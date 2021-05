Sport

Eishockey

Eishockey-WM: Finnland dank Sieg gegen Deutschland in den Viertelfinals



Bild: keystone

Finnland dank Sieg gegen Deutschland in den Viertelfinals – Slowakei auf Kurs

Während Tschechien einen wichtigen Sieg im Kampf um die Viertelfinal-Quali holt, demontieren die erstaunlichen Kasachen Italien gleich mit 11:3

Gruppe A

Slowakei - Dänemark 2:0

Slowakei - Dänemark 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Riga, Olympic Sports Centre. - SR Ansons/Heikkinen (LAT/FIN), Sormunen/Sunde (FIN/LAT). -

Tore: 48. Cehlarik (Hrivik, Lantosi) 1:0. 53. Janosik (Lantosi, Hrivik) 2:0. -

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Slowakei, 1mal 2 Minuten gegen Dänemark. -

Bemerkungen: Slowakei mit Hudacek, Dänemark mit Dahm im Tor. Dänemark von 58:39 bis 59:59 ohne Torhüter.

Tschechien – Grossbritannien 6:1

Tschechien feierte an der Eishockey-WM in Riga in der Schweizer Gruppe einen wichtigen Sieg im Kampf um die Viertelfinal-Qualifikation. Der sechsfache Weltmeister erfüllte gegen Grossbritannien mit einem 6:1 die Pflicht. Verteidiger Libor Sulak steuerte zwei Tore zum Erfolg bei. Die Tschechen rückten mit acht Punkten aus fünf Partien auf den 4. Platz vor.

Tschechien - Grossbritannien 6:1 (1:0, 3:1, 2:0)

Riga, Olympic Sports Centre. - SR Frandsen/Nord (DEN/SWE), Kroyer/Lundgren (DEN/SWE).

Tore: 9. Klok (Spacek) 1:0. 21. Hronek (Zadina) 2:0. 25. Sulak (Spacek, Sekac) 3:0. 33. Chytil (Musil) 4:0. 40. Myers (Richardson, Kirk/Ausschluss Sustr) 4:1. 52. Lenc (Hanzl) 5:1. 58. Sulak (Hanzl, Klok) 6:1.

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Tschechien, 3mal 2 plus 10 Minuten (Clements) gegen Grossbritannien.

Bemerkungen: Tschechien mit Will, Grossbritannien mit Whistle (bis 49.) und Bowns im Tor. (sda)​

Schweiz – Russland 1:4

Gruppe B

Deutschland - Finnland 1:2

An der Eishockey-Weltmeisterschaft in Riga qualifiziert sich Finnland mit einem 2:1 über Deutschland als erstes Team sicher für die Viertelfinals.

Die Deutschen, die in den ersten drei WM-Partien gegen Italien (9:4), Norwegen (5:1) und Kanada (3:1) gewonnen hatten, kassierten nach dem 2:3 gegen Kasachstan die zweite Niederlage in Folge. Aber sie gefielen auch gegen die Finnen wieder. Sie holten einen Rückstand auf, hielten bis acht Minuten vor Schluss ein Unentschieden und kamen nach 50 Minuten noch zu einer Powerplay-Chance, um sogar in Führung zu gehen.

Unmittelbar nach der deutschen Überzahlgelegenheit gelang Arttu Ruotsalainen indes das Siegtor für die Finnen. Die finnische Angriffsformation mit den Neulingen um den 19-jährigen Center Anton Lundell erzielte beide finnische Goals.

Deutschland - Finnland 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Riga, Arena. - SR Frano/Sir (CZE), Ondracek/Synek (CZE/SVK). - Tore: 7. Lundell (Sund, Innala/Ausschluss Seider) 0:1. 28. Holzer (Loibl, Plachta) 1:1. 52. Ruotsalainen (Lundell) 1:2. - Strafen: je 3mal 2 Minuten. -

Bemerkungen: Deutschland mit Niederberger, Finnland mit Olkinuora im Tor. Deutschland ab 58:08 ohne Torhüter. - Timeout Deutschland (59.).

Norwegen - USA 1:2

Norwegen - USA 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Riga, Arena. - SR Sternat/Tscherrig (AUT/SUI), Merten/Obwegeser (GER/SUI). -

Tore: 11. Garland (Jones, Thompson/Ausschluss Kristiansen) 0:1. 28. Thompson (Donato, Roy) 0:2. 55. Ken André Olimb (Roselli Olsen) 1:2. -

Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Norwegen, 5mal 2 Minuten gegen die USA. -

Bemerkungen: Norwegen mit Haukeland, USA mit Oettinger im Tor.

Italien – Kasachstan 3:11

In der Gruppe B setzte sich Kasachstan gegen Italien gleich 11:3 durch – nach 40 Minuten hatte es erst 3:1 gestanden. Roman Startschenko, Stürmer des KHL-Teams Barys Nur-Sultan, gelangen zwei Tore und drei Assists. Die erstaunlichen Kasachen, die an einer A-WM nie besser als Zwölfte waren, kamen im sechsten Spiel zum vierten Sieg und dürfen weiter vom Einzug in die Viertelfinals träumen.

Italien - Kasachstan 3:11 (0:1, 1:2, 2:8)

Riga, Arena. - SR Gofman/Sidorenko (RUS/BLR), Goljak/Schalagin (BLR/RUS).

Tore: 3. Startschenko (Valk, Michailis/Ausschluss Giliati) 0:1. 25. Miceli (Petan, Frank) 1:1. 33. Petuchow (Asetow, Stepanenko) 1:2. 35. Rymarew (Schin, Blacker) 1:3. 42. (41:31) Michailis (Startschenko, Valk/Ausschluss Petan) 1:4. 42. (41:43) Hochkofler (Gander) 2:4. 47. (46:12) Valk (Startschenko/Ausschluss Marchetti) 2:5. 48. (47:01) Lichotnikow 2:6. 50. Lichotnikow (Makljukow, Schalapow) 2:7. 51. Petan 3:7. 55. Panjukow (Dietz, Startschenko) 3:8. 57. Startschenko (Valk/Ausschluss Hochkofler) 3:9. 58. Svedberg (Schestakow, Sagadejew) 3:10. 60. Schalapow (Asetow, Lichotnikow/Ausschluss Bardaro) 3:11.

Strafen: 9mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Hochkofler) gegen Italien, 5mal 2 Minuten gegen Kasachstan.

Bemerkungen: Italien mit Fazio (bis 50.) und Fadani, Kasachstan mit Bojarkin im Tor.



(sda/jaw)

