Belinda Bencic nach ihrem Sieg über Iga Swiatek. Bild: keystone

«Eine meiner besten Wochen» – Bencic reist als Top-Ten-Spielerin an die Australian Open

Belinda Bencic gelingt im Final des United Cup noch einmal ein Paukenschlag. Die Ostschweizerin darf mit grosser Zuversicht ans erste Grand-Slam-Turnier des Jahres reisen.

Melinda Hochegger / Keystone-SDA

Mehr «Sport»

Die Schweiz verliert in Sydney den Final des United Cup. Das Team mit Stan Wawrinka als Captain unterliegt Polen mit 1:2. Belinda Bencic und Jakub Paul verlieren das entscheidende Mixed-Doppel. In der letzten Partie des Tages gewannen die Doppel-Spezialisten Katarzyna Kawa und Jan Zielinski 6:4, 6:3.

Während das Schweizer Duo im ersten Satz nahe dran war, setzten sich Kawa/Zielinski im zweiten Satz früh ab. Dieser Rückstand erwies sich für Bencic und Paul als unaufholbar. Für Bencic war es die erste Niederlage in diesem Jahr, nachdem sie bis anhin mit fünf Siegen im Einzel und vier im Doppel geglänzt hatte.

Die Zusammenfassung des Finals. Video: SRF

Im Final gegen Polen ging die Schweiz, wie schon die ganze Woche, dank Bencic in Führung. Gegen Iga Swiatek gelang der Ostschweizerin der Exploit. Die 28-Jährige besiegte die Weltnummer 2 mit 3:6, 6:0 und 6:3.

Erstmals als Mutter in den Top Ten

Für diesen Sieg – und ihre Leistung während der gesamten Woche – wurde Bencic an der Siegerehrung zur Spielerin des Turniers ausgezeichnet. Den Tränen nahe sprach die Olympiasiegerin von 2021 davon, es sei eine der besten Wochen ihres Lebens gewesen.

Auch Stan Wawrinka wandte sich während der Siegerehrung dankend an Bencic. «Wir alle leben in Belindas Welt. Wir sind dank ihr hier», so der Waadtländer, der während Bencics Spielen jeweils ein T-Shirt mit Bencic in Jubelpose und der Aufschrift «Belinda's World» getragen hatte.

Wawrinka im Fan-Shirt. Bild: www.imago-images.de

Trotz der Niederlage im Final winkt Bencic ein Trost: Dank ihrem Sieg über Swiatek wird Bencic in der Weltrangliste einen Platz gut machen und auf Platz 10 aufsteigen. Damit gehört sie etwas mehr als ein Jahr nach dem Comeback von ihrer Mutterschaftspause wieder zu den besten zehn Spielerinnen der Welt.

Wawrinka trotz guter Form ohne Erfolg

Stan Wawrinka erlebte hingegen, gemessen an den Siegen, ein weniger erfolgreiches Turnier. Trotz guter Form scheiterte der 40-Jährige im Viertel-, Halb- und schliesslich auch im Final in seinen Einzeln. Allerdings jeweils knapp und in drei Sätzen. Gegen Hubert Hurkacz hatte Wawrinka die Chance, den Polen zu Beginn des dritten Satzes in Bedrängnis zu bringen. Doch der Romand vergab seine zwei Break-Punkte.

Nun haben Bencic, Wawrinka und Co. rund eine Woche Zeit, um sich zu erholen, ehe sie am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, dem Australian Open, antreten.