sonnig29°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Spanien-Trainerin Montserrat Tomé muss trotz EM-Final gehen

epa12266773 Spain&#039;s head coach Montserrat Tome leave the pitch after losing the UEFA Women&#039;s EURO 2025 final soccer match between England and Spain, in Basel, Switzerland, 27 July 2025. EPA/ ...
Die Niederlage im EM-Final kostet ihr den Job: Montserrat Tomé.Bild: keystone

In der Schweiz erreichte Spanien den EM-Final – jetzt muss Trainerin Montse Tomé gehen

11.08.2025, 15:2911.08.2025, 15:36
Mehr «Sport»

Montserrat Tomé ist nicht mehr länger Trainerin des spanischen Nationalteams der Frauen. Die 43-Jährige führte Spanien an der EM in der Schweiz zwar in den Final, doch ging dieser nach Penaltyschiessen gegen England verloren. Dies kostete ihr womöglich den Job.

Gut zwei Wochen nach der Enttäuschung von Basel teilte der spanische Fussballverband nämlich mit, dass der Ende August auslaufende Vertrag von Tomé nicht verlängert werde. Als Nachfolgerin wird Sonia Bermudez, die bisher Trainerin der spanischen U20-Auswahl war, übernehmen.

Tomé war seit September 2023 Trainerin des Weltmeisters. Sie folgte auf Jorge Vilda, der im Team nicht besonders beliebt war und im Zuge des «Kuss-Skandals» um den damaligen Verbandspräsidenten Luis Rubiales entlassen worden war. Auch Tomé war bei den Spielerinnen nicht unumstritten, weil sie bereits unter dem unbeliebten Vilda als Assistentin gewirkt hatte.

Die frühere Verteidigerin Montse Tomé führte Spanien dennoch zum Gewinn der Nations League und dann als Favorit an die EM, wo ihr Team das Ziel aber verfehlte.

Nachfolgerin Bermudez spielte selbst 63 Mal für Spaniens Nationalteam und erzielte dabei 35 Tore. Die 40-jährige ehemalige Stürmerin stand unter anderem bei Rayo Vallecano, dem FC Barcelona und Atletico Madrid unter Vertrag und gewann mit allen drei Klubs insgesamt neun Meisterschaften sowie je einmal den Cup.

epa11603114 Spanish coach Sonia Bermudez leads a training session in Envigado, Colombia, 13 September 2024. The Spanish U-20 women&#039;s national team settled in Medellin and held its first training ...
Sonia Bermudez ist die neue Nationaltrainerin Spaniens.Bild: keystone

Nach ihrer Spielerinnenkarriere übernahm sie die U16 von Real Madrid und wechselte dann zum Verband, wo sie für mehrere Nachwuchsnationalteams verantwortlich war. (nih)

Renato Steffen ist nach Unruhen zurück und direkt im Team der Super-League-Runde
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz
1 / 94
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Da ist das Ding! Wie 2022 stemmt auch an der EM 2025 England den Siegerpokal in die Höhe.
quelle: keystone / til buergy
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genau so peinlich!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
6 Sex-Karten, die dich hoffentlich befriedigt zurücklassen
Meistkommentiert
1
Sion-Boss «CC» bestätigt Interesse an Nati-Star Rodriguez +++ Luzerns Okou zu den Saudis
2
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
3
«So zerstörst du das Ego eines Mädchens»: Zweifelhafte Dating-Methoden für junge Männer
4
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
5
«Ich habe täglich geweint» – zwei Frauen über ihre Schönheitseingriffe
Meistgeteilt
1
Nato-Chef Rutte: Gespräche über ukrainische Gebiete wohl unvermeidbar
2
Auch Australien will Palästina anerkennen +++ Al-Dschasira-Mitarbeiter in Gaza getötet
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Wirft Trump jetzt die Ukraine unter den Bus? Warum Experten besorgt sind
5
Vor Perseiden-Nacht: Das sind die grössten Lichtsünden
Über Nacht berühmt geworden: Was vom Internet-Hype in Balzers übrig geblieben ist
Praktisch über Nacht hatte der FC Balzers im vergangenen Winter auf Instagram mehr Abonnenten als jeder Fussballverein der Schweiz. Dank des argentinischen Influencers Valentin «El Scarso» Scarsini löste der Provinzverein einen riesigen Hype aus. Doch was ist davon geblieben?
Der argentinische Influencer Valentin «El Scarso» Scarsini entschloss sich Ende Dezember, den «Klub mit der kleinsten Fangemeinde der Welt» grosszumachen, und forderte seine über 250'000 Follower auf, dem FC Balzers auf der Plattform Instagram zu folgen. So nahm das Ganze seinen Lauf: Innerhalb weniger Tage hatte der kleine Verein aus dem Fürstentum Liechtenstein 426'000 Abonnenten auf Instagram – mehr als der grosse FC Basel.
Zur Story