NHL Pre-Playoffs:

NY Islanders – Florida 4:2; Serie: 2:0

Nashville (mit Josi, Weber) – Arizona 4:2; Serie: 1:1

Toronto (ohne Malgin) – Columbus (mit Kukan) 3:0; Serie: 1:1

Winnipeg (ohne Sbisa) – Calgary 2:6; Serie: 1:2

NY Rangers – Carolina (mit Niederreiter) 1:4; Serie: 0:3

Vancouver – Minnesota (mit Fiala) 4:3; Serie: 1:1



Fiala trifft gleich doppelt – Niederreiter mit Carolina bereits weiter

Vancouver – Minnesota 4:3

Kevin Fiala, 2 Tore, 6 Schüsse, 3 Hits, 18:23 TOI

Kevin Fiala präsentiert sich in den NHL-Pre-Playoffs weiter in Topform. Im zweiten Spiel der Serie gegen die Vancouver Canucks erzielte der 24-jährige Ostschweizer zwei Tore in den letzten zweieinhalb Minuten, die Niederlage seiner Minnesota Wild konnte er aber nicht mehr verhindern. 3:4 verlor Minnesota und muss damit den 1:1-Ausgleich in der Serie hinnehmen. Im ersten Duell hatte Fiala bereits einen Treffer zum 3:0-Sieg beigesteuert.

Nashville – Arizona 4:2

Roman Josi, 1 Assist, 2 Schüsse, 2 Hits, 2 Blocks, 22:06 TOI

Yannick Weber, 1 Hit, 1 Block, 15:31 TOI

Die Nashville Predators mit Roman Josi und Yannick Weber konnten die Pre-Playoff-Serie gegen die Arizona Coyotes dank eines 4:2-Siegs ausgleichen. Zwei Tore bei den ersten drei Torschüssen durch Nick Bonino und Ryan Johansen in den ersten elf Minuten ebneten Nashville den Weg zum ungefährdeten Sieg. Roman Josi verbuchte beim dritten Treffer von Calle Jarnok im Mitteldrittel einen Assist. Die zwei Tore von Arizona durch Clayton Keller und Lawson Crouse fielen erst in der Schlussminute.

NY Rangers – Carolina 1:4

Nino Niederreiter, 1 Schuss, 1 Hit, 1Block, 14:16 TOI

Die Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter haben die Playoff-Achtelfinals bereits erreicht. Dank eines 4:1-Sieges im dritten Spiel setzten sie sich in der Best-of-5-Serie gegen die New York Rangers auf dem schnellsten Weg durch.

Die favorisierten Hurricanes schufen die Differenz mit drei Toren im letzten Drittel, zwei davon durch den Finnen Sebastian Aho, der in den drei Partien mit sieben Skorerpunkten der überragende Spieler war. Das Team aus Carolina ist das erste Team, das damit die Vor-Playoffs der Eastern Conference in Toronto erfolgreich bestritten haben. Nino Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt. (pre/sda)

