STOP WHAT YOU'RE DOING AND WATCH THIS INSANE FREE KICK AT THE ASIAN CUP 😱🇮🇳— The Women's Game (@WomensGameMIB) March 12, 2026
Frauen schiessen wie Buben? Nach diesem Hammer siehst du das wohl anders
Manisha Kalyan haut einen raus – und wie!
Eine ganz besondere Choreo
Gewidmet war die Choreo dem Stürmer Victor Osimhen, der in jungen Jahren seine Mutter verloren hatte. Die Aktion rührte ihn zu Tränen.
«Der Abend war sehr emotional», schrieb er auf Instagram, «diese Liebesbekundungen der Galatasaray-Fans werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Momente wie dieser erinnern mich daran, dass Fussball mehr ist als nur ein Spiel. Es ist Liebe, Loyalität und Zusammenhalt. Ich verspreche, jedes Mal, wenn ich diesen Platz betrete, mit allem, was ich habe, für dieses Wappen, diesen Verein und diese fantastischen Fans zu kämpfen.»
Die wohl verrückteste Runde «Schere, Stein, Papier», die du je gesehen hast
Bobby Portis played the greatest rock paper scissors game of all time with this fan. 😭🪨🧻✂️— Not Match of the Day (@NOT_MOTD) February 27, 2026
The odds of drawing 14 straight times is 1 in 4,782,969
Zum Glück ging bei diesem Befreiungsschlag keine Scheibe kaputt
Hund holt zwei Langläuferinnen von den Beinen
😂 Dog knocks down two skiers at the Russian Championship in Sakhalin, reports say— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2026
The dog ran onto the track and collided with Alina Kudisova and another participant in the race. Kudisova sustained a tailbone and back injury and required medical assistance. pic.twitter.com/e80zvluXtr
Lionel Messi war im Weissen Haus
Trump says his son Barron met Messi at the White House today.— johnny maga (@johnnymaga) March 6, 2026
“My son said, ‘Dad, you know who’s going to be there today?!?’”
“I said, no. I got a lot of things going on.”
Er habe Pelé gesehen bei New York Cosmos, erinnerte sich der US-Präsident. Ob Messi besser sei, fragte er dessen Mitspieler:
"No lo sé, podrías ser mejor que Pelé... ¿QUIÉN ES MEJOR? ¿MESSI O PELÉ?", pregunta Donald Trump.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 5, 2026
"MESSI", contesta la sala al unísono mientras Lionel se ríe.
Impresionante momento en la CASA BLANCA. 😳😅
Inter Miami und Lionel Messi waren für den Sieg im MLS Cup im letzten Jahr eingeladen.
Schiri pfeift eine Minute zu früh ab
Du errätst nie, wie sich Harry Maguire hier «verletzt» hat
Und dann wundern sie sich, wenn danach wieder die Stühle fliegen
Nottingham Forest fans chanting ‘ You’re just a shit Galatasaray ’ to Fenebahce fans
Die Fans des FC Turin setzen ein klares Zeichen
A Torino clamorosa forma di protesta contro il club granata— Antonello Perillo (@anperillo) February 24, 2026
Hat Kanada im Olympia-Final gegen die USA gewonnen?
Keine Gnade mit «Poulet-Dieben»!
Veräppelt Alcaraz hier Zverev?
Carlos Alcaraz almost retiring in the 4th set? pic.twitter.com/wNiqEyoBN8— asud (@asud683385) January 30, 2026
Das wohl glücklichste NHL-Tor der Saison
DEBRINCAT'S DUMP-IN TAKES A CRAZY BOUNCE OFF THE CAMERA HOLE AND INTO THE NET TO TIE THE GAME OH MY 😱😵💫 pic.twitter.com/DCz0NvJmxx— Gino Hard (@GinoHard_) January 30, 2026
Mussten sie danach zu zweit weiterspielen?
The Rangers just took three UNRELATED penalties on the same shift… might be the most unintentionally impressive thing in NHL history 😭 pic.twitter.com/52udEWG2sG— B/R Open Ice (@BR_OpenIce) January 29, 2026
Bitter, wenn du so in der Nachspielzeit das Spiel noch verlierst 🙈
هدف صاروخي من يوسف رئيسي لاعب الشحانية— Bo7md - بوحمد (@bo7md6_) January 27, 2026
وخطأ فادح من عمر باري 🤯🤯 في اخر دقيقه ونص
Sinner haut mal wieder einen Zauberschlag aus 🥵
Jannik Sinner, dropping bangers already 🤯— #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2026
LASK-Fans geben den Junioren ein unvergessliches Erlebnis
Fans supporting the U9s at a tournament in Austria
Nächstes Mal stellen wir Crouch aufs Dach, der hätte den gehabt!
It’s a bit windy at the Arbroath v Greenock match tonight…— Niven and Lord Mac (@IanDannis) January 23, 2026
😂😂
Right out the fuckin stadium…🤣
