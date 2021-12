Das Team Canada wird am Spengler Cup 2021 nicht teilnehmen. Bild: keystone

Team Canada und Ambri-Piotta nicht am Spengler Cup – Slovan Bratislava rückt nach

Der Spengler Cup erlebt kurz vor Beginn turbulente Tage. Mit Ambri-Piotta und dem Team Canada ziehen sich zwei Teams zurück. Slovan Bratislava übernimmt einen Startplatz. Beim Tessiner National-League-Klub waren am Sonntag 14 Coronatests bei Spielern und Betreuern positiv ausgefallen, worauf der Tessiner Kantonsarzt eine 10-tägige Quarantäne anordnete. Das bedeutet auch in diesem Jahr das Aus für die zweite Teilnahme der Leventiner am Spengler Cup nach 2019.

Letztes Jahr hatte der Event wegen der Pandemie abgesagt werden müssen. Das geplante Meisterschaftsspiel am kommenden Donnerstag zwischen Bern und Ambri kann ebenfalls nicht stattfinden.

«Wir wissen vom Austausch mit allen teilnehmenden Mannschaften, wie schwierig das Reisen in diesen Tagen ist. Dass das Team Canada mit Spielern aus den verschiedensten Ländern und Kontinenten dadurch noch viel mehr Restriktionen hinnehmen musste, die nun schlussendlich sogar eine Teilnahme verunmöglichten, ist sehr bedauerlich.» HCD-Präsident Marc Gianola.

HCD-Präsident Marc Gianola. Bild: KEYSTONE

Das Team Canada, das die letzte Auflage des Turniers vor zwei Jahren gewonnen hatte, sieht derweil aufgrund der erschwerten Bedingungen und behördlichen Auflagen nach einem Vorbereitungsturnier in Moskau keine Möglichkeit, nach Davos zu reisen.

Als Ersatz haben die Verantwortlichen in Davos bisher Slovan Bratislava verpflichtet. Die Slowaken nahmen in den 70er-Jahren viermal am Spengler Cup teil und gewannen das Turnier dreimal. Welches Team den zweiten, freigewordenen Platz einnimmt, ist noch offen. Sollte sich noch ein drittes Team zurückziehen müssen, dann droht dem Turnier gar die neuerliche Absage. (pre/zap/sda)