recht sonnig
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Schweizer Schiedsrichter soll Spielerinnen auch in Wohnung gefilmt haben

07.09.2025, Linz, AUT, Unterwegs in Ober
Die Spielerinnen vom SCR Altach wurden in der Kabine und angeblich auch in ihren Wohnungen gefilmt.Bild: www.imago-images.de

Spanner-Skandal: Schweizer Schiri soll Spielerinnen auch in Wohnungen gefilmt haben

05.11.2025, 09:4405.11.2025, 09:44

Ein Schweizer Schiedsrichter soll während seiner Zeit als Vereinsfunktionär beim österreichischen SCR Altach die Spielerinnen in der Kabine gefilmt haben. Dies kam in der vergangenen Woche ans Licht. Nun berichtet der Blick, dass der Spanner-Skandal noch weitreichender gewesen sei. So solle der frühere Altach-Funktionär die Spielerinnen gar in ihren eigenen vier Wänden gefilmt haben.

Dank Zweitschlüsseln habe er zu den Privatwohnungen Zugang gehabt. Mindestens 15 Spielerinnen seien demnach insgesamt betroffen. Mehrere von ihnen wollen angeblich nicht mehr in die Wohnungen zurück und übernachten in Hotels.

Spielerinnen in Kabine in Österreich gefilmt – ein Schweizer Top-Schiri unter Verdacht

Bei dem Verdächtigen handle es sich um einen Schweizer Top-Schiedsrichter, der in dieser und der letzten Saison in unterschiedlichen Funktionen in Super League und Challenge League zum Einsatz gekommen war. Den Schweizerischen Fussballverband habe er darum gebeten, vorerst nicht mehr eingesetzt zu werden, wie dieser erklärte. In dieser Woche soll der mutmassliche Täter vernommen werden.

Anlaufstellen für Opfer von sexueller Gewalt

Sexuelle Übergriffe können in den unterschiedlichsten Kontexten stattfinden. Hilfe im Verdachtsfall oder bei erlebter sexueller Gewalt bieten etwa die kantonalen Opferhilfestellen oder die Frauenberatung Sexuelle Gewalt. Für Jugendliche oder in der Kindheit sexuell ausgebeutete Erwachsene gibt es in Zürich die Stelle Castagna. Betroffene Männer können sich an das Männerbüro Zürich wenden. Wenn du dich sexuell zu Kindern hingezogen fühlst oder jemanden kennst, der diese Neigung hat, kann dir diese Stelle weiterhelfen.

Österreichische Medien berichteten in der Vorwoche von rund 70 Terrabyte an Daten, welche die Behörden sichergestellt hätten. Dies entspräche rund 1550 Stunden hochauflösendem Videomaterial. Gemäss Blick stammen die Aufnahmen aber eben nicht nur aus der Kabine, sondern auch aus den Privatwohnungen.

THEMENBILD - das gesperrte Fussballstadion des Cashpoint SCR Altach. Wegen des Coronavirus wurde der Spielbetrieb in der Oesterreichischen Bundesliga eingestellt. Wann Fussballspiele wieder stattfinde ...
Das nahe der Schweizer Grenze gelegene Altach wurde von einem Schock erfasst.Bild: www.imago-images.de

Gemäss dem österreichischen Juristen Peter Vogl, der sich gegenüber der Kronen Zeitung darüber geäussert hatte, droht im Falle einer Verurteilung bis zu ein Jahr Haft. «Sechs Monate Freiheitsstrafe für die Anfertigung, zwölf Monate bei Weitergabe», so Vogl. Laut «Blick» gebe es Hinweise auf das zweite Vergehen. (nih)

Tränen bei PSG-Star nach bösem Foul, eine 10-tägige Fan-Reise und ein Traumsolo
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 27
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Danijel Sturm: Auf welcher Position der slowenische Nationalspieler spielt, kannst du dir ja denken.
quelle: keystone / anthony anex
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Nach über 10 Jahren – Nico schaut mit Cyril die erste Folge «Jung, Wild & Sexy»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
4
Ein Schweizer hat im Lotto 300'000 Franken gewonnen – und scheint das nicht zu wissen
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
2
Zahl der Verkehrstoten in der Schweiz steigt an – in Europa sinkt sie fast überall
3
Der «Klimarealismus» wird an der Realität scheitern
4
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
5
Der neue Trainer sagt, wie die Schweiz spielen soll und wieso er nicht hier leben wird
Meistgeteilt
1
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
2
Busunfall in Zürich fordert sieben Verletzte
3
So teuer wird die Fahrt mit dem Nachtzug nach Schweden
4
Vizepräsident unter George W. Bush: Dick Cheney ist tot
5
Mamdani hat «vier Worte» für Trump ++ US-Präsident reagiert auf Wahlerfolg der Demokraten
Tränen bei PSG-Star nach bösem Foul, eine 10-tägige Fan-Reise und ein Traumsolo
Bayerns Luis Diaz wandelte zwischen Genie und Wahnsinn, Tottenhams Micky van de Ven wischte mit seinem Traumsolo den Ärger über sein Fehlverhalten weg und England darf sich über die blühende Jugend freuen. Das lief am Dienstagabend in der Champions League.
Tottenham Hotspur erlebte einen tollen Champions-League-Abend. Mit 4:0 wurde der FC Kopenhagen nach Hause geschickt, womit die Spurs auch nach vier Spielen ungeschlagen bleiben. Nach dem Spiel sprachen die meisten aber vor allem über das Tor von Micky van de Ven. Der 24-jährige Niederländer schnappte sich den Ball am eigenen Strafraum und rannte einfach durch die gegnerischen Reihen hindurch bis zum anderen Strafraum, wo er mit einem strammen Schuss zum 3:0 traf. «Ich habe angefangen zu dribbeln und habe mir gedacht, mal schauen, ob sie mich einholen. Und das haben sie nicht», sagte der schnelle Verteidiger danach.
Zur Story