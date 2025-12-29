recht sonnig-1°
Chat-Futter: Ricky Evans mit einem ikonischen Walk Out

Chat-Futter

Darts-Star tanzt an der WM mit den Cheerleaderinnen um die Wette

Was du hier findest? Aussergewöhnliche Tore, kuriose Szenen, Memes, Bilder, Videos und alles, das zu gut ist, um es nicht zu zeigen. Lauter Dinge, die wir ohne viele Worte in unseren Sport-Chats mit den Kollegen teilen – und damit auch mit dir. Chat-Futter eben.
07.04.2023, 13:1829.12.2025, 15:47
Schicke uns deinen Input
avatar
Ricky Evans tanzt an der Darts-WM mit den Cheerleaderinnen um die Wette
Diesen Check spürt sogar der Ersatzgoalie (unfreiwillig)
(KHL) Markus Phillips body checks Vitaly Pinchuk into his backup goalie on the bench
byu/georgin_95 inhockey
Ob van der Poel nach dem Rennen noch eine Siegerzigarre brauchte?
Mathieu van der Poel gewann das Cyclocross-Rennen im belgischen Hofstade und erfüllte sich damit einen Kindheitstraum. Doch der 30-jährige Niederländer wurde einmal mehr Opfer einer Fan-Attacke – in Paris-Roubaix schmiss ihm ein Fan eine volle Getränkeflasche an, er wurde auch schon bespuckt oder mit Bier beworfen. Dieses Mal blies ihm ein Fan den Rauch eines Vapes direkt ins Gesicht. Van der Poel war davon zwar «ein bisschen geschockt. Ich habe gesehen, dass da etwas auf mich zukommt, aber nicht genau was.» Doch nahm er den Vorfall gleichzeitig mit Humor. Die Geschmacksrichtung habe er nicht erkennen können, verriet er. «Gestern in Koksijde habe ich Gras gerochen, das war es diesmal nicht.»
Wer überträgt heute Abend Lacrosse?
Im Spiel der Rochester Knighthawks und den Philadelphia Wings in der nordamerikanischen Lacrosse-Liga NLL kam es zu diesem Highlight:


Rylan Hartley von den Knighthawks darf im Duell gegen Nick Camude wohl als Punktsieger gewertet werden.
Wie Gott ihn schuf
Und ganz, ganz viel Training. Cristiano Ronaldo zeigt sich nach dem Besuch in der Sauna:
10 Witze, die nur intelligente (oder gebildete) Menschen verstehen
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart
1 / 27
Diese Sportler haben den perfekten Namen für ihre Sportart

Danijel Sturm: Auf welcher Position der slowenische Nationalspieler spielt, kannst du dir ja denken.
quelle: keystone / anthony anex
14 Sport-Typen, die jeder in seinem Freundeskreis hat
