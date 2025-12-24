❌ Lamentable actitud de un aficionado con Van der Poel.#X2OTrofee pic.twitter.com/hdk0HOJm8G— Eurosport.es (@Eurosport_ES) December 22, 2025
In der NHL werden auch kurz vor Weihnachten noch Fäuste verteilt
Ob van der Poel nach dem Rennen noch eine Siegerzigarre brauchte?
Wer überträgt heute Abend Lacrosse?
The gloves (and a lot of pads) are OFF! pic.twitter.com/uckhCsreKS— NLL (@NLL) December 21, 2025
Rylan Hartley von den Knighthawks darf im Duell gegen Nick Camude wohl als Punktsieger gewertet werden.
Wie Gott ihn schuf
Peter Crouch zeigt seine Trinkfähigkeit im Ally Pally
@billynewt1 Peter Crouch absolutely loves the darts! 🎯 #darts #dartscommunity #wcdarts #fyp #petercrouch ♬ original sound - billynewt1
Der wohl beste Walk-On der bisherigen Darts-WM
Motomu Sakai with one of the all-time great World Championship entrances 😭🇯🇵pic.twitter.com/qz3hi3zm8t— Live Darts (@livedarts) December 18, 2025
Dieses Tor wurde zum schönsten der Saison gewählt
Wer ist schuld? Natürlich das Tischchen
Menzies punching the shit out of the drinks table 😂😂😂 pic.twitter.com/bWlUfTfONZ— Astonish Jxck (@Unionstreaming) December 15, 2025
Was für eine Choreo beim FC Twente!
🇳🇱😍 FC Twente fans unveiled what might be the biggest banner ever made in Europe (correct me if I’m wrong) during their home match last weekend — using 2,500 liters of paint and covering a massive 18,000 m²! pic.twitter.com/q7JaJQ2fXx— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) December 15, 2025
Da ist er in die Falle getappt …
Querrey trauert dem Punkt natürlich nicht wirklich nach. Vielmehr ist es seine – wie wir finden – sehr lustige Interpretation eines aktuellen Social-Media-Trends.
Hulk hat es auch mit 39 Jahren noch drauf
Hulk with a goal of the week contender
byu/Astronaut_Tall inTheOfficialFNGSub
Kann man das nun verschiessen nennen?
Koo’s body powered down wth pic.twitter.com/pmFaVOwQSW— Warren Sharp (@SharpFootball) December 2, 2025
Kleiner Trost für den 31-jährigen Südkoreaner: Bei der 15:33-Niederlage war sein Kick wohl nicht spielentscheidend.
Das hat sich ja nicht mal Emiliano Martinez getraut
Man har sett många målvakter försöka psyka straffskyttar, men frågan är om inte detta tog priset inför Moss avslutande straff? pic.twitter.com/X3a4k3SdQm— Niclas Alexandersson (@NiclasAlex) November 30, 2025
Damit konnte wirklich niemand rechnen
In Belarus, a police German shepherd bit the hockey players— NEXTA (@nexta_tv) November 21, 2025
At the KHL match between Dinamo Minsk and CSKA, an Interior Ministry service dog disrupted the ceremonial puck drop.
The dog was supposed to accompany a police lieutenant, but instead it bit CSKA captain Karnaukhov and… pic.twitter.com/aQuB1eM2u9
Neymars Tricks gelingen nicht mehr ganz so gut wie früher
Ein NHL-Foto wie ein Gemälde – mit kuriosem Grund
Der Grund für die Massenschlägerei ist kurios: Detroit führte mit 2:1 und Red-Wings-Stürmer Mason Appleton schoss den Puck ins leere Rangers-Tor. Doch die Zeit war da schon für einen Sekundenbruchteil abgelaufen und die Sirene ertönte. Rangers-Goalie Jonathan Quick empfand diesen verspäteten Schuss offenbar als Respektlosigkeit und knöpfte sich Appelton vor, was dann die Rangelei auslöste.
The Red Wings shoot the puck into the empty net after the buzzer angering Jonathan Quick and the benches clear.
byu/catsgr8rthanspoonies inhockey
Einen solchen Touchdown hast du wahrscheinlich noch nie gesehen
… doch, der Freistoss geht in die Hose
Watch out for @AvondaleFC84's new free-kick routine 😅#AusChampionship pic.twitter.com/fsCstUXR7F— Australian Championship (@AusChampionship) November 10, 2025