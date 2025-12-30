freundlich
Spengler Cup live: US-College-Team gegen Sparta Prag in Ticker und TV

US-College-Team winkt beim Spengler-Cup-Debüt der Final – Sparta Prag hat etwas dagegen

30.12.2025, 14:10

Im ersten Halbfinal am diesjährigen Spengler Cup bekommen es die US Collegiate Selects mit Sparta Prag zu tun. Die Auswahl einiger der besten College-Eishockey-Spieler aus den USA könnte bei ihrem Debüt am Turnier in Davos gleich in den Final einziehen. Die Tschechen zeigten am Montag im Viertelfinal gegen Team Canada aber, dass auch sie ein Wörtchen im Titelkampf mitreden wollen. Am Abend kommt es dann noch zum Schweizer Duell zwischen Gastgeber HCD und Fribourg-Gottéron.

Das Spiel der US-College-Auswahl gegen Sparta Prag kannst du hier ab 15.10 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih)

Eismeister Zaugg
Langnau kann sich auf den Spengler Cup 2026 freuen – Gottéron tritt nicht mehr an
Mehr Eishockey:
HCD schlägt Helsinki souverän – der Schweizer Halbfinal am Spengler Cup ist perfekt
Diese Video-Momente berührten 2025
