Curlerin Carole Howald gelingt ein mirakulöser Stein:
Chat-Futter
Dank dieses Zauber-Steins gewinnt eine Schweizer Curlerin mit Gelb das End
Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
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But How…ald?!
Dieser Clip von YB-Stürmer Bedia geht gerade viral
YB-Stürmer Chris Bedia ist beim Spiel gegen Basel einfach am «viben» – doch der Fangesang, zu dem er wippt, kommt aus der Basler Fankurve. Als Bedia merkt, dass er dabei gefilmt wird, reagiert er lustig ertappt.
Chris Bedia of Young Boys vibing with the choir of opposition fans before realising that the camera is on him.
by
u/Sparky-moon in
soccer
Die UTS gastiert in Nîmes
Für den «Ultimate Tennis Showdown» liessen sich die Verantwortlichen nicht lumpen. Gespielt wurde im Amphitheater der französischen Stadt:
This tennis place is already a classic! 😎#BastideUTSNîmes 2026 pic.twitter.com/toh2ScFS8M— UTS Tour (@uts_tour_) April 4, 2026
Das ist der neue Torsong der Schweizer Eishockey-Nati
Seit etwa zwei Jahren feiert die Schweizer Eishockey-Nati ihre Tore mit dem Song «Richi» von der Stubete Gäng. Nun wurde dem Lied gemeinsam mit DJ Gucci Brösmeli ein neuer Anstrich verpasst. Auch Nati-Trainer Patrick Fischer ist im Lied «Schwiiz! Ich ha gseit du söllsch di hebe!» zu hören. In den Vorbereitungsspielen sowie bei der Heim-WM wird das Lied in den Stadien bereits zu hören sein.
Zuletzt gab es Ärger bezüglich des Lieds «Richi», das sich auf die Auswandererfamilie Schönbächler bezieht. Die Familie beschwerte sich darüber, dass dieser ohne ihre Einwilligung entstand, obwohl die Stimme von Hermann Schönbächler zu hören ist. Der Schweizer Eishockeyverband wollte den Torsong aber schon zuvor und unabhängig davon ändern. Die Stubete Gäng entschuldigte sich und versprach, ihr Lied ebenfalls anzupassen.
Zuletzt gab es Ärger bezüglich des Lieds «Richi», das sich auf die Auswandererfamilie Schönbächler bezieht. Die Familie beschwerte sich darüber, dass dieser ohne ihre Einwilligung entstand, obwohl die Stimme von Hermann Schönbächler zu hören ist. Der Schweizer Eishockeyverband wollte den Torsong aber schon zuvor und unabhängig davon ändern. Die Stubete Gäng entschuldigte sich und versprach, ihr Lied ebenfalls anzupassen.
Singt Fischer himself den Nati-Torsong?
Der Schweizerische Eishockey-Verband hat ein Video mit Gesangsaufnahmen von Nationaltrainer Patrick Fischer veröffentlicht. Womöglich handelt es sich um den neuen Torsong für die WM in der Schweiz.
Die «Stubete Gäng» musste an diesem Änderungen vornehmen. Nun soll sich nicht mehr Richi «hebe», sondern die Schweiz. Der Song soll am Freitag veröffentlicht werden. (ram)
Die «Stubete Gäng» musste an diesem Änderungen vornehmen. Nun soll sich nicht mehr Richi «hebe», sondern die Schweiz. Der Song soll am Freitag veröffentlicht werden. (ram)