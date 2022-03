Rappi und Zug holen sich die Halbfinal-Pucks – ZSC gleicht Serie gegen Biel aus

Rappi und Zug holen Halbfinal-Pucks ++ ZSC gleicht Serie aus ++ Fribourg in der Overtime

In der Eishockey-Meisterschaft der National League stehen zwei Teams in den Playoff-Viertelfinals vor dem Halbfinaleinzug: Dem EV Zug und den Rapperswil-Jona Lakers fehlt bloss noch ein Sieg. Die ZSC Lions feiern gegen Biel derweil den zweiten Minisieg in Serie.

SCRJ Lakers – Davos 4:0

Serie: 3:0

Rekordmeister Davos steht vor dem Ausscheiden. Die Bündner verlieren auch das dritte Viertelfinalspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers, diesmal auswärts 0:4. Somit fehlt den St. Gallern noch ein Sieg zum zweiten Halbfinaleinzug in Folge.

Nichts scheint die Lakers derzeit aufhalten zu können. Obwohl die Rapperswiler im ersten Drittel wenig zu Stande brachten, überstanden sie dieses schadlos. In der 27. Minute gingen sie dann durch einen haltbaren Schuss von Nando Eggenberger in Führung.

Das Powerplay war während beinahe sechs Minuten harmlos, dennoch erzielte Gian-Marco Wetter kurz vor dem Ende der dritten Davoser Strafe das 2:0 (38.). Wetter traf bereits zum vierten Mal in dieser Serie, nachdem er in der Qualifikation in 44 Partien sechs Tore erzielt hatte. Es kam im Mitteldrittel noch besser für die Gastgeber: Verteidiger David Aebischer erhöhte 0,8 Sekunden vor der zweiten Pause auf 3:0.

In der 41. Minute stürmte der Davoser Mathias Bromé alleine auf den Rapperswiler Keeper Melvin Nyffeler los, er scheiterte jedoch am Pfosten – wie zuvor schon Matej Stransky (17.). In der 43. Minute musste HCD-Stürmer Jannik Canova nach einem Check gegen Wetter, der danach nicht mehr aufs Eis zurückkehrte, vorzeitig unter die Dusche. Die fünfminütige Überzahl nutzte Eggenberger zum 4:0 (45.). Es war für ihn der vierte Doppelpack in der National League. In der Folge blieb nur noch die Frage, ob Nyffeler seinen fünften Shutout in dieser Saison feiern würde. Dies tat er dank 26 Paraden.

Christian Wohlwend: «Wir bringen es nicht fertig, die Scheibe über die Linie zu drücken.» Video: YouTube/MySports

Nando Eggenberger: «Unser System ist super.» Video: YouTube/MySports

Rapperswil-Jona Lakers - Davos 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

6100 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stricker/Tscherrig, Progin/Stalder.

Tore: 27. Eggenberger (Lehmann, Maier) 1:0. 38. Wetter (Maier, Cervenka/Powerplaytor) 2:0. 40. (39:59) Aebischer (Powerplaytor) 3:0. 45. Eggenberger (Aebischer, Djuse/Powerplaytor) 4:0.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers, 4mal 2 plus 5 Minuten (Canova) plus Spieldauer (Canova) gegen Davos.

PostFinance-Topskorer: Wetter; Ambühl.

Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Aebischer, Djuse; Jelovac, Profico; Vouardoux, Sataric; Maier; Lammer, Albrecht, Cervenka; Eggenberger, Lehmann, Brüschweiler; Wick, Dünner, Forrer; Zangger, Mitchell, Wetter; Neukom.

Davos: Aeschlimann; Nygren, Jung; Dominik Egli, Wellinger; Zgraggen, Barandun; Heinen; Stransky, Rasmussen, Bromé; Wieser, Corvi, Ambühl; Frehner, Chris Egli, Schmutz; Nussbaumer, Prassl, Knak; Canova.

Bemerkungen: Rapperswil-Jona Lakers ohne Kossila, Rowe (beide verletzt) und Moses (überzähliger Ausländer), Davos ohne Simic, Stoop (beide verletzt) und Pospisil (überzähliger Ausländer).

Der HCD ist auch nach dem dritten Duell mit Rappi gründlich bedient. Bild: keystone

Biel – ZSC Lions 0:1

Serie: 2:2

Nach neun Toren (und zwei Siegen) in den ersten beiden Spielen herrscht beim EHC Biel Torflaute. Die Bieler unterliegen den ZSC Lions erneut 0:1. In der Serie steht es nach Siegen 2:2.

Die vorentscheidenden Szenen ereigneten sich in der Schlussphase des zweiten Abschnitts. Biel konnte in doppelter Überzahl spielen - während fast 50 Sekunden. Toni Rajala traf den Pfosten. Aber dass es Rajala überhaupt aus fast unmöglichem Winkel probierte, zeigte auch, dass sich Biel in dieser Phase nicht übermässig geschickt anstellte.

Wenig später spielten die ZSC Lions Powerplay: Und Maxim Noreau zeigte den Seeländern, wie Überzahlspiel geht. 59,2 Sekunden vor der zweiten Pause brachte er mit einem platzierten Schuss die ZSC Lions in Führung.

Dass nach zwei chaotischen Partien (5:4 und 4:3 für Biel) die Ordnung in diese Viertelfinalserie zurückkehrte, half dem EHC Biel bislang ganz und gar nicht. Seit dem 4:3-Siegtor in der Verlängerung von Spiel 2 gelang Biel während mehr als 148 Minuten kein Tor mehr. Neben der 5-gegen-3-Überzahlchance kam Biel einzig im ersten Abschnitt durch Rajala (1) und Mike Künzle (2) zu guten Torchancen.

Am Donnerstag in Spiel 5 muss Biel im Hallenstadion also primär darauf achten, dass wieder einmal die Ordnung auf dem Eis verloren geht. Nicht nur in den eigenen Reihen (wie am Dienstag mit drei Strafen zur Unzeit im Schlussabschnitt), sondern vor allem beim Gegner. Den Heimvorteil haben die ZSC Lions auf jeden Fall vorerst wieder zurückerobert.

Christian Marti: «Gibt schlimmere Geburtstage als heute.» Video: YouTube/MySports

Luca Cunti: «Es waren zu viele Strafen.» Video: YouTube/MySports

Biel - ZSC Lions 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

6162 Zuschauer (ausverkauft). - SR Stolc (SVK)/Borga, Steenstra (CAN)/Burgy.

Tor: 40. (39:01) Noreau (Andrighetto, Azevedo/Powerplaytor) 0:1.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Biel, 5mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Künzle; Andrighetto.

Biel: Schikin; Rathgeb, Lööv; Yakovenko, Grossmann; Schneeberger, Forster; Delémont; Hischier, Sallinen, Rajala; Hofer, Haas, Schläpfer; Hügli, Cunti, Künzle; Kohler, Froidevaux, Kessler; Karaffa.

ZSC Lions: Kovar; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Weber, Kivistö; Trutmann; Chris Baltisberger, Roe, Andrighetto; Bodenmann, Azevedo, Hollenstein; Sopa, Sigrist, Pedretti; Aeschlimann, Schäppi, Diem; Riedi.

Bemerkungen: Biel ohne Brunner, Stampfli, Tanner, van Pottelberghe (alle verletzt), Indrasis und Korpikoski (beide überzählige Ausländer), ZSC Lions ohne Malgin, Morant (beide verletzt), Krüger und Quenneville (beide überzählige Ausländer). Biel ab 59:00 ohne Torhüter.

ZSC-Goalie Kovar feiert den zweiten Shutout in Serie. Bild: keystone

Zug – Lugano 6:3

Serie: 3:0

Der EV Zug spielt in den Playoffs für den HC Lugano zu clever. Und Goalie Leonardo Genoni bringt die Tessiner zur Verzweiflung. Nach dem 6:3 in Spiel 3 führt Zug mit 3:0 Siegen.

Lugano hätte jedes Spiel in dieser Serie auch gewinnen können. Stets schossen sie öfter aufs Tor (41:33 in Spiel 1, 38:33 in Spiel 2, 47:39 in Spiel 3). Am Dienstag in Spiel 3 führten die Luganesi in Zug bis zur 30. Minute sogar 2:0.

Eine dumme Strafe von Santeri Alatalo, dem ex-Zuger in den Reihen des HC Lugano, leitete die Wende ein. Fabrice Herzog gelang im Powerplay der Anschlusstreffer. 263 Sekunden später glich Luca De Nisco zum 2:2 aus. Und im Schlussabschnitt sorgten Dario Allenspach (3:2), Jan Kovar (4:2) und Anton Lander (5:2) für klare Verhältnisse. Zug erzielte in dieser Viertelfinalserie in drei Partien schon sechs Powerplay-Tore.

Das Team von Chris McSorley muss sofort fairer, disziplinierter spielen, wenn es in dieser Serie noch eine Rolle spielen will. Und Lugano muss im Abschluss effizienter werden.

Zug - Lugano 6:3 (0:0, 2:2, 4:1)

7200 Zuschauer (ausverkauft). - SR Wiegand/Kaukokari, Obwegeser/Cattaneo.

Tore: 22. (21:45) Bertaggia (Herren) 0:1. 23. (22:43) Morini (Abdelkader, Arcobello) 0:2. 30. Herzog (Kovar, Djoos/Powerplaytor) 1:2. 34. De Nisco (Allenspach) 2:2. 45. Allenspach (Leuenberger) 3:2. 52. (51:14) Kovar (Stadler) 4:2. 53. (52:20) Lander (Marco Müller) 5:2. 57. Josephs (Unterzahltor!) 5:3. 59. Senteler (Marco Müller/Powerplaytor) 6:3.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Zug, 2mal 2 plus 5 Minuten (Arcobello) plus Spieldauer (Arcobello) gegen Lugano.

PostFinance-Topskorer: Herzog; Arcobello.

Zug: Genoni; Cadonau, Djoos; Hansson, Stadler; Schlumpf, Kreis; Wüthrich, Gross; Marco Müller, Lander, Bachofner; Simion, Kovar, Hofmann; Zehnder, Senteler, Herzog; Allenspach, Leuenberger, De Nisco.

Lugano: Schlegel; Loeffel, Mirco Müller; Alatalo, Riva; Chiesa, Guerra; Wolf; Carr, Thürkauf, Josephs; Abdelkader, Arcobello, Morini; Bertaggia, Herburger, Herren; Vedova, Tschumi, Stoffel; Traber.

Bemerkungen: Lugano ohne Fazzini, Walker (beide verletzt), Boedker, Irving und Prince (alle überzählige Ausländer).

Zug schafft gegen Lugano eine spektakuläre Wende. Bild: keystone

Fribourg – Lausanne 2:2*

Serie: 1:1