Champions League: Von Last-Minute-Toren, Gesangseinlagen und Sommer-Paraden

Der gestrige Champions-League-Abend bot neben überraschenden Niederlagen und Zitterpartien auch einige Last-Minute-Tore. Der RC Lens zeigte nicht nur auf dem Rasen eine ansprechende Leistung, sondern überzeugte auch musikalisch.

Das Spiel der verpassten Chancen

Zwei Spiele, zero points. Letzte Woche verlor Manchester United eine umkämpfte und unterhaltsame Partie gegen Bayern München. Im zweiten Spiel folgte nun die zweite Niederlage, jedoch gegen einen weitaus weniger hochdekorierten Gegner. Vor heimischen Publikum verloren die «Red Devils» gegen Galatasaray Istanbul mit 2:3.

Mauro Icardi schoss Galatasaray in der 81. Minute ins Glück. Zuvor drohte der Argentinier noch zum Unglücksraben zu werden: Er verschoss einen Penalty, der von Manchesters Casemiro verursacht wurde. Doch nicht nur Galatasaray machte dem Gegner Geschenke, auch Manchester United ging mit Chancen leichtfertig um. In der 52. Minute fehlte Rashford der Mut zum Abschluss. Die Aktion endete mit einem missglückten Pass auf Fernandes:

ManUnited vergibt diese Grosschance. Video: streamja

Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag lässt derweil mit einigen «Rekorden» aufhorchen:

Yann Sommer kanns wieder

Nachdem der Schweizer Nati-Torhüter bei Bayern für seine Leistungen immer wieder Kritik einstecken musste, scheint es ihm bei seinem neuen Arbeitgeber in Mailand nun deutlich besser zu laufen. Gegen Benfica Lissabon hielt Sommer Inter Mailands Sieg mit einer Glanzparade fest.

Sommers Glanzparade. Video: streamja

Nach einem 1:1 gegen Real Sociedad im ersten Gruppenspiel steht Sommers Team, dem es letztes Jahr bis in den Champions-League-Final reichte, mit vier Punkten aus zwei Spielen da.

Ein Traumtor ist keine Siegesgarantie

In der Partie zwischen dem PSV Eindhoven und Sevilla erwischten die Gäste mit dem Nati-Spieler Djibril Sow den besseren Start. In der 68. Minute beförderte Nemanja Gudelj den Ball artistisch ins linke obere Eck – und wie!

Sehenswerter Treffer in der 68. Minute. Video: streamja

Sevilla ging in der Partie zwei Mal in Führung. Für den Sieg reichte es trotzdem nicht – tief in der Nachspielzeit rettete Jordan Teze seinem Team einen Punkt.

Jordan Teze mit dem Last-Minute-Ausgleich. Video: streamja

Ein umstrittener Penalty und ein 25-Meter-Geschoss

Letzte Woche sah es im ersten Champions-League-Gruppenspiel lange so aus, als würde dem Neuling Union Berlin gegen Real Madrid mit einem Punktgewinn eine kleine Sensation gelingen. Und dann stand, wie so oft in letzter Zeit, Jude Bellingham zur richtigen Zeit am richtigen Ort und brachte seinem Team den Last-Minute-Sieg. Auch im zweiten Gruppenspiel gegen Napoli traf der Engländer für sein Team und lieferte eine Torvorlage.

Der entscheidende und sehenswerteste Treffer der Partie gelang aber seinem Teamkollegen Valverde. Ein wuchtiger Schuss aus 25 Metern sicherte den Madrilenen die Punkte vier bis sechs.

Valverdes 25-Meter Geschoss. Video: streamja

In der 54. Minute staunten nicht nur die Madrilenen, sondern auch die Napoli-Spieler, als Schiedsrichter Clément Turpin auf den Elfmeterpunkt zeigte. Der Ball war Reals Nacho aus kürzester Distanz an die Hand gesprungen – ein umstrittener Penalty-Entscheid. Piotr Zielinski nahm das Geschenk aber an und verwandelte zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Die Szene rund um den umstrittenen Hand-Penalty. Video: streamja

Von Fingernägeln und Siegesserien

Wie schon im letzten Spiel gegen Manchester United musste Bayern auch gegen den FC Kopenhagen zittern. Nach der Pause gerieten die Bayern gegen die Dänen gar in den Rückstand. In der 83. Minute sicherte den Münchner ein wunderbares Zusammenspiel zwischen Müller und Tel doch noch den Sieg – der eigentliche Held des Abends war aber Bayern-Goalie Ulreich, der sich mit seiner Parade kurz vor Spielende zum Last-Minute-Helden machte. Er habe die Fingernägel heute nicht geschnitten, meinte Ulreich nach dem Spiel zu seiner Glanztat.

Ulreich sichert Bayern den Sieg. Video: streamja

Für Bayern findet mit dem Sieg gegen Kopenhagen eine unglaubliche Serie ihre Fortsetzung: Seit 34 Spielen ist der deutsche Rekordmeister in der Gruppenphase der Champions League unbezwungen. Der gestrige Triumph war zudem der 17. Auswärtssieg in der Gruppenphase in Serie.

Die verflixte 94. Minute

Union Berlin mit Trainer Urs Fischer muss beim Champions-League-Debüt eine weitere bittere Niederlage einstecken – und das nach einer 2:0-Führung durch einen Doppelpack von Sheraldo Becker. Baumeister des Erfolgs war bei Braga unter anderem Bruma, der sehenswert zum 2:2-Ausgleich einnetzte, bevor Castro in der 94. Minute den Sieg in trockene Tücher brachte.

Bragas wunderschönes Tor zum 2:2-Ausgleich. Video: streamja

Bitter an der Niederlage war vor allem der Zeitpunkt des entscheidenden Treffers: Wie bereits gegen Real Madrid gaben die Berliner das Unentschieden in der 94. Minute noch aus der Hand.

Singen können sie

Nachdem Adrien Thomasson in der 25. Minute mit einem herrlichen Treffer den Ausgleich gegen das favorisierte Arsenal erzielte, durften die französischen Fans von einer Sensation träumen.

Lens erzielt den Ausgleich gegen Arsenal. Video: streamja

Lens zeigte sich beim 2:1-Sieg im heimischen Stadion nicht nur spielerisch von der besten Seite. Die Fans gaben vor dem Spiel die Klub-Hymne «Les Corons» zum besten – fast so schön wie der Ausgleichstreffer.