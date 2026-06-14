klar18°
DE | FR
burger
Sport
Brasilien

WM 2026: Brasilien und Marokko mit gerechtem Remis – Vini Jr. trifft

Morocco&#039;s Achraf Hakimi, left, talks with Brazil&#039;s Endrick at the end of the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June ...
Marokkos Achraf Hakimi und Brasiliens Endrick (r.) freuen sich über die gerechte Punkteteilung.Bild: keystone

Ein Vini-Geniestreich reicht nicht zum Sieg – Brasilien und Marokko teilen die Punkte

14.06.2026, 02:0614.06.2026, 02:50
Inhaltsverzeichnis
Brasilien – Marokko 1:1Haiti – Schottland (live)

Brasilien – Marokko 1:1

Rekordweltmeister Brasilien und Marokko trennen sich im WM-Duell 1:1. Im Aufeinandertreffen des Sechsten gegen den Siebten der FIFA-Weltrangliste bewiesen die Nordafrikaner dass ihr dritter Platz bei der letzten Weltmeisterschaft kein Zufall war und sie auch in dieses Turnier mit grossen Ambitionen starten.

Marokko agierte mutig und ging in der 21. Minute durch einen perfekt ausgespielten Konter in Führung. Brahim Diaz von Real Madrid schickte Ismael Saibari mit einem präzisen Pass in die Tiefe. Dieser liess der brasilianischen Abwehr keine Chance und überlobbte den herauseilenden Alisson im Tor der Brasilianer zum 1:0. Die Antwort der Südamerikaner folgte jedoch zügig.

Marokko geht nach einem Konter in Führung.Video: SRF

Nur elf Minuten später bediente Bruno Guimarães Vinícius Júnior. Der Klubkollege von Diaz verschaffte sich Platz und glich mit einem sehenswerten Schlenzer zum 1:1 aus (32.).

Vinicius Jr. gleicht wenig später aus.Video: SRF

Danach dominierte die Taktik das Spielgeschehen. Brasilien verzeichnete mit 55 Prozent zwar mehr Ballbesitz, fand aber kaum Lücken in der kompakten marokkanischen Defensive, die gleich sechs Schüsse blockte.

Trotz der brasilianischen Feldüberlegenheit wirkte Marokko vor dem Tor zwingender. In der zweiten Halbzeit versuchte Carlo Ancelotti zwar mit Einwechslungen Impulse zu setzen, für einen Auftaktsieg ins Turnier sollte dies indes nicht genug sein.

Brasilien - Marokko 1:1 (1:1)
New York. 80'663 Zuschauer. SR Vincic.
Tore: 21. Saibari (Díaz) 0:1. 32. Vinícius Júnior (Bruno Guimarães) 1:1.
Brasilien: Alisson Becker; Roger Ibañez (46. Danilo), Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro (46. Fabinho), Bruno Guimarães (80. Danilo Santos); Lucas Paquetá (61. Matheus Cunha), Raphinha, Vinícius Júnior; Igor Thiago (62. Luiz Henrique).
Marokko: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui (80. Salah-Eddine); El Aynaoui, Bouaddi; Díaz (65. Talbi), Ounahi (65. El Mourabet), El Khannouss (80. Amaimouni-Echghouyab); Saibari.
Verwarnungen: 37. Casemiro. 43. Roger Ibañez. (nih/sda)

Granit Xhaka poltert: «Wenn einer alles alleine machen will, wird es schwierig»

Haiti – Schottland (live)

SRF 2 - HD - Live

Mehr zur WM 2026:
«Peinlich ist das nicht, aber die Schweiz muss sich extrem an der eigenen Nase nehmen»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 21
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Die Schweizer Fan-Wand gegen Katar. 9642 sind kaum angereist, aber ein schönes Einhorn haben sie mitgebracht.
quelle: keystone / eugene hoshiko
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Vor Kampfsport-Event beim Weissen Haus: Aussenminister Rubio macht kühnen Vergleich und UFC-Präsident ausgebuht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Englands Physio verletzt sich beim Jubeln so schwer, dass die WM für ihn vorbei ist
14. Juni 2014: An der Fussball-WM in Brasilien feiert Gary Lewin Englands 1:1 gegen Italien so überschwänglich, dass er sich dabei schwer verletzt. Ausgerechnet Lewin! Denn er ist eigentlich dafür zuständig, dass sich kein Engländer verletzt.
Und wir dachten, wir hätten schon alles gesehen … aber das gab's wohl noch nie!
Zur Story