Sport

Analyse

Analyse: Warum Murat Yakin trotz Bedenken eine Chance verdient hat



Bild: keystone

Analyse

Yakin als Nati-Trainer? Warum er sich die Chance trotz vieler Bedenken verdient hat

Die Suche nach dem neuen Fussball Nationaltrainer ist beendet. Murat Yakin wird die Nachfolge von Vladimir Petkovic antreten. Es ist eine spannende und gute Wahl – eine Analyse.

Etienne Wuillemin / ch media

Es sind nur noch ein paar kleine Details, die es zu klären gilt. Dann steht der Vertrag bereit für die Unterschrift des Hauptdarstellers: Murat Yakin. Heute Vormittag wird es so weit sein. Und wenn alles so reibungslos verläuft, wie sich das der Schweizer Fussballverband vorstellt, kann Yakin der Öffentlichkeit bereits am Nachmittag als neuer Schweizer Fussball-Nationaltrainer vorgestellt werden.

Was ist davon zu halten? Zunächst einmal: Die Herausforderungen als Nati-Trainer in den nächsten acht Monaten sind riesig. Das grosse Ziel ist die WM 2022 in Katar. Sechs Qualifikationsspiele stehen im September, Oktober und November an. Nur der Gruppensieger ist direkt qualifiziert. Der Favorit heisst Italien, die Schweiz ist der Herausforderer. Beide Teams sind bis anhin verlustpunktlos. Am 5. September kommt es in Basel zum ersten Duell.

Das ist die Ausgangslage für den neuen Nationaltrainer. Sie ist gewiss nicht ohne Risiko. Weil kaum Zeit bleibt für Veränderungen. Weil es Schlag auf Schlag geht in diesem Herbst. Und weil es eben sehr gut möglich ist, dass die Schweiz im März 2022 die Barrage bestreiten muss. Zwei Siege in Halb­final und Final (ohne Rückspiele) bräuchte es dann, um sich für die WM zu qualifizieren.

Bild: keystone

Nun ist Murat Yakin ein Trainer, der mit einem gesunden Selbstvertrauen gesegnet ist. Er knickt auch vor grossen Hürden nicht ein, sondern er wächst an den Herausforderungen. Er ist dann am besten, wenn die Aufgabe am schwierigsten ist. Das hat er in seiner Trainerlaufbahn immer wieder bewiesen. Ob in Thun, Luzern oder Basel.

Immer wieder staunte die Schweiz. Den FCB führte er in den Halbfinal der Europa League. In der Champions League besiegte er Chelsea gleich zweimal. In diesen Momenten wurde offensichtlich, dass Yakin ein Spezialist für grosse Spiele ist. Ein Trainer auch, der im taktischen Bereich keine Vergleiche scheuen muss. Einer, der die Gabe hat, ein Spiel zu lesen und zu prägen.

Immer wieder Reibungen

Dass Yakin darum als Nationaltrainer prädestiniert sein könnte, wurde schnell offensichtlich. 2016, er hatte gerade sein Abenteuer in Russland bei Spartak Moskau hinter sich, sagte Yakin in einem Interview mit der «Schweiz am Sonntag»: «Der Nati-Job würde mich reizen.» Doch dann folgten Jahre, in denen seine Trainerkarriere nicht mehr reibungslos verlief.

Gerade bei GC und Sion ging es ziemlich schnell mehr um Machtkämpfe als um den Fussball. Und Yakin offenbarte seine sensible Seite. Er ist ein Trainer, der viel Rückendeckung und Wertschätzung aus dem Umfeld des Klubs braucht. Vielleicht sogar Bewunderung. Womit wir bei den entscheidenden Fragen wären: Wie sehr kann sich Yakin als Nationaltrainer entfalten? Wie gut funktioniert die Zusammenarbeit mit Nati-Direktor Pierluigi Tami? Und natürlich: Findet er den Draht zu den wichtigsten Spielern dieser Nati?

Bild: KEYSTONE

Immer wieder tauchen Vorbehalte auf gegenüber Yakin. Manch einer nennt ihn stur oder eigenwillig. Oder, um es etwas positiver zu formulieren: konsequent. Zum Ende seiner FCB-Zeit gab es immer wieder Reibungen mit Führungsspielern. Wenn Yakin etwas für richtig hielt, zog er es durch und nahm keine Rücksicht auf Namen. Er konnte als FCL-Trainer seinen Bruder Hakan regelmässig auswechseln. Er konnte in Basel Alex Frei plötzlich auf den linken Flügel stellen. Und trotzdem darf man eines nicht vergessen: Yakin hat ein gutes Gespür für Menschen. Es ist eine Qualität, die einem Nationalcoach nur helfen kann.

Yakin ist die schnelle Lösung

Vermutlich ist Yakin in vielen Punkten gar nicht so unähnlich wie sein Vorgänger Vladimir Petkovic. Die Entscheidungsträger im Schweizer Fussballverband sind allesamt überzeugt von Yakin. Allen voran Pierluigi Tami. Er ist es, der Yakin im Alltag führen wird. Auch Tami hat ein feines Gespür für Grautöne. In der Zusammenarbeit mit Petkovic – sie war nicht immer einfach – überzeugte Tami. Gut möglich also, dass er auch mit Yakin harmonieren wird.

Bild: keystone

Mit der Vertragsunterzeichnung endet eine Nationaltrainer-­Suche, die herausfordernd war. Der Zeitpunkt des Abgangs von Petkovic zu Bordeaux war alles andere als ideal. Der Verband war unter Zugzwang, es musste eine schnelle Lösung her. Trainer wie Lucien Favre oder Urs Fischer standen nicht zur Verfügung. Der langjährige Arsenal-Trainer Arsène Wenger wollte nicht. Am Ende setzte sich Yakin gegen René Weiler und Bernard Challandes durch.

Gestern Sonntag coachte der bald 47-jährige Yakin noch ein letztes Mal den FC Schaffhausen. Er verabschiedet sich mit einem 1:1 gegen Winterthur aus der Challenge League. In Erwartung der Chance seines Lebens. Er hat sie sich verdient.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alle Europameister im Fussball 1 / 18 Alle Europameister im Fussball quelle: keystone / catherine ivill / pool Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter