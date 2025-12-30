wechselnd bewölkt-2°
Darts-WM: Wütender Luke Littler legt sich mit den Fans an

England&#039;s Luke Littler reacts during his match England&#039;s Rob Cross on day sixteen of the World Darts Championship at the Alexandra Palace, in London, Monday, Dec. 29, 2025. (John Walton/PA v ...
Luke Littler wurde im Achtelfinal gnadenlos ausgebuht.Bild: keystone

Wütender Littler provoziert Darts-Fans nach Buhrufen: «Ihr zahlt mein Preisgeld»

Die Buhrufe des Publikums bleiben ein viel diskutiertes Thema bei dieser Darts-WM. Auch Luke Littler reihte sich nun in die Reihe der Fan-Kritiker ein. Der Champion reagiert mit Sarkasmus.
30.12.2025, 09:5430.12.2025, 09:55
Ein Artikel von
t-online

Titelverteidiger Luke Littler steht im Viertelfinal der Darts-WM – doch neben dem sportlichen Erfolg sorgte vor allem sein anschliessender Auftritt am Mikrofon für Aufmerksamkeit.

Nach dem 4:2-Erfolg gegen den früheren Weltmeister Rob Cross reagierte der 18-Jährige auf die wiederholten Buhrufe während der Partie. Direkt auf der Bühne sagte Littler ins Mikrofon von Sky Sports: «Das juckt mich nicht. Ich will eines sagen: Ihr zahlt für Tickets – ihr zahlt also mein Preisgeld. Danke für mein Geld. Danke, dass ihr gebuht habt. Come on!»

Während des Spiels im Alexandra Palace war der Engländer mehrfach von den Rängen aus gestört worden. Schon da interagierte der junge Engländer immer wieder mit dem Publikum. Nach dem verwandelten Matchdart jubelte Littler ausgelassen, wie man ihn selten vorher gesehen hatte.

Littler sorgt für neuen 180-Rekord an WM ++ Neuer Geheimfavorit kristallisiert sich heraus

In der Pressekonferenz erklärte er, er sei vom Verhalten der Zuschauer überrascht gewesen. «Es ist, wie es ist. Sie wollten, dass der Favorit rausfliegt. Ich musste einfach meinen Job machen», sagte der Weltranglistenerste. Und weiter: «Es war feindselig, niemand wollte, dass ich gewinne. Sie haben sich geirrt.»

Littler steht nun zum dritten Mal in Folge in einem WM-Viertelfinal. Sein Gegner am Neujahrstag wird zwischen Luke Woodhouse aus England und dem Polen Krzysztof Ratajski ermittelt. Mit Blick auf diese Partie sagte Littler kampfeslustig: «Es war das erste Mal bei der Weltmeisterschaft, dass die Fans mich nicht siegen sehen wollten. Aber alles klar. Ich werde mich für das Viertelfinale auf das Schlimmste vorbereiten.» (nih/t-online, flv)

