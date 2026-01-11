Nebel-4°
Diese US-Kids prügeln sich wie ihre erwachsenen Vorbilder in der NHL

Im Geknäuel geht's zur Sache.Bild: x

Was als Pausen-Unterhaltung geplant war, artete in einen Skandal aus. In der Drittelspause eines AHL-Spiels flogen die Fäuste, als junge Eishockey-Talente sich aufführten wie Erwachsene.
11.01.2026, 18:5811.01.2026, 18:58

Das Video ist so verstörend, dass die erste Frage lautet: Ist das echt oder KI?

Video: watson/x/allieberube

Die Antwort lautet: Diese wilde Schlägerei hat tatsächlich stattgefunden. Und zwar in einer Drittelspause des AHL-Spiels am Samstag zwischen den Hershey Bears und den Cleveland Monsters im Osten der Vereinigten Staaten. Mehrere Kinder prügelten sich, Fäuste flogen und manch ein Fan johlte voller Begeisterung.

Besonders seltsam: Schiedsrichter sind keine zu sehen. Man lässt die Kinder gewähren, obwohl manch ein Knirps mit Vehemenz zur Sache geht. Besonders jener, der versucht, einen Gegner mit seinem Schlittschuh zu treten. Auch einer der Goalies tut sich hervor, etwa als er einen Gegenspieler mit Anlauf aufs harte Eis checkt. Und ein Spieler knöpft sich – aus Verwirrung? – einen Mitspieler vor.

Der blaue Spieler gibt seinem Kollegen eins mit, der weisse Goalie teilt tüchtig aus.Bild: x

Untersuchung in die Wege geleitet

Der Central Penn Panthers Youth Ice Hockey Club kündigte laut Medienberichten eine interne Untersuchung an. «Die Sicherheit, das Wohlergehen und die positive Erfahrung aller Teilnehmer – insbesondere unserer jungen Spieler – sind von grösster Bedeutung», teilte der Klub mit. Solange die Untersuchung nicht abgeschlossen sei, wolle man die Angelegenheit nicht weiter kommentieren.

Bobfahrer verliert am Start alle drei (!) Anschieber

Ob es Verletzte gab oder alle Beteiligten ungeschoren davon kamen, wurde nicht bekannt. Das AHL-Spiel gegen die Cleveland Monsters gewannen die Hershey Bears übrigens 3:2. Davon sprach allerdings hinterher kaum jemand. (ram)

