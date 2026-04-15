Im Zuge der Gesamtsanierung bleibt das Globusprovisorium als bedeutendes historisches Bauwerk erhalten und wird als öffentliches Haus neu ausgerichtet bild: stadt zürich

Statt Abriss: Globus-Provisorium in Zürich soll zu «öffentlichem Ort» werden

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Der Zürcher Stadtrat will das Globus-Provisorium dauerhaft für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Abgerissen wird es definitiv nicht.

Auf dem Dach entsteht eine öffentlich zugängliche, von aussen erschlossene Terrasse. bild: stadt zürich

Der Laden soll ins Untergeschoss kommen, eine Dachterasse wird öffentlich zugänglich. Ein «öffentlicher Ort» soll an der Limmat entstehen, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Er rechnet mit Kosten von 78 Millionen Franken. Platz will der Stadtrat im Gebäude auch der Gastronomie geben. Bis 2036 soll der Umbau fertig sein.

Die konkreten Nutzungen sind noch offen; sie werden nun erarbeitet und dann öffentlich ausgeschrieben. bild: stadt zürich

Ein Abriss des «dauerhaften Provisoriums» aus den 1960er-Jahren in der Nähe des Hauptbahnhofs ist somit vom Tisch. Noch 2018 hatte der Stadtrat entsprechende Pläne präsentiert. Der Freiraum hinter dem Gebäude soll aber grösser werden. (hkl/sda)