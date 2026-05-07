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PSG schlägt Bayern München: Fans sorgen für Krawall in Paris

PSG Champions League Victory Riots - Paris PSG supporters celebrate after the team s victory in the Champions League final in Paris, France on May 6, 2026, as violent clashes erupt following the match ...
Die Feuerwehr musste nach der Krawallnacht in Paris Brände löschen.Bild: IMAGO/ABACAPRESS

PSG-Fans «feiern» CL-Finaleinzug mit Krawallnacht – 127 Festnahmen in Paris

Nach dem 1:1 beim FC Bayern feiern PSG-Fans ausgelassen den Einzug ihres Teams ins Finale der Champions League. Dabei kommt es auch zu Ausschreitungen und Festnahmen.
07.05.2026, 11:4407.05.2026, 13:44
Ein Artikel von
t-online

Nach dem Einzug von Paris St. Germain ins Finale der Champions League ist es in der französischen Hauptstadt zu einzelnen Ausschreitungen gekommen. 127 Menschen wurden im Grossraum Paris festgenommen, sagte Innenminister Laurent Nuñez beim Sender Europe 1. Elf Menschen seien verletzt worden, eine Person davon schwer, auch 23 Einsatzkräfte hätten leichte Blessuren erlitten.

Französische Medien berichteten, dass Fans sich nach dem 1:1 der Pariser beim FC Bayern sowohl rund um das Stadion Parc des Princes als auch bei der Prachtmeile Champs-Élysées zum Feiern aufhielten. Einige von ihnen hätten versucht, sich Zugang zur Stadtautobahn zu verschaffen. Versammlungen auf den Champs-Élysées waren eigentlich verboten worden. Vereinzelt setzte die Polizei demnach Tränengas ein.

Im vergangenen Jahr war es nach dem Champions-League-Triumph von PSG in Paris zu gewaltsamen Krawallen gekommen. Randalierer plünderten Geschäfte, schlugen Fensterscheiben ein und zündeten Autos an – von solchen Szenen ist nun nicht die Rede. Damals waren 294 Menschen festgenommen worden. Der Innenminister kündigte bereits jetzt für das Finalspiel ein grosses Polizeiaufgebot in der Stadt an.

Andere Art von Chaos in München

Auch in München hat es einen Zwischenfall mit PSG-Fans gegeben, allerdings ohne Gewalt. Kurz vor dem Anpfiff der Partie ist es am Münchner U‑Bahnhof Dietlindenstrasse zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz gekommen. Rund 1'000 Fussballfans mussten den Bahnhof verlassen, ausgelöst vermutlich durch eine E-Zigarette.

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr hatte in einem Sonderzug zur Allianz-Arena offenbar jemand eine E-Zigarette geraucht, die daraufhin die Brandmeldeanlage auslöste. «Wir gehen davon aus, dass es eine E-Zigarette war», sagte ein Polizeisprecher. «Wir können ausschliessen, dass es Pyrotechnik war.» Derzeit würden Videobilder ausgewertet, um einen möglichen Verursacher ausfindig zu machen, der dann für den Einsatz zur Rechenschaft gezogen werden könne.

Bei den betroffenen Fans handelte es sich laut Polizeisprecher ausschliesslich um französische Anhänger. Da die Gehwege für die grosse Menschenmenge nicht ausreichten, blockierten die Fans eine angrenzende Kreuzung, die Polizei musste diese kurzzeitig für den Verkehr sperren. Die Feuerwehr inspizierte den Zug und lüftete ihn anschliessend.

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Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz beendet. Die Fans konnten mit dem nächsten Sonderzug zum Stadion weiterfahren. Laut Polizei verhielten sie sich dabei absolut friedlich, sowohl während des Einsatzes als auch an der Arena. (abu/t-online.de)

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