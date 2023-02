Du denkst, in der Schweiz ist es kalt? Dann schau dir mal diese 24 Bilder an!

Von einem schönen, schneereichen Winter sind wir in vielen Teilen der Schweiz noch weit entfernt. Was aber aktuell sehr winterlich ist, sind die Temperaturen. Auch wenn das Thermostat nicht so tief geht wie auch schon, fühlt es sich aktuell unglaublich kalt an.

Wisst ihr, was dagegen helfen könnten? Vergleichen! Vergleichen wir unsere aktuelle Situation mit anderen, und schon wirkt es bei uns gleich viel wärmer. Du glaubst uns nicht? Probier es aus!

Von sowas sind wir zum Glück (noch) meilenweit entfernt.

Das Wasser für die Spülung ist gefroren und hat den Spülkasten gesprengt.

Wir verzichten an dieser Stelle auf jeden Witz im Zusammenhang mit «kalten Eiern».

Warum er dafür dann oben ohne ist, ist unklar.

Das Foto entstand übrigens bei Minus 40 Grad.

Ah, das sind also die Kleider von dem Typen oben.

Welch wunderbare Ironie.

Das ist also das, was man kratziges Toilettenpapier nennt.

Person: «Stell dich nicht so an, so kalt ist es gar nicht!»



Ich:



Scheiben kratzen mussten wir ja alle schon mal, aber Reifen kratzen?!

Geld für Haarspray gespart. 💪

Eine Weisheit besagt ja: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.

Noch mehr eiskalte Bilder für zwischendurch:

1 / 26 Du findest es kalt in der Schweiz? DAS ist kalt

Sie wollte wissen, wie lange es dauert, bis das Ei gefriert. 🤷‍♀️🤷‍♂️

Die Antwort ist übrigens fünf Minuten.

Von wegen «ein Bild kannst du nicht fühlen».

Chicago und der Lake Michigan.

Arbeitsweg Februar 2023 – Symbolbild, koloriert.

Natürlich ist es schön, nach dem Aufstehen aus dem Fenster zu schauen und die Berge zu sehen. Aber …

Kanada. Natürlich Kanada.

Warum du den Eiskratzer auch dabei haben solltest, wenn du zu Fuss unterwegs bist.

Mein Gott, dann iss doch einfach drinnen ...! 🙄

Denk an dieses Bild, wenn du das nächste Mal im Büro frierst.

Klar, dass Flüssigkeiten gefrieren, aber das Frostschutzmittel?

Wir sind uns ziemlich sicher, dass das so nicht sein sollte.

Schneeballschlacht? Nein, Seifenblasenschlacht!

Ist das das Portal zu Elsa, der Eiskönigin?

Spürst du die Kälte an deinem «Füdli»?

Immerhin ging die Tür noch auf. 😅

Und zum Schluss noch dieses Kunstwerk.

