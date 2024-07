Sie sind zwar vermutlich alle nicht dabei, aber es wird bestimmt genauso lustig. Bild: KEYSTONE

Gewinne beim watson-Jassturnier den GRÖSSTEN Pokal der Schweiz – jetzt anmelden!

Sagenhafte sieben Jahre nach der Erstauflage ist es so weit: Das 2. watson-Jassturnier (Schieber) in der Geschichte der Menschheit findet am 27. September 2024 statt! Wieso es so lange gedauert hat? Damit unser Trophäenhändler genügend Zeit hatte, den grössten Pokal der Schweiz zu fertigen. Logisch. Und wegen Corona.

Jeanne ist in die watson-Geschichtsbücher eingegangen. Vor knapp sieben Jahren hat sie das allererste watson-Jassturnier gewonnen, unserem damaligen Sportchef Sandro Zappella den Sieg weggeschnappt (wofür sie von der ganzen watson-Redaktion auf Lebzeiten vergöttert wird), ein iPad und einen Pokal gewonnen.

Das Schieber-Jassturnier war offenbar nicht nur für uns ein grosser Spass. 2019 gab Chefredaktor Mo Thiriet in einem Interview eine zweite Auflage in Auftrag. Wir haben das natürlich schnellstmöglich umgesetzt. Am 25. April 2020 hätte die zweite Austragung stattfinden sollen. Alles war bereit, der Anmelde-Artikel Stunden vor der Publikation. Dann kamen Meldungen, dass dieses neuartige Coronavirus Italien erreichte. Wir wollten abwarten. Wenig später gab es den Lockdown.

Aber hartnäckig, das sind wir ja. Und auch wenn es sieben Jahre dauerte (das ist immer noch vier Jahre schneller als der geniale Avatar-Generator), jetzt ist der Zeitpunkt gekommen.

Unser Trophäenhändler liess sich (schon 2020) etwas ganz Spezielles einfallen: Er hat den grössten Pokal der Schweiz für das watson-Jassturnier gezimmert. Getrieben vom Ehrgeiz, den Jeanne nach ihrem grossartigen Sieg aus ihm kitzelte, als diese sagte:

«Geil, ein iPad gewonnen, aber was soll ich mit dem riesigen Pokal?» Jeanne, 1. watson-Jassturnier-Siegerin (damals war der Pokal noch klein)

Stolze 109 Zentimeter materialisierte Ruhm und Ehre suchen jetzt eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer. Zumindest für ein Jahr. Denn der Pokal ist ein Wanderpokal. Seit vier Jahren fristet er ein unwürdiges Darben im watson-Keller. Er wurde dabei angeblich auch mal gequält, als Mini-Pingpong-Spieler an ihm ihren Frust ausliessen.

Darum steht er aktuell ähnlich wacklig wie Joe Biden. Aber wenn der noch US-Präsident werden kann, dann kann unser Pokal auch noch in der Öffentlichkeit glänzen. Darum haben zwei handwerklich talentierte watson-Mitarbeiter das mit Patina überzogene Ungetüm geflickt und für das Fotoshooting schon mal ins Tram geschleppt:

Mathias Seger hat den Beliebteren, Sergio den Grösseren (Pokal). Aber unseren kannst du haben. Bild: Reto Fehr

Wie du den gewinnst? Wir sagen mal so: Glück gehört sicherlich mit dazu. Und anmelden musst du dich natürlich. Also los!

Einmal im Leben so durch die Stadt stolzieren: Ungefähr so kann der watson-Jassturniersieger dann auf den Heimweg. Video: watson

Organisation und Ort

Was: Schieber-Jassturnier für maximal 100 Personen inklusive Nachtessen. Es gibt nur beides oder nichts. Weil jeder weiss: Jassen kann man nur gestärkt.

Wer: Alle, die Lust haben und im Jassen keine blutigen Anfänger sind. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 begrenzt. Es gilt: First come, first serve. Beachte, dass die letzte Jassrunde wohl erst gegen 23 Uhr fertig sein wird. Vorher abschleichen und so gilt nicht. Das hat Verachtung und lebenslange Sperre zur Folge.

Wann: 27. September 2024.

Wo: Gasthof Falken, Birmensdorferstrasse 150, 8003 Zürich.

Wie: Die Platzzahl ist auf 100 beschränkt. Die Anmeldung gilt als fix, wenn du eine Teilnahmebestätigung von uns erhalten hast.

Jassturnier im Gasthof Falken Das Gasthof Falken in Wiedikon ist der Austragungsort des 2. watson-Jassturniers. Das Nachtessen und Turnier findet im grossen Saal im 1. Stock statt. Du wirst es finden.

Essen

Das Essen ist inklusive. Nur ans Jassturnier zu kommen, geht nicht. Es gibt Selbstbedienung am Buffet mit zwei Menüs:

Fleischesser:

- kleiner Marktsalat an Senf-Honig-Dressing

- Penne mit Rinds-Bolognese (Ghackets)

- kleiner Marktsalat an Senf-Honig-Dressing - Penne mit Rinds-Bolognese (Ghackets) Veganer/Vegetarier:

- kleiner Marktsalat an Senf-Honig-Dressing

- Penne mit Tomaten-Gemüsesauce und schwarzen Oliven​

Bei der Anmeldung musst du angeben, welches Menü du haben möchtest, damit wir das mit dem Restaurant ungefähr planen können.

Regeln

Gespielt wird ein Schieber mit Deutschschweizer Karten.

Die Partner werden für jedes Spiel neu zugelost.

Es werden vier Spiele mit je acht Runden ausgetragen.

Sechs Trumpfarten: Rose, Eichel, Schelle, Schilte, Obeabe, Uneufe.

Alle Trumpfarten zählen einfach.

Weise und Stöck gelten nicht.

Ein «Match» gibt 50 Extrapunkte.

Ohne Essen, keine Teilnahme.

Sie versucht in diesem Jahr hoffentlich ihren zweitletzten Rang vom letzten Turnier zu überbieten: unsere Andrea. bild: watson

Ungefährer Zeitplan

ab 16 Uhr: Eintreffen im Gasthof Falken

17.45 Uhr: Plätze einnehmen

18 Uhr: Essen

spätestens 19 Uhr: Start 1. Runde

spätestens 20 Uhr: Start 2. Runde

spätestens 21 Uhr: Start 3. Runde

spätestens 22 Uhr: Start 4. Runde

spätestens 23 Uhr: Siegerehrung

Anmeldegebühr

Die Teilnahme kostet 50 Franken. Das Geld wird in das Essen und in die Preise investiert. Getränke sind nicht inbegriffen.

Die Anmeldegebühr wird am Abend bar oder per Twint bei der Ankunft direkt vom watson-Jasschef eingezogen.

Preise

Jeder Teilnehmer erhält ein kleines Geschenk. Zudem gibt es Preise für die Bestklassierten.

1. Rang

Zu gewinnen gibt es nichts weniger als den grössten Pokal der Schweiz. Den riesigen Wanderpokal haben wir bei trophies.ch besorgt. Diese bieten schweizweit die grösste Auswahl an Pokalen und Medaillen für Sport- und Ehrenpreise.

Ob's noch mehr gibt, klären wir noch ab. Die Chancen stehen gut. Aber eigentlich geht es nur um den Pokal.

Das ist er, der grösste Pokal der Schweiz mit sagenhaften 109 Zentimetern Höhe. bild: trophies.ch

2. bis 10. Rang

Wir können noch nicht zu viel versprechen, aber vermutlich gibt's einen kleinen Gabentisch.

Der grösste Pokal 109 Zentimeter misst unser Siegerpokal für das Jassturnier. Ist er damit wirklich der grösste der Schweiz? Ja – zumindest wenn man sich aus dem aktuellen Angebot aller grossen Pokalanbieter bedient.

Du kannst einen noch grösseren Pokal besorgen? Dann schreib uns an watson-Jasschef reto.fehr@watson.ch und vielleicht wird beim dritten Jassturnier eine noch grössere Trophäe vergeben.

Anmeldeformular

Wichtig: Die Anmeldung gilt erst als definitiv, wenn du die Teilnahmebestätigung per Mail erhalten hast.