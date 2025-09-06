Video: watson/Hanna Dedial



«13 Franken für ein Wasser? BRENNT EUCH DER HELM?!»

«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. In diesem Format trinken watson-Mitarbeitende einen über den Durst und reden sich den Frust von der Seele. Dieses Mal: Volontärin Nina über die nervigen Seiten von Konzerten.

Eigentlich geht Nina gerne an Konzerte. ABER. DIE MENSCHEN DA. WIE DIE SICH VERHALTEN. SCHLIMM!!!

Endlos knutschende Pärchen, Ultra-Fans, die Stunden oder gar Tage zu früh anstehen, um einem in der Front-Row die Sicht mit selbstgebastelten Plakaten zu versperren – ein Abend voller Musik bietet unserer Volontärin auch Unmengen von Gründen, sich aufzuregen.

Was geht dir bei Konzerten so richtig auf den Zeiger? Oder gehört das Geschilderte einfach dazu? Schreib's in die Kommentare!

