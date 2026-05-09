recht sonnig23°
DE | FR
burger
Sport
Eishockey

Schweden gewinnt das WM-Vorbereitungsspiel gegen die Schweiz

epa12943796 Sweden&#039;s Oliver Ekman-Larsson controls the puck and Switzerland&#039;s Nicolas Baechler (left) looks on during the Beijer Hockey Games match in the Euro Hockey Tour (EHT) between Swed ...
Die Schweiz verliert gegen Schweden.Bild: keystone

Nächste Niederlage gegen Schweden – Hockey-Nati offensiv noch nicht in WM-Form

Zwei Tage nach dem 5:4-Sieg nach Penaltyschiessen gegen Finnland verliert das Schweizer Nationalteam das zweite Spiel in Ängelholm im Rahmen der Euro Hockey Tour. Es unterliegt Schweden mit 0:3.
09.05.2026, 18:2509.05.2026, 18:43

Am vorletzten Donnerstag hatten die Schweizer gegen Schweden gleich mit 1:8 verloren. Diesmal stimmte die Leistung in der Defensive weitgehend, insbesondere im Boxplay überzeugte die Mannschaft von Trainer Jan Cadieux. Sie liess während 7:57 Minuten, davon 55 Sekunden in doppelter Unterzahl, kein Gegentor zu.

Der erste Treffer von Albert Johansson.Video: SRF

Vorne fehlte es jedoch an Durchschlagskraft, Entschlossenheit und der nötigen Präzision. Die Schweizer kamen zwar einige Male in gute Abschlusspositionen, vermochten den schwedischen Keeper Magnus Hellberg jedoch nicht zu bezwingen. Bei den Gastgebern machte es der bei den Detroit Red Wings engagierte Albert Johansson mit zwei Treffern besser. Beim zweiten, einem Abschluss von hinter der Torlinie, profitierte er davon, dass Reto Berra den Puck mit dem Blocker ins eigene Gehäuse lenkte.

Kurz darauf verhinderte Fribourgs Keeper mit einem Big Save das 0:3. Dieses fiel dann 19,7 Sekunden vor dem Ende doch noch durch Gottérons Stürmer Jacob de la Rose, der ins leere Tor traf. Es war für die Schweizer die fünfte Niederlage in Serie gegen die Schweden.

Johansson trifft zum zweiten Mal.Video: SRF

In der letzten Partie vor der Heim-WM treffen sie am Sonntag um 12.00 Uhr auf Tschechien, das sie eine Woche zuvor 1:0 nach Penaltyschiessen bezwungen hatten. Ein weiterer Sieg wäre wichtig für ein gutes Gefühl, bevor es am Freitag gegen Titelverteidiger USA in der Neuauflage des letztjährigen WM-Finals in Zürich erstmals ernst gilt. (riz/sda)

Eismeister Zaugg
Beeinflusst Patrick Fischer die WM als «Schatten-Nationaltrainer»?
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys
1 / 21
Der 1000er-Klub des Schweizer Eishockeys

Bislang 18 Eishockeyspieler (Stand: 24.9.2025) schafften es auf 1000 oder mehr Spiele in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das sind sie:
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das sind die Schweizer Eishockey-Spieler mit den meisten NHL-Spielen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Mit Haupt- und Finalrunde – Schweizer Handball-Meisterschaft erhält neuen Modus
In der höchsten Schweizer Handball-Liga der Männer wird ab der kommenden Saison einen neuer Modus eingeführt. Neu beginnt die Meisterschaft mit einer Hauptrunde, die aus 18 Runden besteht. Die sechs besten Team qualifizieren sich anschliessend für die Finalrunde, während die Teams auf den Plätzen 7 bis 10 die Abstiegsrunde bestreiten.
Zur Story