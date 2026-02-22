Sow führt Sevilla zum Sieg. Bild: IMAGO/ZUMA Press Wire

Sow schiesst Sevilla zum Sieg +++ Sunderland verliert beim Comeback von Xhaka

Bundesliga

Freiburg – Gladbach 2:1

Borussia Mönchengladbach gerät immer mehr in den Bundesliga-Abstiegskampf. Beim 1:2 in Freiburg bleiben die Borussen zum siebten Mal in Folge sieglos.

Die heimstarken Freiburger, die alle fünf Partien dieses Jahres im Europa-Park-Stadion gewonnen haben, gingen durch Matthias Ginter und Igor Matanovic mit 2:0 in Führung, ehe dem früheren Schweizer Junioren-Nationalspieler Haris Tabakovic in der 85. Minute noch der späte Anschlusstreffer gelang.

Bei Freiburg spielte Bruno Ogbus durch, während Johan Manzambi seine Rotsperre absass. Bei Mönchengladbach stand Nico Elvedi als Captain über 90 Minuten im Einsatz.

Freiburg - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0)

Tore: 38. Ginter 1:0. 74. Matanovic 2:0. 85. Tabakovic 2:1.

Bemerkungen: Freiburg mit Ogbus, ohne Manzambi (gesperrt). Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

St.Pauli – Werder Bremen 2:1

Noch zwei Punkte beträgt die Reserve von Mönchengladbach auf St. Pauli, das sich mit dem 2:1 gegen Bremen auf Kosten des Gegners auf den Relegationsplatz vorgearbeitet hat. Der Schweizer Isaac Schmidt kam erstmals überhaupt für Bremen über die kompletten 90 Minuten zum Einsatz.

St. Pauli - Werder Bremen 2:1 (0:0)

Tore: 55. Wahl 1:0. 62. Milosevic 1:1. 70. Fujita 2:1.

Bemerkungen: Werder Bremen mit Schmidt (bis 60.).

Premier League

Tottenham – Arsenal 1:4

Leader Arsenal kommt nach zwei Unentschieden in Folge in der 28. Premier-League-Runde wieder zu einem Sieg. Die «Gunners» gewinnen das Nordlondoner Derby gegen Tottenham mit 4:1.

Die Doppeltorschützen Eberechi Eze und Viktor Gyökeres schossen Arsenal zum Sieg und sorgten dafür, dass das Team von Mikel Arteta wieder fünf Punkte vor dem ersten Verfolger Manchester City liegt. Dieser hat allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.

Brisant bleibt die Lage von Tottenham, das im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Thomas Frank zum dritten Mal in Folge verlor. Die neu vom Kroaten Igor Tudor betreute Mannschaft, deren Marktwert auf über 800 Millionen Franken geschätzt wird, hat nur noch vier Punkte Reserve auf die Abstiegsplätze.

Sunderland – Fulham 1:3

Sunderland konnte am Sonntag beim 1:3 daheim gegen Fulham erstmals seit einem Monat wieder auf Granit Xhaka zählen. Der mehrere Wochen an der Achillessehne verletzte Schweizer Nati-Captain wurde Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt, die dritte Niederlage in Folge konnte er nicht verhindern. Der Mexikaner Raul Jimenez sorgte mit zwei Toren in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit für den entscheidenden Vorteil der Londoner.

Serie A

La Liga

Getafe – Sevilla 0:1

Djibril Sow präsentiert sich mit dem FC Sevilla in guter Form. Der Zürcher Mittelfeldspieler erzielt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Getafe seinen vierten Saisontreffer.

Nachdem Sow am letzten Wochenende beim 1:1 gegen Alaves bereits das einzige Tor seines Teams erzielt hatte, war er in Getafe, der Madrider Vorstadt, mit einem Flachschuss aus zwölf Metern in der 64. Minute für den Sieg verantwortlich. Sevilla spielte eine gute Stunde lang in Überzahl. Ruben Vargas, der zweite Schweizer im Team der Andalusier, fehlt weiterhin verletzt.

Barcelona – Levante 3:0

An der Spitze der spanischen Meisterschaft löste der FC Barcelona Real Madrid wieder als Leader ab. Einen Tag nach der 1:2-Niederlage der Madrilenen bei Osasuna gewann Barça das Heimspiel gegen Levante mit 3:0 und liegt nach 25 Spielen einen Punkt vor dem Erzrivalen. (abu/sda)