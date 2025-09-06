«13 Franken für ein Wasser? BRENNT EUCH DER HELM?!»

Video: watson/Hanna Dedial
Wein doch
«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. In diesem Format trinken watson-Mitarbeitende einen über den Durst und reden sich den Frust von der Seele. Dieses Mal: Volontärin Nina über die nervigen Seiten von Konzerten.
06.09.2025, 11:3706.09.2025, 11:38
Eigentlich geht Nina gerne an Konzerte. ABER. DIE MENSCHEN DA. WIE DIE SICH VERHALTEN. SCHLIMM!!!
Endlos knutschende Pärchen, Ultra-Fans, die Stunden oder gar Tage zu früh anstehen, um einem in der Front-Row die Sicht mit selbstgebastelten Plakaten zu versperren – ein Abend voller Musik bietet unserer Volontärin auch Unmengen von Gründen, sich aufzuregen.
Was geht dir bei Konzerten so richtig auf den Zeiger? Oder gehört das Geschilderte einfach dazu? Schreib's in die Kommentare!
Noch mehr «Wein doch»
«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genau so peinlich!»
«Wir schwimmen (sic!) alle im selben Boot»
Video: watson/Hanna Dedial
Komm, Kind, hol mir Zigis – 21 Werbungen, die heute undenkbar wären
1 / 23
Komm, Kind, hol mir Zigis – 21 Werbungen, die heute undenkbar wären
Nicht nur in Coca-Cola hatte es früher Kokain drin – auch gegen Zahnweh soll es helfen.
Wein Doch - Anna Jazz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Teil 6.
Esther räucherte das Wohnzimmer aus. Dafür hatte sie ein Palo-Santo-Scheit angezündet und bewegte sich nun im Uhrzeigersinn durch den Raum. Sie wedelte damit in alle Ecken und in jede Schublade, rauschte an der Bibliothek vorbei, um dann mehrmals den Lounge Chair ihres verblichenen Gatten in immer enger werdenden Zirkeln zu umkreisen. Er erhielt die intensivste Behandlung, hier bückte sie sich und fächelte ganz ungestüm den Rauch unter das Drehkreuz, in dem sich raue Mengen an schlechter Energie verfangen zu haben schienen.