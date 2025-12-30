Gary Anderson steht an der Darts-WM im Viertelfinal. Bild: www.imago-images.de

Anderson wirft im Practice Room einen 9-Darter und siegt im Gigantenduell gegen «MvG»

Anderson – Van Gerwen 4:1

Bereits vor dem Legendenduell gegen Michael van Gerwen zeigte Gary Anderson, dass er bereit für den Achtelfinal ist. Im Practice Room warf der zweifache Weltmeister einen 9-Darter.

Obwohl ihm das perfekte Leg gegen van Gerwen nicht erneut gelang, liess «The Flying Scotsman» seinem langjährigen Kontrahenten kaum eine Chance. Der 55-Jährige gewann in den ersten beiden Sätzen jeweils das Entscheidungsleg und war in den wichtigen Momenten fast immer zur Stelle. Im dritten Durchgang konnte sich «MvG»für kurze Zeit steigern und nahm Anderson einen Satz ab. In diesem spielte der dreifache Weltmeister einen starken 116,51 3-Dart-Durchschnitt.

Der Niederländer konnte das Niveau aber nicht halten und musste die Weltnummer 14 ziehen lassen und dies, obwohl van Gerwen schlussendlich den höheren Average vorweisen konnte. Somit muss «Mighty Mike» weiterhin auf seinen vierten WM-Titel warten. Zuletzt gewann der 36-Jährige vor 6 Jahren den begehrten Pokal.

Anderson steht nach dem 4:1-Sieg zum ersten Mal seit 2022 in einem WM-Viertelfinal. In diesem wird der Schotte auf Justin Hood treffen.

Van Veen – Mansey 4:1

Mit Gian van Veen ist ein weiterer Geheimfavorit für den Viertelfinal qualifiziert. Der Niederländer liess Charlie Manby keine Chance und zeigte im Alexander Palace eine dominante Leistung.

Einzig den zweiten Satz musste der zweifache Junioren-Weltmeister seinem Gegner überlassen. WM-Debütant Manby zeigte ebenfalls eine ansprechende Leistung, konnte mit dem Niederländer aber nicht mithalten. Der Engländer wird in der Weltrangliste trotzdem in die Top-100 vorstossen. Vor der WM war Manby noch auf Platz 166 klassiert.

Kurz vor der Weltmeisterschaft gewann Gian van Veen sein erstes Major-Turnier als er an den European Darts Championship erfolgreich war. Im Viertelfinal trifft der 23-Jährige entweder auf Weltnummer 2 Luke Humphries oder seinen Landsmann Kevin Doets.

Hood – Rock 4:0

Justin Hood steht nach einem klaren Sieg gegen Josh Rock im WM-Viertelfinal. Die Weltnummer 86 blieb gegen die Nummer 11 der Welt ohne Satzverlust.

Der Engländer überzeugte dabei mit einer fast perfekten Doppelquote. Bis zu seinem ersten Match-Dart war der WM-Debütant elfmal hintereinander auf die Doppelfelder erfolgreich. Mit seinem fünften Match-Dart sorgte Hood schlussendlich für die nächste Sensation. Bereits in der zweiten Runde gewann der 32-Jährige gegen die Weltnummer 6 Danny Noppert.

Durch die Viertelfinalqualifikation hat Hood 100'000 Pfund auf sicher. Der grosse Traum von ihm ist es, ein eigenes chinesisches Restaurant zu eröffnen. Als Startkapital möchte er das erspielte Preisgeld nutzen.

Der Viertelfinalgegner des 32-Jährigen, wird mit Michael van Gerwen oder Gary Anderson ein mehrfacher Weltmeister sein. Die beiden Darts-Legenden treffen am heutigen Dienstagabend aufeinander.

Clayton – Harrysson 4:2

Beinahe gelang dem Schweden Andreas Harrysson an seiner ersten WM die nächste grosse Überraschung. Gegen die Weltnummer 5 Jonny Clayton musste sich der 50-Jährige erst nach hartem Kampf geschlagen geben.

Nach einem 1:2-Satzrückstand kämpfte sich Clayton zurück und setzte sich dreimal hintereinander im Entscheidungsleg durch. Während die beiden Spieler im Scoring auf ähnlichem Niveau unterwegs waren, konnte Clayton eine leicht höhere Doppelquote vorweisen, welche schlussendlich entscheidend war. Trotz Niederlage kann Harrysson auf ein erfolgreiches WM-Debüt zurückblicken. In der Weltrangliste wird er über 40 Plätze gut machen.

Clayton steht zum zweiten Mal in einem WM-Viertelfinal. Am Neujahrstag trifft der Waliser auf Ryan Searle. Der Engländer hat im laufenden Turnier noch keinen Satz abgeben und ist für viele Experten ein Geheimfavorit auf den WM-Titel.

Woodhouse – Ratajski 2:4

Zum zweiten Mal nach 2020/21 steht Krzysztof Ratajski im WM-Viertelfinal. Der 48-jährige Pole setzte sich im Achtelfinal souverän gegen Luke Woodhouse durch. Ratajski brillierte einmal mehr mit seiner Effizienz bei den Checkouts. So traf die Weltnummer 37 14 seiner 31 Versuche auf die Doppelfelder, was einer Trefferquote von über 45 Prozent entspricht. Im vorherigen Match erreichte Ratajski gar über 48 Prozent.

Für das grösste Highlight des Spiels hätte aber beinahe Woodhouse gesorgt. Das perfekte Leg verpasste er im dritten Satz erst beim neunten und letzten Pfeil. In der Folge verlor er erst das Leg und dann auch den Satz. Zwar gelang ihm erneut der Satzausgleich, doch war der effiziente Ratajski in den Sätzen fünf und sechs dann der bessere Spieler. Im Viertelfinal bekommt er es nun mit Titelverteidiger Luke Littler zu tun. (riz/nih)