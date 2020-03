Sport

Bild: KEYSTONE

Erstelle deine Traumlinie der National League – aber Achtung, du musst sparsam sein

Eishockey fehlt uns allen! Jetzt, wo eigentlich die Playoffs, die geilste Zeit des Jahres, laufen sollten, geht einfach nichts. Und der Hockey-Fan muss sich die Zeit mit anderen Dingen herumschlagen.

Etwa mit Gedanken-Experimenten. Was wäre, wenn du deine Traum-Linie aus den besten Spielern der National League zusammenstellen könntest? Diese Chance hast du hier und jetzt.

Die Regeln:

Du musst einen kompletten Block inklusive Torhüter stellen. Du brauchst also einen linken Flügel, einen Center, einen rechten Flügel, zwei Verteidiger und einen Goalie.

Dein Dream-Team darf gesamthaft nicht mehr als 21 Franken kosten.

Du darfst auch zwei Verteidiger aus der gleichen Spalte nehmen.

Für einmal soll die Ausländerbeschränkung nicht gelten. Du darfst so viele Imports aufstellen, wie es dir möglich ist.

Bild: watson/keystone

Um dir einige Beispiele zu geben, haben wir bereits unsere Dream-Teams zusammengestellt.

Philipp Reich

Bild: watson

Anhand der Aufstellung merkt man sicher, bei welchem Klub meine Sympathien liegen ... Cervenka ist – falls er fit ist – gesetzt. Clark hat zuletzt unglaublich geknipst und Hollenstein würde in dieser Sturmlinie auch wieder so richtig aufblühen. Neben Shooting-Star Egli setze ich Untersander, der ist mit 3 Stutz schön billig. Und ganz hinten ging ich nach dem leicht abgewandelten Eismeister-Motto: Hast du nicht den besten Goalie, hast du schon verloren.

Dario Bulleri

bild: watson

Ein Team mit geballter Erfahrung und Klasse. Hiller, Andersson, Moser und Lindgren konnten alle schon Meister werden und übernahmen dabei eine wichtige Rolle. Dazu kommen mit Raphael Diaz und Julien Sprunger zwei der besten Einzelspieler der Liga, welche in Topform nur schwer zu stoppen sind.

Sandro Zappella

Bild: watson

Toni Rajala – wo sonst kriegst du einen Weltmeister für 3 Franken? Er liefert immer, deshalb ein Muss für mich. Mark Arcobello ist gleich noch eine Skorer-Maschine für 3 Franken. Zog beim SC Bern keine einzige schwache Saison ein. Bevor es zu Lugano geht, macht er in meinem Team halt. Damien Brunner ist noch immer richtig geil darauf, Tore zu schiessen. Der passt zu mir. Raphael Diaz – wer Captain unserer Nati sein darf, darf das auch bei mir. Da vertraue ich Päde Fischer aber sowas von.

Mit Patrick Geering stelle ich Diaz gleich noch einen Leader zur Seite. Die beiden machen der Offensive richtig Feuer unter dem Arsch. Und ein defensives Gewissen schadet meinem Team ebenfalls nicht. Selbst mit einem Moskito-Goalie wäre mein Team kaum schlagbar. Dank dem Foifliiber kann ich die Mannschaft aber noch mit Leo Genoni, dem seit Jahren besten Goalie der Liga, krönen ...

Ralf Meile

bild: watson

Das Wichtigste ist, dass ein Team Treffer erzielt. Also habe ich viel Kohle in Torgefahr investiert. Und weil ich von Eismeister Zaugg gelernt habe, dass man ohne guten Goalie im Prinzip von Anfang an chancenlos ist, investiere ich auch in diese Position. Meine «Billigen» können sich ja auch sehen lassen. Ich denke, ich werde mit diesem Team Meister.

Adrian Bürgler

Bild: watson

Sportchef Meile hat grundsätzlich schon vieles richtig gemacht. Pius Suter wird der nächste Schweizer Stürmer sein, der in der NHL Fuss fasst, und ist deshalb Pflicht. Auf der Centerposition geht es nicht viel besser als mit Cervenka. Gemeinsam mit Brunner wird das die unberechenbarste, gefährlichste Sturmreihe der Gegenwart. Meile hat sich beim Goalie aber vertan: Joren van Pottelberghe spielte eine starke Saison und wird nur noch besser. Bei einer derartigen Rolex auf dem Transferwühltisch muss man einfach zugreifen.

Jetzt bist du dran!

Stelle dein eigenes Dream-Team zusammen und schreibe uns in die Kommentare, wen du wählst und warum.

