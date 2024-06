Das könnt ihr sicher besser: 18 von 41,7 Billiarden möglichen Avataren. bild: watson.ch

watson-Neuheit! Bastle deinen eigenen Avatar!

Patrick Toggweiler Folge mir Jelle Schutter Folge mir Raphael Strebel Folge mir

Mehr «Spass»

Manche Dinge dauern länger – und fordern Opfer.

Das erste Mal an einen Avatar-Generator dachten wir, als watson vor 11 Jahren noch in der frühsten Projektphase steckte. Als ein paar (damals noch) frische Menschen in einem viel zu kleinen Büro, genannt Männersauna, sich einen Sommer lang den Kopf darüber zerbrachen, wie denn dieses neue Newsportal auszusehen habe.

Zufällig Herunterladen Als Profilbild speichern

Bereits damals wollten wir einen Avatar-Generator. Doch unser Lead-Designer winkte ab. Verständlicherweise. Er war mit wichtigeren Dingen beschäftigt: «Ich würde tagelang nur noch zeichnen», hiess es.

Wirklich ernsthaft in Erwägung zogen wir die Idee erst Jahre später wieder: während der Pandemie. Die erste Zeichnung entstand im April 2021. Unser Problem: Der zeichnerisch begabte Designer hatte watson schon lange verlassen. Und er sollte nicht der Letzte sein, der die Flucht ergriff, nachdem er mit dem Projekt in Kontakt gekommen war.

Denselben Weg gingen hintereinander drei Datenjournis und zwei Chefredaktoren.

Man könnte das Projekt deshalb toxisch nennen ... ein Killerprojekt.

In Tat und Wahrheit haben die Abgänge aber null Komma null mit dem Generator zu tun. Sie zeigen nur, über welche nicht enden wollende Zeitspanne sich die Umsetzung erstreckte.

Und sowieso: Das Narrativ der Trennung ist in diesem Zusammenhang komplett daneben. Denn die Idee hinter dem Generator ist das genaue Gegenteil: Die Avatare sollen zusammenführen, die Userschaft natürlich, und die Möglichkeit schaffen, für watson Farbe zu bekennen – und doch dabei individuell zu bleiben.

Damit wir dem letztgenannten Anspruch gerecht werden, haben wir uns bemüht, möglichst viele Optionen anzubieten. Einfacher wurde die Umsetzung damit nicht. Aber AuF DaS jAHr koMMt eS nUn AUcH nIcHt MeHr aN! Dafür wird es für euch so lustiger.

Deshalb, endlich, mit ein paar Jahren Anlauf, wünschen wir euch viel Spass mit den 36 Köpfen, den 4 Hälsen, den 29 Mündern, den 14 Nasen, 52 Augen, 23 Brillen, 16 Ohren, 16 Ohrringen, 112 Frisuren, 50 Gesichtsbehaarungen, 52 Hüten und 8 «Merkmalen» – und damit mit den 41,7 Billiarden Möglichkeiten. Es sollte damit möglich sein, dass jeder watson-User seinen ganz persönlichen Avatar generieren kann.

Und wenn ihr genug fleissig Avatare bastelt, dann wird der Möglichkeiten-Katalog selbstverständlich erweitert. Ein paar Echsenmenschenaugen sind beispielsweise bereits in der Pipeline. Die werdet ihr später, während der US-Wahlen, zu sehen bekommen. Das aber ist wieder eine andere Geschichte ...