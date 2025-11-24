Bei Antony sind sogar die roten Karten ein Highlight
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
Schicke uns deinen Input
Bei Antony sind sogar die roten Karten ein Highlight
Damit konnte wirklich niemand rechnen
Vor dem KHL-Spiel zwischen Dinamo Minsk und ZSKA Moskau macht ein Polizeihund den Puckeinwurf. Aber bevor er seines Amtes waltet, beisst er Pavel Karnaukhov und schnappt sich den Handschuh von Andrej Stas.
In Belarus, a police German shepherd bit the hockey players— NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2025
At the KHL match between Dinamo Minsk and CSKA, an Interior Ministry service dog disrupted the ceremonial puck drop.
The dog was supposed to accompany a police lieutenant, but instead it bit CSKA captain Karnaukhov and… pic.twitter.com/aQuB1eM2u9
Neymars Tricks gelingen nicht mehr ganz so gut wie früher
Ein NHL-Foto wie ein Gemälde – mit kuriosem Grund
Im NHL-Spiel zwischen den New York Rangers und den Detroit Red Wings entsteht dieses Bild, das beinahe an ein Renaissance-Gemälde erinnert.
Der Grund für die Massenschlägerei ist kurios: Detroit führte mit 2:1 und Red-Wings-Stürmer Mason Appleton schoss den Puck ins leere Rangers-Tor. Doch die Zeit war da schon für einen Sekundenbruchteil abgelaufen und die Sirene ertönte. Rangers-Goalie Jonathan Quick empfand diesen verspäteten Schuss offenbar als Respektlosigkeit und knöpfte sich Appelton vor, was dann die Rangelei auslöste.
Der Grund für die Massenschlägerei ist kurios: Detroit führte mit 2:1 und Red-Wings-Stürmer Mason Appleton schoss den Puck ins leere Rangers-Tor. Doch die Zeit war da schon für einen Sekundenbruchteil abgelaufen und die Sirene ertönte. Rangers-Goalie Jonathan Quick empfand diesen verspäteten Schuss offenbar als Respektlosigkeit und knöpfte sich Appelton vor, was dann die Rangelei auslöste.
The Red Wings shoot the puck into the empty net after the buzzer angering Jonathan Quick and the benches clear.
byu/catsgr8rthanspoonies inhockey
Einen solchen Touchdown hast du wahrscheinlich noch nie gesehen
… doch, der Freistoss geht in die Hose
Beim australischen Zweitligisten Avondale rennen bei einem Freistoss alle drei Spieler einfach am Ball vorbei – womöglich war dies ja geplant, um den Gegner zu irritieren. Doch weil einer der Spieler dann auch noch ausrutscht, ist die schöne Möglichkeit futsch:
Watch out for @AvondaleFC84's new free-kick routine 😅#AusChampionship pic.twitter.com/fsCstUXR7F— Australian Championship (@AusChampionship) November 10, 2025
Messi zurück Im Camp Nou
Lionel Messi hat auf Instagram einen Beitrag gepostet, welcher ihn im umgebauten Camp Nou zeigt. Dazu schreibt der Argentinier: «Gestern Abend bin ich an einen Ort zurückgekehrt, den ich mit meiner Seele vermisse. Ein Ort, an dem ich ungemein glücklich war, an dem ihr mich tausendmal als glücklichste Person der Welt fühle. Hoffentlich kann ich eines Tages zurückkommen, und nicht nur um mich als Spieler zu verabschieden, wie ich es nie geschafft habe...» 2021 verliess Messi seinen langjährigen Klub und wechselte zu Paris Saint-Germain. Aktuell steht der 38-Jährige bei Inter Miami unter Vertrag.
Schweizer Darts-Sensation beim Grand Slam
Stefan Bellmont hat beim Grand Slam of Darts die Weltnummer 5 James Wade geschlagen. Der 36-jährige Zuger, der sich dank des Triumphs auf der Challenger Tour qualifiziert hat, setzte sich im ersten Gruppenspiel trotz 0:3-Rückstand 5:4 durch. Die nächsten Gegner sind Ricky Evans und Gerwyn Price, die beiden Bestplatzierten qualifizieren sich für die Achtelfinals.