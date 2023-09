Beim Star-Ensemble der ZSC Lions muss es jetzt endlich klappen mit dem Titel Bild: keystone

Der Eismeister-Check

Das Motto der ZSC Lions: Denis Malgin ist zurück, also sind wir

Denis Malgin hat seinen NHL-Traum beendet und kehrt nach einem Jahr zu den ZSC Lions zurück. Er befeuert die Hoffnung auf den nächsten Titel wie kein anderer Einzelspieler.

Klaus Zaugg Folge mir

Mehr «Sport»

Fast 11'500 Zuschauer haben die ZSC Lions im Schnitt in ihrer neuen Swiss-Life-Arena gelockt und die Auslastung lag bei mehr als 95 Prozent. Interesse und Begeisterung sind gross, die ZSC Lions machen fast alles richtig und sorgen im vielleicht besten Hockeystadion Europas unabhängig von Sieg und Niederlage für gute Unterhaltung.

Über diese Serie Klaus Zaugg ist seit Jahrzehnten einer der profiliertesten Eishockey-Journalisten der Schweiz. Sein während vielen Jahren publizierter Guide galt vielen als «Hockey-Bibel». Nun erscheint die Einschätzung des watson-Eismeisters über jeden Spieler der National League erstmals online.

Kein anderer Klub in der Schweiz kommt mit Stadion und Philosophie einem NHL-Unternehmen so nahe. Und doch feierten die ZSC Lions in den letzten neun Jahren nur einen Titel: 2018 nach einer turbulenten Saison mit Nottrainer Hans Kossmann. Seither sind selbst grosse und teure Namen wie Arno Del Curto, Rikard Grönborg und im letzten Frühjahr der neue, alte Trainer Marc Crawford (2014 im Hallenstadion Meister) gescheitert.

Die ZSC Lions haben den Torhüter, die Verteidiger, die Stürmer, den Sportchef, den Trainer, den Manager, den Verwaltungsrat, den Präsidenten, die Arena, das Geld, die Erfahrung und die Medienpräsenz, um die Meisterschaft jedes Jahr zu gewinnen oder wenigstens den Final zu erreichen. Aber es ist selbst für den tüchtigsten Trainer nie einfach, einen meisterlichen Torhüter, die meisterlichen Verteidiger und die meisterlichen Stürmer zu einem meisterlichen Team zusammenzubauen.

Fast wie in der NHL: Das neue ZSC-Stadion. Bild: keystone

Die ZSC Lions scheitern in der Regel nicht, weil ihnen etwas fehlt. Sie scheitern eher, weil sie auf fast allen Ebenen von allem zu viel haben und darüber hinaus auch noch den Talenten aus der besten Nachwuchsorganisation des Landes eine Chance geben sollten.

Die Chancen sind intakt, dass Denis Malgin die Magie zurückbringt, die es für den Gewinn einer Meisterschaft braucht und seit 2018 im entscheidenden Moment gefehlt hat. Aber er allein kann die Meisterschaft nicht gewinnen. 2022 haben die Zürcher den Final gegen Zug nach einer 3:0-Führung im Final mit Denis Malgin verloren. Aber wenigstens ist schon mal die meisterliche Zuversicht wieder da. Nach dem Motto: Denis Malgin ist zurück, also sind wir.

Die Spieler

Stürmer

Verteidiger

Torhüter Aktuelle

Note 7 Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.

6-7 Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

5-6 Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

4-5 Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

3-4 Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend. 5,2 09.22 5,2 09.23 5,2 01.24 Punkte Goals/Assists Spiele Strafminuten Er ist

Er kann

Erwarte

Der Trainer

Marc Crawford kann im Hockey nichts mehr erstaunen oder erschüttern. Er hat mit den Colorado Avalanche den Stanley-Cup gewonnen (1996), er ist für eine der wüstesten Schlägereien in der NHL-Geschichte (Todd Bertuzzi gegen Steve Moore) mitverantwortlich gemacht und vor Gericht zitiert worden. Eer scheiterte im Olympischen Halbfinal von 1998, weil er mit Wayne Gretzky den besten Offensivspieler der Geschichte im Penalty-Schiessen nicht einsetzte. Er war 16 Jahre lang Cheftrainer in der NHL und 2014 hat er mit den ZSC Lions bereits einmal den Titel geholt.

Marc Crawford will den Lions wieder einheizen. Bild: keystone

Er hat sich für seinen rauen Umgang mit Spielern entschuldigt, in bemerkenswerter Offenheit darüber gesprochen und sich psychologisch beraten lassen. Er hat beides: Die Arroganz eines grossen Bandengenerals und die Demut eines grossen Trainers. Es gibt also wahrlich gute Gründe, warum ihn die ZSC Lions am 28. Dezember 2022 für eine zweite Amtszeit zurückgeholt haben.

Warum der 62-Jährige gleich einen Vertrag bis 2025 bekommen hat, gehört allerdings zu den Mysterien des Zürcher Hockeygeschäftes. Kann Marc Crawford ein zweites Mal die Meisterschaft für die Zürcher gewinnen? Im ersten Anlauf ist er bei seinem Comeback gescheitert. Bis zum kläglichen Ausscheiden im Halbfinal gegen Biel (0:4) hat er in der Qualifikation 16 von 31 Partien verloren und mit einer Schiribeschimpfung («Cocksucker») schon mal die Anstandsregeln gerockt.

Die Optimisten sagen, er habe halt Zeit zum Warmlaufen und zur Angewöhnung und zur Domestizierung gebraucht. Nun werde er in der neuen Saison zum Sturm auf den Meistertitel ansetzen. Die Pessimisten monieren, er sei ein Trainer von gestern und könne mit einer Mannschaft von heute nicht das Hockey von morgen zelebrieren. Es gebe keine Meisterfeier. Kein Problem: Dann gibt es wenigstens gute Unterhaltung – und gute Unterhaltung füllt den neuen Zürcher Hockeytempel.

Die Stärken und Schwächen

Simon Hrubec ist so gut wie Kultgoalie Ari Sulander und machte schon letzte Saison die ZSC-Abwehr zur besten der Liga – zumindest in der Qualifikation. Ausser auf der Goalie-Positiopn allem zu viel – auch Marc Crawford vermochte im letzten Frühjahr das immense Potenzial der ZSC Lions nicht meisterlich zu strukturieren.

Nach dem Zugzug von Denis Malgin die beste Mittelachse der Liga (u.a. Malgin, Lammiko, Grant, Sigrist, Baechler, Zehnder, Schäppi, Rohrer können in der Mitte spielen). Auch die Magie von Denis Malgin reichte 2022 im Final nicht zum Titelgewinn – Hockey ist eben der letzte wahre Teamsport und Namen sind nur auf dem Dress aufgedruckte Buchstaben.

Simon Hrubec: Vermutlich sogar der beste Goalie der Liga. Bild: keystone

Marc Crawford wird dafür sorgen, dass keine Genügsamkeit aufkommt. Keine Nummer 2, die Simon Hrubec in der Qualifikation entlasten kann – die ZSC Lions sind das einzige Team der Liga, das auf eine solide Nummer 2 verzichtet.

Die Prognose

Denis Malgin ist zurück, also sind wir. Das ist die neue Zuversicht der ZSC Lions. Dieser neue offensive Optimismus ist bitter nötig. Letzte Saison waren die Zürcher offensiv bloss die Nummer 7 der Liga. Sogar Ambri erzielte einen Treffer mehr und im Halbfinal blieben die ZSC Lions gegen Biel mit bloss 6 Toren in 4 Partien auf der Strecke.

Nun darf eine Steigerung um mindestens 30 Tore auf 180 Treffer erwartet werden: An einem guten Abend können die Zürcher jeden Gegner überrollen und alles andere als der Gewinn der Qualifikation wäre eine Enttäuschung. Für eines der reichsten Hockeyunternehmen ausserhalb der NHL kann es gar kein anderes Ziel als den Gewinn der Meisterschaft geben. Intern mögen Genugtuung und Freude über einen Titelgewinn der Frauen oder der Junioren-Meisterschaften gross sein. Es ist auch so, dass die ZSC Lions mehr Spieler ausbilden als jeder andere Klub in der Schweiz und so gesehen ist Zürich ein sportlicher Kraftort unseres Hockeys. Aber die Erwartungen des Publikums sind richtigerweise hoch und die Investitionen in die erste Mannschaft sind so gross, dass ein Titel erhofft, ein Spitzenplatz in der Qualifikation und mindestens der Playoff-Final gefordert werden dürfen.

Ob es zum Titel reichen wird, ist eine andere Frage: Die ZSC Lions mahnen an einen offensiven Ferrari mit abgelaufenen Reifen: Sie haben mit Simon Hrubec zwar einen Weltklassetorhüter. Aber nach dem Wechsel von Ludovic Waeber in die NHL (Florida) keine Nummer zwei, die den tschechischen WM-Goalie entlasten kann. Es ist ein schier unfassbares Risiko, in einer Qualifikation über 52 Runden nur einen Torhüter zu beschäftigen, der Siege stehlen kann. Im Falle einer Verletzung von Simon Hrubec wird Sportchef Sven Leuenberger einen ausländischen Ersatz engagieren müssen. Und wenn Simon Hrubec fit bleibt, lautet die bange Frage: Wird er im Frühjahr in den Playoffs noch meisterlich frisch sein?

Prognose: Platz 1

Beim Manager-Game «Topscorers» erhält jeder Spieler ein Zufallskader à 16 Spieler im Wert von CHF 3 Mio. sowie ein Transferbudget von CHF 1 Mio. Innerhalb einer Fantasy-Liga gibt es jeden Spieler nur einmal und Punkte sammelt man durch die Performance der Akteure in der Realität (Eiszeit, Tore, Assists, +/-, Blocked Shots,etc.). Marktwert-Spitzenreiter bei den ZSC Lions Name Punkteschnitt Marktwert Mikko Lehtonen 86.87 652'722 Dean Kukan 88 632'491 Juho Lammikko 85.78 620'595 Weitere Infos und Download der App: www.topscorers.ch

Der Spielplan

Idee, Konzept und Inhalt: Klaus Zaugg. | Redaktionelle Betreuung: Adrian Bürgler, Ralf Meile. | Technische Umsetzung: Nicole Christen, Carlo Natter, Philipp Reich, Raphael Strebel. | Spielerportraits: nationalleague.ch.