Jonny Clayton schlägt den Schweden Andreas Harrysson und steht zum zweiten Mal in einem WM-Viertelfinal. Bild: keystone

Weltnummer 86 steht an der Darts-WM im Viertelfinal – Harrysson scheitert knapp

Hood – Rock 4:0

Justin Hood steht nach einem klaren Sieg gegen Josh Rock im WM-Viertelfinal. Die Weltnummer 86 blieb gegen die Nummer 11 der Welt ohne Satzverlust.

Der Engländer überzeugte dabei mit einer fast perfekten Doppelquote. Bis zu seinem ersten Match-Dart war der WM-Debütant elfmal hintereinander auf die Doppelfelder erfolgreich. Mit seinem fünften Match-Dart sorgte Hood schlussendlich für die nächste Sensation. Bereits in der zweiten Runde gewann der 32-Jährige gegen die Weltnummer 6 Danny Noppert.

Durch die Viertelfinalqualifikation hat Hood 100'000 Pfund auf sicher. Der grosse Traum von ihm ist es, ein eigenes chinesisches Restaurant zu eröffnen. Als Startkapital möchte er das erspielte Preisgeld nutzen.

Der Viertelfinalgegner des 32-Jährigen, wird mit Michael van Gerwen oder Gary Anderson ein mehrfacher Weltmeister sein. Die beiden Darts-Legenden treffen am heutigen Dienstagabend aufeinander.

Clayton – Harrysson 4:2

Beinahe gelang dem Schweden Andreas Harrysson an seiner ersten WM die nächste grosse Überraschung. Gegen die Weltnummer 5 Jonny Clayton musste sich der 50-Jährige erst nach hartem Kampf geschlagen geben.

Nach einem 1:2-Satzrückstand kämpfte sich Clayton zurück und setzte sich dreimal hintereinander im Entscheidungsleg durch. Während die beiden Spieler im Scoring auf ähnlichem Niveau unterwegs waren, konnte Clayton eine leicht höhere Doppelquote vorweisen, welche schlussendlich entscheidend war. Trotz Niederlage kann Harrysson auf ein erfolgreiches WM-Debüt zurückblicken. In der Weltrangliste wird er über 40 Plätze gut machen.

Clayton steht zum zweiten Mal in einem WM-Viertelfinal. Am Neujahrstag trifft der Waliser auf Ryan Searle. Der Engländer hat im laufenden Turnier noch keinen Satz abgeben und ist für viele Experten ein Geheimfavorit auf den WM-Titel.

Woodhouse – Ratajski 4:2

Zum zweiten Mal nach 2020/21 steht Krzysztof Ratajski im WM-Viertelfinal. Der 48-jährige Pole setzte sich im Achtelfinal souverän gegen Luke Woodhouse durch. Ratajski brillierte einmal mehr mit seiner Effizienz bei den Checkouts. So traf die Weltnummer 37 14 seiner 31 Versuche auf die Doppelfelder, was einer Trefferquote von über 45 Prozent entspricht. Im vorherigen Match erreichte Ratajski gar über 48 Prozent.

Für das grösste Highlight des Spiels hätte aber beinahe Woodhouse gesorgt. Das perfekte Leg verpasste er im dritten Satz erst beim neunten und letzten Pfeil. In der Folge verlor er erst das Leg und dann auch den Satz. Zwar gelang ihm erneut der Satzausgleich, doch war der effiziente Ratajski in den Sätzen fünf und sechs dann der bessere Spieler. Im Viertelfinal bekommt er es nun mit Titelverteidiger Luke Littler zu tun. (riz/nih)