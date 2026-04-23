Zadina krümmt sich nach dem Schlag von Wallmark (links) vor Schmerzen. Bild: keystone

Dieser ungesühnte Stockschlag erzürnt die Hockey-Schweiz (abzüglich Freiburg)

Im Playoff-Final ist der HC Fribourg-Gottéron mit 2:1 in Führung gegangen. Beim Overtime-Sieg in Davos liefert eine Szene besonders viel Gesprächsstoff.

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Julien Sprunger ist der Held des Abends in Davos. Die 40-jährige lebende Legende des HC Fribourg-Gottéron erzielt in der zweiten Verlängerung den Treffer zum 3:2-Auswärtssieg. Auch im dritten Spiel der Finalserie gewinnt damit der Gast.

Buhmann des Abends ist Lucas Wallmark – zumindest bei allen HCD-Fans. Und auch neutrale Eishockey-Anhänger reiben sich verwundert die Augen, dass der Schwede die Partie zu Ende spielen darf.

Wallmarks Stockschlag gegen Zadina. Video: ch media/tv24

Experte-Schwarz: «Klares Foul»

Wallmark streckt in der zweiten Zusatzschicht seinen Gegenspieler Filip Zadina mit einem Zweihänder in die linke Kniekehle nieder. Der Davoser Stürmer, Torschütze zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung für die Bündner, verlässt das Eis von Betreuern gestützt. Für den Rest des Spiels fällt Zadina aus.

«Das ist ein klares Foul», urteilt «MySports»-Experte Ueli Schwarz, «das müssen die Schiedsrichter pfeifen». Doch offenbar hat kein Unparteiischer das Vergehen gesehen. Dass es anschliessend auf dem Videowürfel im Stadion in allen Winkeln gezeigt wird, ändert nichts daran, dass Wallmark straffrei ausgeht.

Du bist Einzelrichter. Was machst du? Ich lasse die Szene durchgehen. Ich sperre Wallmark. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 297 Personen teilgenommen

Allerdings erscheint es denkbar, dass das Foul doch noch Konsequenzen haben wird. Lucas Wallmark droht nun eine Sperre durch den Einzelrichter. Dieser wird darüber entscheiden, ob Gottérons Center im vierten Finalspiel am Freitagabend in der Freiburger BCF-Arena mitwirken darf. (ram)

Die Tore von Gottérons 3:2-Sieg in Davos. Video: YouTube/HC Davos

Davos – Fribourg-Gottéron 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) n.2.V.

6547 Zuschauer (ausverkauft). - SR Tscherrig/Ruprecht; Steenstra/Stalder.

Tore: 15. (14:48) Sörensen (Wallmark) 0:1. 16. (15:01) Knak (Parrée) 1:1. 29. Zadina (Frehner, Aeschlimann/Powerplaytor) 2:1. 48. Wallmark (Sörensen, Rathgeb) 2:2. 89. Sprunger 2:3

Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Davos, 4mal 2 Minuten gegen Fribourg.

Davos: Aeschlimann; Frick, Dahlbeck; Fora, Barandun; Andersson, Jung; Gross; Frehner, Waidacher, Kessler; Stransky, Ryfors, Lemieux; Aebli, Asplund, Zadina; Knak, Egli, Parrée.

Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Seiler, Streule; Jecker, Arola; Johnson; Bertschy, Borgström, Biasca; Sörensen, Wallmark, Marchon; Gerber, De la Rose, Reber; Sprunger, Walser, Dorthe; Nicolet.

Bemerkungen: Davos ohne Corvi, Nussbaumer, Gredig (alle verletzt), Claesson, Tambellini und Taponen (alle überzählige Ausländer). Fribourg-Gottéron ohne Glauser, Schmid, Nemeth (alle verletzt), Ljunggren, Rau und Rattie (alle überzählige Ausländer). Pfostenschüsse: Arola (59.), Biasca (66.), Sörensen (73.). (sda)