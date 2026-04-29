wolkig, aber kaum Regen13°
DE | FR
burger
Sport
Bayern München

Champions League: PSG-Balljunge ärgert Bayern-Goalie Manuel Neuer

epa12920385 Bayern goalkeeper Manuel Neuer (L) talks to teammate Aleksandar Pavlovic after PSG scored their 5th goal during the UEFA Champions League semi-final match between Paris Saint-Germain and B ...
Bayern-Goalie Manuel Neuer hatte in Paris schon vor dem Spiel Ärger.Bild: keystone

Kuriose Szene: Balljunge ärgert Neuer vor dem Champions-League-Kracher in Paris

Die Partie der Bayern in Paris war von Anfang bis Ende intensiv. Das lag auch an einer hitzigen Stimmung auf den Rängen. Davon liess sich ein Balljunge beeinflussen.
29.04.2026, 10:0829.04.2026, 10:08
Ein Artikel von
t-online

Mats Hummels, Tabea Kemme und Christoph Kramer waren sich einig, dass das Spiel auch hätte 9:9 ausgehen können. So intensiv und chancenreich sei das Duell des FC Bayern bei Paris Saint-Germain im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gewesen.

Permanent ging es hin und her, ein Sprint folgte auf den anderen. Jeder Fehler hätte teuer werden können. Darauf wollten auch die Torhüter vorbereitet sein.

Auf einem Video des übertragenen Senders Prime Video ist zu sehen, wie Manuel Neuer hinter seinem Tor den Pariser Balljungen um einen Ball bittet. Eine übliche Situation in einem Spiel, denn Torhüter fühlen gerne den Ball mit ihren Handschuhen, um ein Gefühl für ihn zu bekommen. Wenn der Ball durch den gewässerten Rasen auch noch leicht nass ist, umso besser, denn die Feuchtigkeit verbessert den Grip der Handschuhe.

Interesting situation between Neuer and a ballboy
by u/tightypp in soccer

Den Gefallen, Neuer den Ball zu geben, wollte ihm der Junge aber nicht machen. Während Neuer ihn mehrfach auffordert, ihm das Spielgerät zu geben, kontrolliert der Junge den Ball mit dem Fuss und geht sogar noch einen Schritt nach hinten.

«Von solchen Spielen träumen wir» – das Spektakel der Bayern und PSG macht allen Freude

Das Video verbreitete sich in kurzer Zeit und erreichte viele Menschen, darunter auch Ex-Bundesliga-Torwart Holger Gehrke, der die Szene als «No Go» kommentierte. Ein Fan schrieb: «Da hat aber jemand Glück, dass Oliver Kahn in Rente ist.» (abu/t-online.de)

Mehr Fussball-Geschichten:
Bayern wütet über Penalty-Entscheid von Schweizer Schärer – weshalb dieser vertretbar war
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Klubs haben den Henkelpott gewonnen
1 / 24
Diese Klubs haben den Henkelpott gewonnen
1 Titel: Borussia Dortmund (1997) – 3:1 gegen Juventus Turin.
quelle: ullstein bild / ullstein bild
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Keine Ahnung von Fussball? Hier wird dir geholfen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
4 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
4
Die lustigsten Plakate am London Marathon
Das Folgende hätte auch «Briten-Memes, London Marathon Edition» betitelt werden können. In der Tat, wenn die britische Bevölkerung schon im grauen Alltag einen erstklassigen Sinn für Humor und Heiterkeit bezeugt, ...
Zur Story