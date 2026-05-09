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Bundesliga: Stuttgart gewinnt gegen Leverkusen – St. Pauli verliert

Stuttgart schlägt Leverkusen und ist der Königsklasse sehr nah + Pauli verliert in Leipzig

09.05.2026, 18:0009.05.2026, 18:00
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VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen 3:1

Das Direktduell um die Königsklasse bot in Stuttgart reichlich Spektakel. Bayer Leverkusen erwischte durch Aleix Garcia (1. Minute) zwar einen Blitzstart, doch der VfB antwortete prompt durch Ermedin Demirovic (5.). Maximilian Mittelstädt per Penalty tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+7) und Deniz Undav (58.) drehten die Partie schliesslich komplett zum 3:1-Endstand. Stuttgart klettert durch den Heimsieg mit 61 Punkten auf Rang 4.

epa12943729 Maximilian Mittelstaedt of Stuttgart (L) celebrates with teammates after scoring the 1-0 lead by penalty during the German Bundesliga soccer match between VfB Stuttgart and Bayer 04 Leverk ...
Stuttgart ist noch ein Sieg von der Champions League entfernt.Bild: keystone

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 3:1 (2:1).
Tore: 1. García 0:1. 5. Demirovic 1:1. 45. Mittelstädt (Penalty) 2:1. 58. Undav 3:1.
Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Jaquez (ab 78.). Bayer Leverkusen ohne Omlin (nicht im Aufgebot).

TSG Hoffenheim – Werder Bremen 1:0

Punktgleich auf Platz 5 liegt nun die TSG Hoffenheim. Die Kraichgauer profitierten gegen Werder Bremen von einer frühen Roten Karte gegen Yukinari Sugawara (5.) und brachten den personellen Vorteil dank des goldenen Treffers von Bilal Touré (26.) mit einem 1:0 über die Zeit. Leverkusen (58 Punkte) rutscht vor dem finalen Spieltag auf Rang 6 ab.

v.li.: Olivier Deman SVW, 2, Romano Schmid SVW, 20, Mio Backhaus Torwart, SVW, 30, Spieler vom SV Werder Bremen, entt�uscht schauend, Entt�uschung, Frustration, disappointed, pessimistisch, Aktion, Ac ...
Bremen hat den Ligaerhalt noch nicht auf sicher.Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim - Werder Bremen 1:0 (1:0).
Tor: 26. Touré 1:0.
Bemerkungen: 5. Rote Karte gegen Sugawara (Werder Bremen, grobes Foul). Werder Bremen mit Schmidt (12.-80.).

RB Leipzig – St. Pauli 2:1

Im Tabellenkeller wird die Lage für St. Pauli kritisch. Bei Leipzig kassierten die stark kämpfenden Hamburger eine 1:2-Niederlage. Xaver Schlager (45.) und Willi Orban (55.) trafen für die dominanten Sachsen, der späte Anschlusstreffer durch den eingewechselten Abdoulie Ceesay (86.) reichte nicht mehr für die Wende. Damit fällt St. Pauli auf den 17. Platz zurück.

epa12943773 Willi Orban of Leipzig (2-L) celebrates scoring the 2-0 goal during the German Bundesliga soccer match between RB Leipzig and FC St. Pauli in Leipzig, Germany, 09 May 2026. EPA/MARTIN DIVI ...
Leipzig spielt nächste Saison in der Königsklasse.Bild: keystone

Leipzig - St. Pauli 2:1 (1:0).
47'800 Zuschauer.
Tore: 45. Schlager 1:0. 54. Orbán 2:0. 86. Ceesay 2:1.

Augsburg – Gladbach 3:1

Einen versöhnlichen Heimabschluss feierte derweil Augsburg. Die Augsburger bezwangen Borussia Mönchengladbach mit 3:1. Matchwinner war Michael Gregoritsch mit einem Doppelpack (24./72.), zudem traf Robin Fellhauer (42.). Aus Schweizer Sicht erfreulich: Cedric Zesiger und Fabian Rieder spielten beide durch. Bei Gladbach stand Nico Elvedi nicht im Kader.

Jubel von kurzer Dauer: Der zweite Treffer von Michael Gregoritsch 38 FC Augsburg wird aberkannt,, FC Augsburg vs. Borussia Moenchengladbach, Fussball, Maenner, Bundesliga, DFL, Saison 2025/2026, 33. ...
Michael Gregoritsch traf gegen Gladbach doppelt.Bild: www.imago-images.de

Augsburg - Borussia Mönchengladbach 3:1 (2:0).
30'660 Zuschauer.
Tore: 24. Gregoritsch 1:0. 42. Fellhauer 2:0. 72. Gregoritsch 3:0. 92. Reyna 3:1.
Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger und Rieder. Borussia Mönchengladbach ohne Elvedi (nicht im Aufgebot).

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