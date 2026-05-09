Die Schweiz verliert gegen Schweden. Bild: keystone

Nächste Niederlage gegen Schweden – Hockey-Nati offensiv noch nicht in WM-Form

Zwei Tage nach dem 5:4-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Finnland verliert das Schweizer Nationalteam das zweite Spiel in Ängelholm im Rahmen der Euro Hockey Tour. Es unterliegt Schweden mit 0:3.

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Am vorletzten Donnerstag hatten die Schweizer gegen Schweden gleich mit 1:8 verloren. Diesmal stimmte die Leistung in der Defensive weitgehend, insbesondere im Boxplay überzeugte die Mannschaft von Trainer Jan Cadieux. Sie liess während 7:57 Minuten, davon 55 Sekunden in doppelter Unterzahl, kein Gegentor zu.



Der erste Treffer von Albert Johansson. Video: SRF

Vorne fehlte es jedoch an Durchschlagskraft, Entschlossenheit und der nötigen Präzision. Die Schweizer kamen zwar einige Male in gute Abschlusspositionen, vermochten den schwedischen Keeper Magnus Hellberg jedoch nicht zu bezwingen. Bei den Gastgebern machte es der bei den Detroit Red Wings engagierte Albert Johansson mit zwei Treffern besser. Beim zweiten, einem Abschluss von hinter der Torlinie, profitierte er davon, dass Reto Berra den Puck mit dem Blocker ins eigene Gehäuse lenkte.

Kurz darauf verhinderte Fribourgs Keeper mit einem Big Save das 0:3. Dieses fiel dann 19,7 Sekunden vor dem Ende doch noch durch Gottérons Stürmer Jacob de la Rose, der ins leere Tor traf. Es war für die Schweizer die fünfte Niederlage in Serie gegen die Schweden.

Johansson trifft zum zweiten Mal. Video: SRF

In der letzten Partie vor der Heim-WM treffen sie am Sonntag um 12.00 Uhr auf Tschechien, das sie eine Woche zuvor 1:0 nach Penaltyschiessen bezwungen hatten. Ein weiterer Sieg wäre wichtig für ein gutes Gefühl, bevor es am Freitag gegen Titelverteidiger USA in der Neuauflage des letztjährigen WM-Finals in Zürich erstmals ernst gilt. (riz/sda)