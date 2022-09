Zug siegt auswärts bei TPS Turku überzeugend. Bild: IMAGO / Andreas Haas

Zug siegt in Finnland souverän – Davos schlägt zähe Nordiren

Der HC Davos und Meister EV Zug schlagen in der Champions Hockey League schon vor dem ersten Heimspiel Kurs in Richtung Achtelfinals ein.

Belfast – Davos 3:6

In der ruppigen Partie in Belfast setzte sich der HC Davos dank des viel stärkeren Powerplays durch. Die Davoser erzielten drei Tore in Überzahl, unter ihnen die vorentscheidenden Treffer vom 3:3 zum 5:3 im zweiten Abschnitt innerhalb von 141 Sekunden. Die Davoser Söldner Matej Stransky (2 Tore) und Leon Bristedt (1 Tor) sammelten je drei Skorerpunkte.

Belfast Giants - Davos 3:6 (1:2, 2:3, 0:1)

3306 Zuschauer. - SR Schrader/Dalton (GER/NIR).

Tore: 7. Fora (Corvi) 0:1. 16. (15:14) Nygren (Corvi) 0:2. 16. (15:56) Gilbert (Cooper) 1:2. 22. Lake (Long) 2:2. 23. (22:48) Stransky (Bristedt, Prassl) 2:3. 24. (23:19) Conway (Angeli, Cullen) 3:3. 33. Stransky (Nygren, Bristedt/Ausschluss Conway) 3:4. 35. Nussbaumer (Egli/Ausschluss Owre) 3:5. 56. Bristedt (Stransky, Paschoud) 3:6.

Strafen: 9mal 2 Minuten gegen Belfast Giants, 8mal 2 Minuten gegen Davos.

Turku – Zug 0:4

Einen Prestige-Erfolg errang der EV Zug in Finnland. Gegen TPS Turku, elfmaliger Meister und letzte Saison Playoff-Finalverlierer gegen Tappara Tampere, setzten sich die Innerschweizer 4:0 durch. Niklas Hansson, Nico Gross, Livio Stadler und Lino Martschini (ins leere Tor) erzielten die vier Zuger Treffer. Goalie Leonardo Genoni wehrte 37 Schüsse ab für den ersten Shutout in der neuen Saison.

TPS Turku - Zug 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

1624 Zuschauer. - SR Hribik/Heikkinen (CZE/FIN), Jusi/Pekkala (FIN).

Tore: 8. Hansson (Stadler, McNeill) 0:1. 27. Gross (Schlumpf, Kovar) 0:2. 31. Stadler 0:3. 60. (59:17) Martschini (O'Neill, Cehlarik) 0:4.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen TPS Turku, 4mal 2 Minuten gegen Zug. (abu/sda)