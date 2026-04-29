Bayern-Goalie Manuel Neuer hatte in Paris schon vor dem Spiel Ärger. Bild: keystone

Kuriose Szene: Balljunge ärgert Neuer vor dem Champions-League-Kracher in Paris

Die Partie der Bayern in Paris war von Anfang bis Ende intensiv. Das lag auch an einer hitzigen Stimmung auf den Rängen. Davon liess sich ein Balljunge beeinflussen.

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Mats Hummels, Tabea Kemme und Christoph Kramer waren sich einig, dass das Spiel auch hätte 9:9 ausgehen können. So intensiv und chancenreich sei das Duell des FC Bayern bei Paris Saint-Germain im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals gewesen.

Permanent ging es hin und her, ein Sprint folgte auf den anderen. Jeder Fehler hätte teuer werden können. Darauf wollten auch die Torhüter vorbereitet sein.

Auf einem Video des übertragenen Senders Prime Video ist zu sehen, wie Manuel Neuer hinter seinem Tor den Pariser Balljungen um einen Ball bittet. Eine übliche Situation in einem Spiel, denn Torhüter fühlen gerne den Ball mit ihren Handschuhen, um ein Gefühl für ihn zu bekommen. Wenn der Ball durch den gewässerten Rasen auch noch leicht nass ist, umso besser, denn die Feuchtigkeit verbessert den Grip der Handschuhe.

Den Gefallen, Neuer den Ball zu geben, wollte ihm der Junge aber nicht machen. Während Neuer ihn mehrfach auffordert, ihm das Spielgerät zu geben, kontrolliert der Junge den Ball mit dem Fuss und geht sogar noch einen Schritt nach hinten.

Das Video verbreitete sich in kurzer Zeit und erreichte viele Menschen, darunter auch Ex-Bundesliga-Torwart Holger Gehrke, der die Szene als «No Go» kommentierte. Ein Fan schrieb: «Da hat aber jemand Glück, dass Oliver Kahn in Rente ist.» (abu/t-online.de)