehören diese kleinen Augen? Chow-Chow Peng-Peng Pfui-Pfui Tsui-Tsui Hier nur klicken, wenn du denkst, dass keine Antwort richtig ist. 6. Was hüllt sich hier ganz in Weiss? Japanischer Spitz Chinesischer Pflock Belgischer Kreis Australischer Eck 7. So, jetzt mache ich es euch ganz einfach: Es gibt nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Neupfundländer Neufundländer 8. So wirkt es auf Hunde, wenn wir Menschen mit Masken herumlaufen, auf denen ein Hundegesicht aufgedruckt ist ... Wer macht sich hier über uns lustig? Bullterrier Chihuahua Pitbull Bulldogge 9. Wer führt hier den Hundeblick in Perfektion aus? Violinet Hount Drumet Hound Basset Hound Trompet Hound 10. Dass dieser süsse Kerl ein Beagle ist, wissen wohl die meisten. Daher dieses Mal die Frage: Wie würden wir diesen Hund bei watson nennen? Ihr dürft den Hund ins Büro nehmen? Bestimmt irgendwas mit einem schlechten Wortspiel. «Lucky II» Ist mir sche**egal! Mit der Frage versaut ihr mir meinen Punktestand ... 😤 Es würde eine diplomatische Umfrage geben. «watshound» Klicke hier für einen Punkt. Oder doch nicht? Oder doch? Oder doch nicht? Wie, das ist ein Beagle? 11. Was haben wir hier für ein schneidiges Wesen? Windhund Wasserhund Lufthund Feuerhund 12. Wer weiss, was das für eine Hundedame ist? Lassie, der Langhaarcollie. Wie es gibt noch andere Antworten zur Auswahl? Ich bin sicher, das ist Lassie. Und Lassie ist ein Langaarcolie. 100%ig, ich habe keinen Zweifel! Lest doch auf Wikipedia nach! Es ist ein Sheltie.

Wichtiger Hinweis: In diesem Quiz kamen keine Tiere zu schaden!

