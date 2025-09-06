sonnig15°
DE | FR
burger
Spass
Wein doch

Wein doch: Nina beklagt sich betrunken über die Konzertkultur

Video: watson/Hanna Dedial
Wein doch

«13 Franken für ein Wasser? BRENNT EUCH DER HELM?!»

«Wein doch» – Beklagen und Betrinken. In diesem Format trinken watson-Mitarbeitende einen über den Durst und reden sich den Frust von der Seele. Dieses Mal: Volontärin Nina über die nervigen Seiten von Konzerten.
06.09.2025, 11:3706.09.2025, 11:38
Nina Bürge
Nina Bürge
Hanna Dedial
Hanna Dedial
Mehr «Spass»

Eigentlich geht Nina gerne an Konzerte. ABER. DIE MENSCHEN DA. WIE DIE SICH VERHALTEN. SCHLIMM!!!

Endlos knutschende Pärchen, Ultra-Fans, die Stunden oder gar Tage zu früh anstehen, um einem in der Front-Row die Sicht mit selbstgebastelten Plakaten zu versperren – ein Abend voller Musik bietet unserer Volontärin auch Unmengen von Gründen, sich aufzuregen.

Was geht dir bei Konzerten so richtig auf den Zeiger? Oder gehört das Geschilderte einfach dazu? Schreib's in die Kommentare!

Noch mehr «Wein doch»

«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genau so peinlich!»

Video: watson

«Wir schwimmen (sic!) alle im selben Boot»

Video: watson/Hanna Dedial
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Komm, Kind, hol mir Zigis – 21 Werbungen, die heute undenkbar wären
1 / 23
Komm, Kind, hol mir Zigis – 21 Werbungen, die heute undenkbar wären
Nicht nur in Coca-Cola hatte es früher Kokain drin – auch gegen Zahnweh soll es helfen.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wein Doch - Anna Jazz
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
8
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
3
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
4
Das sind die beliebtesten Mobilfunkanbieter der Schweiz
5
Schweizer bei Seilbahnunglück in Lissabon getötet
Meistkommentiert
1
Grace Geyoro wird die teuerste Fussballerin +++ GC holt Ex-St.Galler Diaby
2
«Beim Eigenmietwert geht es auch um das Prinzip Fairness»
3
Rochette bleibt langfristig in Lausanne +++ ZSC verlängert mit Hrubec und Lehtonen
4
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
5
Keine Lust auf Tempo 30 – Rösti setzt stattdessen auf leise (und teurere) Strassen
Meistgeteilt
1
Israels bombardiert Hochhaus in Gaza-Stadt +++ Libanon für Entwaffnung
2
G20-Gipfel 2026 in Trumps Golfresort geplant +++ Trump nicht an G20-Gipfel in Südafrika
3
Das Hadern der SVP mit der E-ID: Weshalb Befürworter der Partei eiskaltes Kalkül vorwerfen
4
Der neue Kindsgi-Bändel auf dem Weg in die Geschichte der Design-Fails
5
Ein Fest für Actionfans: Endlich gibt es die Ballerorgie Gears of War auch für die Playstation
Die Tarot-Täterin
Teil 6.
Esther räucherte das Wohnzimmer aus. Dafür hatte sie ein Palo-Santo-Scheit angezündet und bewegte sich nun im Uhrzeigersinn durch den Raum. Sie wedelte damit in alle Ecken und in jede Schublade, rauschte an der Bibliothek vorbei, um dann mehrmals den Lounge Chair ihres verblichenen Gatten in immer enger werdenden Zirkeln zu umkreisen. Er erhielt die intensivste Behandlung, hier bückte sie sich und fächelte ganz ungestüm den Rauch unter das Drehkreuz, in dem sich raue Mengen an schlechter Energie verfangen zu haben schienen.
Zur Story