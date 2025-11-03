recht sonnig
Chat-Futter

Chat-Futter: Dieser Volley verschlägt dem Kommentator die Stimme

Dieser perfekte Volley verschlägt dem Kommentator die Stimme

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
07.04.2023, 13:1803.11.2025, 10:30
Nach diesem perfekten Volley verliert der Kommentator fast seine Stimme
Wirtz kassiert Häme der gegnerischen Fans
Der FC Liverpool patzte am Wochenende bei Brentford und verlor mit 2:3. Einmal mehr blieb Florian Wirtz dabei unsichtbar. Der 125-Millionen-Transfer von Liverpool in diesem Sommer steht nach neun Ligaspielen noch ohne Torbeteiligung da. Als er in der 83. Minute ausgewechselt wurde, kassierte der Deutsche als Höchststrafe Schmähgesänge der Brentford fans. Sie sangen: «What a waste of money» – Was für eine Geldverschwendung.

So emotional war Brad Marchands Rückkehr nach Boston
16 Jahre spielte Brad Marchand beim NHL-Team der Boston Bruins, ehe er letzte Saison zu den Florida Panthers getradet wurde und den zum zweiten Mal nach 2011 den Stanley Cup gewann. Vergangene Nacht kehrte der Flügelstürmer erstmals mit seinem neuen Team zurück nach Boston – eine emotionale Angelegenheit.

Alle Guten kommen von oben

Die Feste feiern, wie sie fallen, mit Suriname 🥳
Dass gegnerische Fans vor dem Teamhotel auftauchen und den Spielern den Schlaf rauben wollen, ist nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist aber, wie Suriname vor dem Auswärtsspiel in der WM-Quali bei Panama damit umging:



Das Spiel endete übrigens 1:1, damit verteidigte Suriname die knappe Führung in der Gruppe vor Panama, das nur wegen eines geschossenen Tors weniger auf Platz 2 steht.
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
Und heute gibt's fast nur noch digitale Tickets
So sahen die Saisonkarten vom FC Liverpool in der Saison 1947/48 aus:




So episch war Tic-Tac-Toe noch selten
David Pastrnaks intensive letzte Minute
Gebracht hat der Einsatz des Boston-Starstürmers aber nichts. Die Bruins verlieren gegen Tampa Bay mit 3:4.
Connor Geekie lässt Seth Jones im Florida-Derby alt aussehen
Der Klassiker:
Gala-Fans zünden vor dem Champions-League-Spiel ein kleines Feuerwerk vor dem Team-Hotel des FC Liverpool.
Alcaraz zaubert mal wieder 😍
