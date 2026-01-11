Kristopher Horn muss alleine fahren. Bild: srf

Bobfahrer verliert am Start alle drei (!) Anschieber

So etwas sieht man definitiv nicht aller Tage. Es kommt zwar immer wieder vor, dass es ein Anschieber bei einem Bobrennen nicht in den Schlitten schafft. Aber gleich alle drei?!

Dieses rare Missgeschick geschah am Sonntag in St. Moritz dem Amerikaner Kristopher Horn. Einer seiner Crew rutschte beim Einstieg aus und riss die beiden Kollegen mit.

Der kuriose Zwischenfall im Video. Video: SRF

Der Zwischenfall hatte Folgen: Einer der drei Anschieber Ryan Rager, Hunter Powell und Caleb Furnell prallte in einen hinter der Bande postierten Fotografen. Laut SRF-Angaben musste der Mann mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Pilot Horn hatte danach die schwierige Aufgabe, den 210 Kilogramm schweren Bob im Ziel zum Stoppen zu bringen. Er verliess dazu rechtzeitig seine Position an den Steuerseilen und bewegte sich nach hinten, um zu bremsen.

EM-Bronze für die Schweiz

Ins Klassement kam der US-Bob nicht, weil gemäss dem Reglement alle vier Insassen das Ziel erreichen müssen. Gewonnen wurde das Viererbob-Weltcuprennen vom Deutschen Adam Ammour. Er gewann vor Landsmann Johannes Lochner und Schweiz I. Weil das Rennen zugleich als Europameisterschaft gewertet wurde, gewann Michael Vogt mit seinen Anschiebern Dominik Hufschmid, Andreas Haas und Amadou Ndiaye die EM-Bronzemedaille.

Grund zum Jubeln hatte es für die Schweiz bereits einige Stunden zuvor gegeben: Melanie Hasler wurde mit Nadja Pasternack Europameisterin im Zweierbob. Für Hasler war es der zweite Titelgewinn innert 24 Stunden: Am Samstag hatte sie schon im Monobob die Goldmedaille gewonnen. Die 27-jährige Aargauerin brachte sich damit in die Position einer Medaillenkandidatin an den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina. (ram)